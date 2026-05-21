Graciela Keskiskian y las necesidades de la industria minera: “Es más fácil encontrar un ingeniero en minas que un soldador”

En el marco de las conversaciones realizadas para el “Informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva”, la Dra. Graciela Keskiskian, especializada en Ecología y Planificación Urbana como así también en Geografía compartió su mirada sobre la industria minera que se encuentra en el foco no solo económico sino también en lo educativo; sobre las necesidades de un mercado específico que requiere de nuevos talentos.

La primera observación que realizó Keskiskian es que hay que identificar las tres categorías de la minería para entender las necesidades y urgencias de cada industria. Metalífera, no metalífera y rocas de aplicación; cada una de ellas con sus particularidades y áreas geográficas.

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El mapa minero y energético

“En la República Argentina tenés distintos tipos de empresas. Tenés desde las más grandes que operan en el mundo, como por ejemplo las que se han acercado en estos últimos años ante los yacimientos potenciales que tenemos en San Juan. Vicuña, por ejemplo, que es José María y Filo del Sol juntos, que va a ser cobre especialmente, así como fue el histórico el cobre que se extrajo de Catamarca en la Lumbrera”, explicó.

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Y agregó: “sigue siendo realmente histórico lo que hay en Cerro Vanguardia con Anglo Gold Ashanti, en Cerro Negro que es de oro, también con Newmont. Tenés Panamerican Silver en diferentes yacimientos. Las mineras más grandes están en la Argentina. BHP, Lundin Mining, que van a ser las que el día de mañana estén trabajando en Vicuña, en San Juan. Y de ahí para abajo tenés diferentes categorías. Hay pymes, hay empresas familiares, especialmente en las no metalíferas, las que son de rocas de aplicación, arenas, gravas, etcétera”.

A la hora de pensar en los futuros profesionales, Keskiskian destacó que uno de los puntos claves es enseñar sobre la transición energética a partir de la utilización de menor cantidad de combustibles fósiles, es decir los derivados del petróleo, gas, gasoil, nafta, carbón, querosén. Se trata de evitar su quema y la liberación de dióxido de carbono en la atmósfera, por lo que enseñar sobre las fuentes de energías alternativas es pensar en un futuro.

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“Para eso tenés hoy la solar, la eólica, la nuclear, que es extraordinaria y sin embargo no tiene la mejor prensa como debería tener, y la biomasa, por ejemplo. Y por el otro lado está el tema dentro de la transición energética, no solamente la fuente de energía alternativa, sino cómo almaceno esa energía que se produce”, explicó.

Graciela Keskiskian

La minería como polo de trabajo y desarrollo

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Keskiskian planteó que suele observarse un crecimiento en las localidades que abrazan proyectos mineros: “Las primeras, por ejemplo, en Catamarca, Andalgalá, Belén y Santa María, quizás no se vio el cambio tan grande con la Lumbrera. Fue la primera industria, fue la primera instalada en el país con un montón de situaciones diferentes, muy sensibles a diferentes comunidades”.

Esta situación es diferente cuando se observan los proyectos “Cerro Vanguardia en San Julián, en Gobernador Gregores, en las diferentes localidades de la línea media de la provincia de Santa Cruz o el norte de Santa Cruz o San Juan mismo” donde los cambios son positivos.

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Otro de los puntos que destacó la especialista es que es clave no solo hablar de las diferencias entre recursos y reservas sino también de los medios de transporte y la energía para la producción. “Porque si no tenés caminos, no tenés puertos, no tenés suficiente energía eléctrica para hacer funcionar el yacimiento, es un verdadero dolor de cabeza. Nosotros tenemos falencias que tenemos que ir cubriendo antes de que venga el boom justamente del desarrollo de estos grandes proyectos”, señaló.

El impacto de la tecnología y la IA

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“La población todavía tiene en la cabeza la imagen de la minería de dos siglos atrás, más o menos. sacando el geólogo que va con el mini martillito cuando descubre las cosas, no existe más. Hoy en los yacimientos la tecnología con la que se trabaja es impresionante.”, aseguró y explicó que por ejemplo en Argentina no se usa dinamita en las voladuras sino un sistema por satélite que permite establecer puntualmente los lugares donde debe colocarse ANFO (por sus siglas en inglés: Ammonium Nitrate - Fuel Oil) de acuerdo al tipo de roca, humedad, densidad, etc.

