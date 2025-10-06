Educación

Cómo fue la caminata de los docentes a orillas del río para volver al aula con ideas

Más de 200 educadores participaron el sábado 4 de octubre, en el Vial Costero, de la primera “Caminata de Mentoreo por la Educación”: una mañana soleada y cálida, con apertura de Adela Sáenz Cavia, el foco en educación socioemocional, desarrollo profesional y redes entre escuelas

Guardar
Más de 200 personas se
Más de 200 personas se reunieron el sábado para repensar la educación

El sol en el cielo, la brisa del Vial Costero y un mismo impulso: salir a caminar para hablar de la enseñanza. Así comenzó la Caminata de Mentoreo por la Educación, que reunió a docentes, directivos y especialistas a la vera del río en Vicente López. Fue el sábado pasado, 4 de octubre, por la mañana, y la consigna fue caminar, escucharse, volver con ideas frescas para el aula.

La apertura estuvo a cargo de la especialista Adela Sáenz Cavia, fundadora de Red Communia y representante en Buenos Aires de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Cavia propuso un ejercicio breve para que cada participante repase su recorrido profesional antes de la salida en grupos. Ese encuadre, simple y atento, le dio un tono de calma a la mañana, y una disposición genuina a la conversación.

Durante la caminata aparecieron los temas que hoy ordenan la agenda escolar del distrito: educación socioemocional, desarrollo profesional docente y encuentro entre pares. Participaron más de 200 personas, con la presencia de educadores de escuelas privadas y provinciales, un dato que explica la variedad de miradas en los grupos. “Rompimos las paredes y nos convocamos en un entorno natural y bello; tejimos redes nuevas y pensamos cómo llevarlo a las aulas”, contó una docente al terminar el recorrido.

El mapa de la primera
El mapa de la primera caminata de mentoreo por la educación

La Dirección General de Educación Municipal pensó la caminata como la acción de cierre del Mes de la Educación. Su titular, Lorena Vaccher, puso el acento en “encontrarse en la mirada del otro” para reencender la energía que sostiene el oficio docente. En ese punto, reconoció a Melina Furman como referencia de trabajo e inspiración para sostener procesos de innovación con foco en clima de aula y evaluación formativa.

La escena final, el “Momento Flow”, integró lo vivido con una dinámica corporal y dejó un clima de alegría compartida.

Entre el césped y la ribera se escucharon frases que hablan por sí mismas. “Dejamos huellas que nos inspiran a seguir caminando en este trabajo colaborativo. Hermosa jornada”, resumió una participante. Y otra docente agregó una imagen que varios repitieron: “A la orilla de nuestro río, dejamos que su fluir nos inspire. Compartimos experiencias, preguntas, silencios y desafíos que, como el agua, se entrelazan y transforman. Que se repita”.

Con la participación de Adela
Con la participación de Adela Cavia, los docentes pensaron la importancia de la educación emocional en el aula

La alegría fue visible: abrazos al final, promesas de replicar la experiencia en cada escuela, intercambio de contactos para proyectos comunes. Desde la organización destacaron la articulación entre instituciones públicas y privadas con un mismo propósito y el apoyo de empresas locales para la logística.

La convocatoria fue para dejar
La convocatoria fue para dejar una huella en los estudiantes

Fue una mañana soleada y cálida, bien pensada, que habilitó conversaciones con tiempo y sin premura. A veces alcanza con eso: caminar, escuchar, volver con tareas. La comunidad docente gana confianza y se anima a nuevos cruces. En Vicente López, esa confianza ya tiene su primera marca en el calendario y una expectativa concreta de continuidad.

Temas Relacionados

Vicente LópezAdela CaviaLorena Vaccher

Últimas Noticias

Formar para pensar y actuar: una propuesta para alinear a la escuela, la empresa y el aprendizaje de adultos

Germán Darío Hernández Rojas, de la Agencia para la Educación, habló con Ticmas sobre el puente entre educación escolar, universidades corporativas y capacitación en el trabajo: pensar antes que memorizar, habilidades poderosas, aprendizaje desde la experiencia y un uso inteligente de la tecnología para escalar sin perder pertinencia

Formar para pensar y actuar:

La “cocina” de QS: cómo se arma el ranking de las mejores universidades del mundo (y por qué genera polémica)

Florence Webb, responsable de la metodología del ranking que elabora Quacquarelli Symonds, explicó cómo se construye la medición, respondió a las principales críticas y analizó los resultados de Argentina. Esta semana la compañía británica organizó en CABA una cumbre regional sobre educación superior

La “cocina” de QS: cómo

Mendoza impulsa multas de hasta $2 millones a las familias de niños que cometan bullying escolar

Después del grave incidente de una nena que se atrincheró con un arma, el gobierno provincial presentó un proyecto de reforma del código contravencional que sanciona las agresiones y maltratos en los colegios

Mendoza impulsa multas de hasta

Dos escuelas latinoamericanas entre las mejores del mundo: comunidad, resiliencia y una educación que se abre camino

A Favor del Niño, en Ciudad de México, y la Escola Estadual Parque dos Sonhos, en Cubatão, São Paulo, recibieron el World’s Best School Prize 2025, una iniciativa de T4 Education que nació como respuesta a la crisis educativa que dejó la pandemia

Dos escuelas latinoamericanas entre las

“Lo que empieza en el aula no termina ahí”: un encuentro para transformar la escuela y la comunidad

Enseña por Argentina organizó un encuentro para más de 120 docentes, egresados y aliados en la Universidad Torcuato Di Tella

“Lo que empieza en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nínawa Daher: el homenaje en

Nínawa Daher: el homenaje en Palermo que unió la estrella vial con el jacarandá, en el día en que hubiera cumplido 46 años

Atraparon a la salida de una fiesta a un joven que era buscado desde marzo por un crimen en Rosario

Victoria Villarruel se mostró con el kirchnerista Gildo Insfrán, en el homenaje a los caídos por un ataque de Montoneros

“Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano”, dijo Javier Milei, y aseguró que “el rumbo es el correcto”

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

INFOBAE AMÉRICA
La sorprendente influencia de los

La sorprendente influencia de los chismes en la Revolución francesa

Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

TELESHOW
Ale Sergi celebró su cumpleaños

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes