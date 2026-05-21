Juan Ignacio Salari: “Tenemos que difundir la importancia de los oficios para que la gente que no tiene trabajo pueda encontrar una salida laboral”

Juan Ignacio Salari, Secretario de Mantenimiento Urbano en el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, compartió su reflexión y mirada en el marco de las conversaciones convocadas por la solución educativa integral Ticmas para el “Informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva”. Un informe realizado para la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Empleo, formación, capacidades y futuro son hoy mucho más que palabras sino que son hoy acciones necesarias y estratégicas en un área donde muchos de los desafíos entrecruzan la necesidad de contactar profesionales y maestros de oficio en la gran Ciudad frente al Río de la Plata.

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Servicios y demanda

A la hora de mirar el mapa productivo de la Argentina, más allá de la Ciudad de Buenos Aires, Salari destaca al sector de los servicios como un área de gran dinamismo. “Sectores asociados a tecnología, servicios que pueden ser de alguna manera exportables, que se realizan en mayor vínculo con el mundo, pero también hay una tendencia que empieza a aparecer- y que por momentos parece que se contrapone a esta realidad de los servicios y de los trabajos relacionados a tecnología- que es el oficio o el trabajo manual, o por lo menos más específicamente relacionado a lo que nosotros hacemos en la ciudad y en mantenimiento”, planteó.

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Y destacó: “En el último tiempo nuestro trabajo de mantenimiento en la Ciudad, independientemente de cambios en la tecnología, sigue vigente y tenemos una demanda crecientemente insatisfecha de puestos de trabajo y personas para realizar distintas tareas de oficio”

“Tenemos mantenimiento de calles que requiere un tipo de oficio, hay oficios ahí bastante específicos; tenemos cuadrillas que realizan readoquinado de calles y no todo el mundo sabe trabajar y manipular adoquines. Son cuadrillas que se arman con personal específico e idóneo para la tarea; y la verdad que si no lo realiza bien se retrasa mucho la tarea de mantenimiento”, ejemplificó. A eso se suman la necesidad de electricistas para el alumbrado público, poda de arbolado público, los equipos que mantienen la red pluvial; en especial ante las alertas amarillas o naranjas que atraviesa la Ciudad; entre otros.

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A la hora de explicar esta vacancia de puestos, Salari reflexionó: “Creo que son oficios que perdieron atractivo y después perdieron competitividad salarial, que por ahí cayeron un poco en lo que es la pirámide de salarios o empleo, por eso mucha gente o jóvenes optaron por no seguir esos oficios. Y cierta situación de crisis económica en Argentina que hace que a mucha gente directamente le cueste acceder a un trabajo formal. Se generó una brecha donde costaba realmente ocupar con gente que se caía del sistema y ni siquiera podía acceder a una capacitación en oficio y gente que podía acceder a educación, pero elegía otro tipo de formación”.

Juan Ignacio Salari, Secretario de Mantenimiento Urbano en el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires

Estrategia de Gobierno

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Ante los faltantes de mano de obra en ciertas áreas, Salari destacó que desde el Gobierno de la Ciudad se busca “comportarse como un agente que es facilitador; o sea, sacar trabas, tratar de acercar a la gente, a la dinámica del empleo. Tratar de allanar los comienzos en las trayectorias profesionales. Después hay áreas que están más abocadas específicamente a la tarea, como puede ser el caso del Ministerio de Educación o el caso del Ministerio de Desarrollo Económico, que específicamente tienen ofertas formativas que buscan justamente vincular o acercar perfiles al mundo del empleo.”

En cuanto al área de mantenimiento, explicó: “somos un área que emplea, que da trabajo porque estamos en constante movimiento, en constante cambio, y estamos siempre buscando el próximo desafío para que Buenos Aires sea la ciudad más linda del mundo.”

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“También, acompañamos, formamos, trabajamos con los propios; con los empleados de empresas, e incluso empresas que no son contratadas por la Ciudad”, resaltó; como el caso de Edesur, Edenor, Metrogas y Aysa que operan en las calles porteñas que también son capacitadas por el Gobierno autónomo.

Planificar de manera integral

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En el momento de abordar las diversas problemáticas de las comunas porteñas, Salari detalló que “nosotros lo que evaluamos a la hora de asignar una tarea de mantenimiento es el estado del lugar, tenemos relevamientos técnicos de toda la Ciudad y después los reclamos de los vecinos. Con eso se hace una matriz de planificación que se dispara en tareas en las 15 comunas.”

“Las cosas se van desgastando y uno va invirtiendo todos los años para hacer una renovación. Y lo vamos viendo línea por línea, es distinto el mantenimiento que hacemos de la red de alumbrado público, que lo que son las veredas, que lo que es el asfalto, que lo que es la red pluvial, que lo que es el arbolado”, señaló.

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Y planteó: “Cada uno de los 48 barrios porteños son distintos, esa es la verdad, requieren tareas específicas, pero nuestra asignación de recursos es pareja en función de la necesidad de cada barrio.”

"Tenemos una demanda crecientemente insatisfecha de puestos de trabajo”, dice Salari

Educación y empleo

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“La educación técnica específicamente va bastante acorde, por ahí lo que pasó en los últimos años conectando con lo que hablábamos al principio es que ciertas tareas u oficios parecían que se volvieron más atractivos. Encuentro oferta formativa en relación a algunos oficios que nosotros necesitamos; por ahí lo que pasaba es que esas ofertas estaban medio vacantes de alumnos y después entonces eso no se traducía en encontrar profesionales formados para el oficio”, reflexionó.

Y subrayó: “Tenemos que difundir la importancia, la necesidad de encontrar perfiles en este tipo de oficios y mostrar este mercado como competitivo, vivo, vigente, para que justamente mucha gente que por ahí no tiene un trabajo pueda decir esto puede ser una salida laboral para mí.”

“Nunca sentí que haya dejado de haber demanda. En todo caso lo que pasaba es que caía la oferta de profesionales y se generaba esta brecha. Creo que el factor económico es uno de los principales porque también una persona cuando busca un empleo lo que necesita es poder vivir de ese trabajo o que su familia pueda vivir de ese trabajo”, resaltó.

Albañilería, electricidad, plomería son algunos de los perfiles que van a continuar siendo muy demandados señaló Salar, además; en especial en lo que hace al área de mantenimiento más allá de las evoluciones tecnológicas. “Nosotros desde Espacio Público damos capacitaciones en manipulación de materiales con las cosas que utilizamos para mantener calle y vereda en la Ciudad”, señaló. También se requieren de arquitectos, ingenieros, abogados y diversos profesionales que trabajan en torno a la obra pública del mantenimiento.

Por último, Juan Ignacio Salari enfantizó que hay que “ampliar la oferta formativa de cara a estos oficios; es algo muy relevante que deberíamos priorizar porque nosotros vemos que la demanda existe y que hay una dificultad real hoy por hoy en conseguir estos perfiles en el mercado”. Y aseguró que es clave la difusión para “generar conciencia sobre la escasez de estos perfiles para que mucha gente por ahí tome un poco de coraje y se anime”.