Lo mismo ocurre con el manejo de ciertos grandes camiones que tienen un sistema automatizado que hace que las personas no tengan que acercarse a la zona post voladura.

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“Hoy por hoy en los yacimientos se está trabajando con personal formado en el país, al margen de los profesionales externos que traiga cada una de las empresas, que en general son para los ámbitos gerenciales exclusivamente. El grueso de la mano de obra está formado en el país. Tenemos establecimientos, universidades que forman de manera excelente, brillante, profesionales de primera categoría en la Argentina.”, aseguró.

Aunque aclaró: “Si es verdad que si consideramos la demanda que va a venir a la luz de lo que se está proyectando en la minería como industria, necesitamos de todo. Soldadores, electricistas, gasistas, carpinteros, médicos, abogados, porque de todo eso hace falta en un yacimiento. Especialmente la mano de obra calificada. Yo hace más de 15 años que soy docente en la Tecnicatura de Minería y la de Recursos Hídricos de Ingeniero Jacobacci, la provincia de Río Negro. Allí fuimos preparando una cantidad de chicos que hoy trabajan en el proyecto Calcatreu con Patagonia Gold.”

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"Necesitamos más oficios, gente que sepa trabajar para hacer las perforaciones y en el armado de los ámbitos de los yacimientos. Es como si fuera una miniciudad. Tienes que construir todo", dice Graciela Kekiskian

Perfiles y oportunidades

Uno de los temas que genera preocupación es la cobertura de vacantes calificadas a partir de la “movilidad” constante que se da entre los diversos yacimientos. A la hora de pensar en los perfiles más difíciles de encontrar, Keskiskian aseguró: “Son los mandos medios. Es más fácil encontrar un ingeniero en minas, con la cantidad de ingenieros que se pueden recibir en la Universidad de San Juan, que un soldador. Necesitamos más oficios, gente que sepa trabajar para hacer las perforaciones y en el armado de los ámbitos de los yacimientos. Es como si fuera una miniciudad. Tienes que construir todo.”

“Hoy por hoy necesitamos mayor cantidad de mano de obra calificada en oficios, realmente. Y los profesionales que están saliendo de tecnicaturas o de las universidades, de alguna manera las empresas se ocupan de ponerlos al día, de darles capacitación interna permanentemente”, destacó.

“Desde la década del 80 hasta el 2026 las cosas cambiaron, evolucionaron y la minería que podía existir en ese momento con los pasivos ambientales que podía dejar, al igual que otras industrias, hoy no está permitido, hoy no se hace y todo eso no ha llegado al común de la gente y tampoco ha llegado a los libros de texto. Es uno de los temas que venimos trabajando desde el año 2022, tratando que las editoriales, junto con la modificación de los contenidos curriculares y la capacitación de los docentes, puedan tener un cambio. Pero chicos, la educación es un trabajo de hormigas, es muy lento.”, planteó al pensar la importancia de la sinergia entre educación e industria minera.

Educar al ritmo de las necesidades del presente

“En la embajada británica la UTN presentó un trabajo extraordinario hecho sobre la zona de litio de la Argentina- Jujuy, Salta, Catamarca- identificando las necesidades de mano de obra para ahora y en los próximos tiempos. Y la UTN, de alguna manera, hizo el mea culpa de la misma manera que lo hacemos en todas las áreas de educación. Por muchos años enseñamos con programas ya establecidos, sin mirar si se adecuaba o respondía a las necesidades y a los cambios.”, aseguró Keskiskian.

Y agregó: “Hoy está en crisis la escuela secundaria porque por años no hemos mirado exactamente qué, cómo enseñar y a quién, qué es lo que tengo enfrente, qué representa el estudiante para el docente, cómo escuchar al estudiante en lo que le gusta, en lo que no le gusta, llegar a su corazón y conseguir que ese chico no abandone la escuela.”

