Educación y empleo: cómo formar talento en los territorios de la energía, el litio y la industria minera

FOTO DE ARCHIVO: dos maquinarias operan en área petrolera de Vaca Muerta, una formación de hidrocarburos no convencionaes en la provincia patagónica de Neuquén, Argentina. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/Foto de archivo)

El informe Educación y empleabilidad, elaborado por Ticmas con el apoyo de la CAF, permite mirar la relación entre educación y trabajo desde una pregunta que atraviesa a varias regiones del país: cómo convertir las oportunidades productivas en empleo local, capacidades instaladas y desarrollo territorial.

La expansión de Vaca Muerta, el crecimiento del litio, la minería, la energía, la infraestructura y la industria automotriz abren un horizonte de inversión y actividad, pero también plantean una demanda formativa que requiere tiempo, planificación y articulación entre empresas, Estado e instituciones educativas.

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"Educación y Empleabilidad. Informe nacional demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva" fue realizado por Ticmas con apoyo de la CAF

La inversión también demanda formación de oficios

El informe señala que la inversión productiva no genera solo puestos directos. También moviliza transporte, logística, mantenimiento, construcción, seguridad, servicios especializados, administración y proveedores locales. La discusión sobre empleo, por lo tanto, debe incluir qué capacidades necesita cada territorio para que esas oportunidades estén al alcance de quienes viven allí.

Vaca Muerta aparece como el caso más visible. Su expansión no demanda únicamente personal petrolero. Requiere ingeniería, metalmecánica, transporte, mantenimiento, servicios especializados, construcción y soporte operativo. En ese entramado aparecen operadores, técnicos electromecánicos, electricistas, instrumentistas, personal de mantenimiento, perfiles de logística y trabajadores preparados para desempeñarse en entornos exigentes, con normas de seguridad y actualización tecnológica permanente.

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Río Negro muestra otra dimensión de ese proceso. Su vínculo con el desarrollo energético incluye ductos, puertos, servicios, soporte técnico y nuevas necesidades industriales. El informe destaca que la provincia cuenta con escuelas técnicas, centros de formación profesional, institutos y universidades, pero también advierte sobre desafíos pendientes: equipamiento moderno, infraestructura adecuada, instructores con experiencia actualizada, inglés técnico y una mayor conexión entre formación y práctica.

Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de la Fundación YPF, habla de los pilares educativos del Instituto Vaca Muerta

El territorio como parte de la respuesta

El litio abre una discusión similar en Jujuy y Catamarca. La actividad minera necesita profesionales especializados, pero también operadores, técnicos, personal de mantenimiento, logística, seguridad, administración, servicios y proveedores locales. En esos casos, la posibilidad de que la actividad genere una trama de empleo más amplia depende de la capacidad de fortalecer la formación en el propio territorio y de acercarla a las demandas reales del sector.

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Las brechas no son iguales en todas las provincias. En algunos lugares falta oferta cercana; en otros, la oferta existe pero no siempre dialoga con las necesidades productivas. También aparecen dificultades vinculadas con docentes, equipamiento, prácticas profesionalizantes o certificación de saberes. Esa diversidad obliga a pensar respuestas más situadas, menos uniformes, capaces de leer qué necesita cada región y con qué instituciones cuenta para responder.

La formación de formadores ocupa allí un lugar relevante. Abrir cursos o ampliar cupos puede ser necesario, pero no alcanza si quienes enseñan no tienen contacto con los cambios tecnológicos y productivos del sector. En actividades que se actualizan con rapidez, docentes, instructores y tutores necesitan también espacios de actualización, vínculos con empresas y acceso a experiencias de trabajo reales.

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El informe deja como conclusión que la oportunidad productiva existe, pero su impacto dependerá de la capacidad de cada territorio para formar, atraer, certificar y retener talento. El empleo de calidad no surge solo del crecimiento de un sector. Se construye antes, en escuelas técnicas, centros de formación profesional, institutos, universidades, empresas y prácticas en entornos reales. Allí se define si la inversión queda como un dato económico o si logra transformarse en desarrollo, arraigo y trabajo para las comunidades donde ocurre la actividad.