“Que entiendan lo que lean”: convocan a sumarse al reclamo por la mejora de la alfabetización

Martín Palermo, Mirtha Legrand y Julio Bocca son algunas de las celebridades que se sumaron al relanzamiento de la Campaña Nacional por la Alfabetización.

Implica una amenaza menos tangible que la inseguridad, menos obvia que la inflación, menos mediática que la corrupción política. Sin embargo, para el futuro del país, es un problema tan o más peligroso que estos. ¿Es posible imaginar que la sociedad argentina se movilice por la mejora de la alfabetización?

Esa es la apuesta de la Campaña Nacional por la Alfabetización, impulsada por Argentinos por la Educación y 200 organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de pedir a los gobiernos de la Nación y de las provincias que sus políticas educativas prioricen un objetivo básico en la era de la inteligencia artificial: que todos los chicos aprendan a leer y puedan comprender textos acordes a su edad.

Hay, desde hace muchos años, evidencia de que el sistema educativo está fallando en garantizar ese aprendizaje, que es esencial para poder construir todos los aprendizajes posteriores. Los resultados de la prueba Aprender Alfabetización, presentados en mayo de este año por la Secretaría de Educación de la Nación, vinieron a confirmar un diagnóstico más o menos conocido.

Esa evaluación se tomó en noviembre de 2024 a una muestra representativa de 91.042 estudiantes de tercer grado en 4.178 escuelas de todo el país. Los resultados se desagregaron en seis niveles de desempeño: los “lectores incipientes” en la escala más baja, y luego cinco niveles del 1 al 5 (el más alto). Si bien no hay una definición oficial de cuál es el nivel “esperable” para tercer grado, al comunicar los resultados la Secretaría identificó a los estudiantes que alcanzaron los niveles 4 y 5 como aquellos que logran los objetivos previstos.

Esos chicos son apenas el 45% del total: el dato indica que menos de la mitad de los alumnos de tercer grado alcanza un nivel de comprensión lectora adecuado a su edad. Son estudiantes capaces de comprender textos complejos (de mediana extensión) de forma literal, pero también inferencial y reflexiva (es decir, reponiendo información que no está explícita en un texto).

Este miércoles, los resultados de la prueba Aprender 2024 de secundaria también mostraron un panorama crítico, aunque la situación más grave se registra en Matemática. Medidos con una escala diferente que la evaluación de tercer grado, los datos muestran que el 58% de los alumnos del último año de secundaria alcanza el nivel esperado (satisfactorio o avanzado) en Lengua. El 42% restante no logra el objetivo.

Datos previos, como los que surgen de la evaluación regional ERCE 2019, de Unesco, también mostraban que la mitad de los alumnos de tercer grado (46%) no alcanzaban los objetivos mínimos de lectura al finalizar el primer ciclo de primaria. La ley nacional establece que la educación es obligatoria desde la sala de 4: los chicos están llegando a estos resultados después de cinco años en la escuela.

La prueba Aprender Alfabetización se inscribe en el compromiso de monitoreo y evaluación que asumió la Secretaría de Educación en el marco del plan nacional de alfabetización, lanzado en mayo de 2024 junto con 24 planes de alfabetización provinciales. Ese acuerdo entre gobiernos de todos los signos políticos se construyó en el Consejo Federal de Educación a poco de asumir la nueva gestión nacional.

Pero el consenso en torno a este tema –según ha reconocido el secretario Carlos Torrendell en varias oportunidades– empezó a cimentarse antes, durante los meses electorales de 2023, cuando se lanzó por primera vez la Campaña Nacional por la Alfabetización. En aquel momento, el entonces candidato Javier Milei y 18 gobernadores se comprometieron a darle centralidad a este tema.

Como parte de la Campaña por la Alfabetización, en 2023 el entonces candidato Javier Milei se comprometió a priorizar la alfabetización en su plan de gobierno.

“Desde 2023 pedimos que la alfabetización sea una prioridad nacional y federal. Es innegable que hay avances. Sin embargo, la situación es crítica y exige redoblar los esfuerzos. La alfabetización inicial y la educación tienen que estar en el centro de nuestra estrategia de desarrollo como país”, señaló Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

Este año, la campaña hace foco particular en la evaluación: piden que se mantenga la periodicidad anual de las pruebas Aprender de Lengua en tercer grado (que no se tomaban desde 2016, y que no se replicarán este año sino en 2026). También solicitan que sean censales (se tomen a todos los alumnos) en vez de muestrales.

“Consolidar pruebas Aprender de alfabetización en 3er grado que sean anuales y censales puede ser un instrumento para mostrar los avances que el sistema logre de aquí en adelante”, consideró Ibarzábal. Además de Argentinos por la Educación, la campaña es una iniciativa de Asociación Conciencia, Enseñá por Argentina, Minkai, Voy con Vos, Más Voces, Hablemos de Bullying y Fundación León, entre otras ONG.

“Hoy no alcanza con reconocer el problema: necesitamos sostener y profundizar los esfuerzos existentes, priorizar esta causa en la agenda pública y garantizar los recursos necesarios. La buena noticia es que ya estamos en camino: hay planes, hay datos, hay voluntad. Ahora hace falta liderazgo colectivo, de todos los sectores y niveles, para transformar esta urgencia en una oportunidad concreta", afirmó Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina.

Las organizaciones que impulsan la campaña lograron que cientos de personalidades de distintos ámbitos –deportistas, actores, conductores y periodistas, entre otros– se sumaran al reclamo. Este jueves 5 de junio, esperan que las redes sociales se inunden de fotos de famosos con la consigna #QueEntiendanLoQueLean. Entre otros, se sumaron a la campaña Nancy Dupláa, Mirtha Legrand, Mario Pergolini, Martín Palermo, “Mostaza” Merlo, Julio Bocca, Juana Viale, Sebastián Wainraich, Marina Calabró, Luciano Castro, Federico D’Elía, Eduardo Feinmann, Julia Mengolini, Mariana Fabbiani y Julián Weich.

Pero la invitación no está dirigida solo a las celebridades: la verdadera apuesta es que la ciudadanía se sume al reclamo. Por eso, la Campaña Nacional por la Alfabetización convoca a todos los argentinos a sacarse una foto con un cartel con el lema de la campaña, #QueEntiendanLoQueLean, y subirla a las redes sociales, arrobando a dos personas para que la conversación se vuelva viral. Más allá del gesto virtual, el objetivo es que la dirigencia nacional y provincial sienta la presión social para comprometerse en serio con una deuda que no puede seguir esperando.