“Todos los cuerpos docentes deberían decir, por favor, señores, eduquemos para una Argentina que necesita puntualmente esto, como han hecho muchas veces en otros países”, aseguró.

La minería como estrella de la economía

“Con la minería los procesos son muy largos, desde un ciclo de vida de un yacimiento, desde la exploración hasta el cierre de mina, podés tener como mínimo 25, 30, 45 años, depende de qué es lo que estés extrayendo y qué es lo que encuentres para continuar trabajando. Y esto implica que la seguridad y el respaldo de todas las áreas de gobierno tienen que estar alineadas para aquel que viene e invierte, porque ojo, no invierten dos, tres pesos, miles de millones de pesos se invierten.”, señaló.

Y agregó: “no es verdad esto de la prensa sensacionalista donde dice vienen, se llevan todo y no nos dejan nada. El 80% de lo que la industria trabaja queda en el país, en sueldos, en la cadena de valor, en la formación de la gente, en beneficios, al margen de lo que pague tanto, mucho o poco de los impuestos, porque por el otro lado se paga una cantidad enorme de impuestos, pero bueno eso es un tema para un especialista en economía. Yo soy humildemente geógrafa”

Y reflexionó: “para la proyección a futuro que tenemos que formar gente, profesionales, oficios, gente de todo tipo, para una industria diferente que no es la agroganadería, no es la alimentación, no es la industria farmacéutica, no es la salud, es algo diferente que provee a todas esas otras industrias, porque te vuelvo a repetir, si no tenés cable de cobre, no tenés electricidad. Si no tenés electricidad no tenés nada, no tenés internet, no tenés posibilidad de usar una computadora, nada de la tecnología hoy podría funcionar si no utilizamos lo que la naturaleza nos da a partir de la industria minera.”

Una pequeña ciudad

Cuando un proyecto minero se instala y comienza a desarrollarse el volumen de de movimientos, de trabajo puede ser abrumador. “Inicialmente es un dolor de cabeza, no te voy a mentir. Inicialmente en todos los lugares donde la minería se instaló era un desmadre, porque nunca alcanzaba ni la hotelería, ni la cantidad de casas, ni el suministro. Porque hay que entender lo que significa la cadena de valor en la minería”, destacó.

Y explicó: “La cadena de valor va desde aquel que te provee una sábana, una toalla limpia, el que te trae el pan, el que te trae la verdura. Es una propuesta de logística, es un desafío logístico muy grande. Para eso sí hacen falta políticas de Estado, hacen falta políticas provinciales de desarrollo, porque no nos olvidemos de algo muy importante: el Estado nacional puede marcar el marco general, ya sea en la legislación, la normativa, lo que quieras. Pero los recursos no son de la nación, los recursos son de las provincias”

“Cada provincia es dueña de lo que tiene en el subsuelo, por eso es que cada provincia acuerda con aquellos que vienen a trabajar dentro de qué marco, dentro de qué ley, dentro de qué transparencia, cómo lo tienen que hacer. Ese es el motivo por el cual se ha estado hablando sobre el tema de la adecuación de la ley de glaciares, porque es una adecuación, no es una reforma de la ley, no es que se tira la ley completamente y hacemos lo que se nos da la gana”, explicó.

Prácticas profesionalizantes

Keskiskian señaló que si bien las escuelas técnicas vienen realizando prácticas profesionalizantes, esto debe extenderse más allá de lo técnico: “que los chicos le encuentren el sentido a lo que estudian por la aplicabilidad.”

Y ejemplificó: “Entonces, si el día de mañana yo voy a conducir un colectivo, un camión, voy a ser cajero de un supermercado, voy a ser pintora, albañil, ingeniero o lo que fuere, que tenga sentido lo que estoy aprendiendo en este momento para que me sirva el día de mañana para lo que quiero ser.”

“Hoy es un momento bisagra muy difícil, estamos identificando los errores y tratando de enmendarlo. Lo que no tenemos es la velocidad y la capacidad de llegar a los chicos de la misma manera que llega cualquier mensaje a través de un celular o la computadora”, reflexionó.