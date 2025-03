Empezaron las clases en la Universidad Evangélica, la primera en su tipo en el Cono Sur

La sede de la nueva Universidad Evangélica, en Parque Chacabuco.

Esta semana empezaron las clases en la Universidad Evangélica, la primera institución de nivel superior de los cristianos evangélicos pentecostales en el Cono Sur. El edificio se encuentra en el barrio porteño de Parque Chacabuco. El viernes pasado, participaron de la inauguración referentes de todo el arco político.

Más de 500 alumnos comenzaron el ciclo lectivo 2025 en esta nueva universidad privada confesional, que tiene su sede en la calle Eva Perón 1060, donde funcionaba la Casa de Integración y Encuentro (CIE), un espacio perteneciente a la iglesia evangélica Catedral de la Fe.

La modalidad de cursada es presencial o a distancia. La rectora es Silvia Arn, contadora y ex vicepresidenta de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), la organización que nuclea a la mayoría de las iglesias evangélicas del país.

La universidad “apuesta por una educación con propósito” y “tiene como principal objetivo formar líderes comprometidos con la transformación de la sociedad desde su vocación y su fe“, señalaron desde la institución en un comunicado.

La Universidad Evangélica brindará títulos oficiales con validez nacional, reconocidos por la Secretaría de Educación de la Nación y la CONEAU. En esta primera instancia, ofrece tres carreras: las licenciaturas en Teología, en Gestión de Tecnología, y en Diseño y Gestión de Contenidos Audiovisuales.

Desde la institución anticiparon que uno de los rasgos distintivos de la propuesta académica es el “fuerte acompañamiento a los estudiantes”, así como un “espacio de contención pastoral” orientado a que los alumnos reciban “apoyo y guía en su crecimiento personal, profesional y espiritual”.

El edificio tiene 10 aulas, un auditorio para 3.000 personas, un aula magna para 280 estudiantes y un estudio de radio. “Construimos una universidad con infraestructura de avanzada, equipamiento tecnológico de última generación y un estudio de creación de contenido de alto nivel que responde a una enseñanza dinámica, innovadora y alineada con las exigencias del siglo XXI”, aseguró Osvaldo Carnival, fundador de la iglesia Catedral de la Fe y de la Universidad Evangélica.

“Es un proyecto que ha surgido como una respuesta visionaria y audaz a las necesidades educativas y espirituales de la comunidad en Argentina. Apunta sobre todo a sectores populares. Nuestros profesores, líderes en sus campos, no solo imparten conocimientos, sino que también inspiran y guían a los estudiantes en su crecimiento espiritual y profesional”, afirmó la rectora, Silvia Arn.

El 15,3% de los argentinos se reconoce evangélico, según los datos de la Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, realizada en 2019 por el programa Sociedad, Cultura y Religión del Conicet. La cifra abarca unos 7 millones de personas. Algunos de los flamantes estudiantes de la nueva universidad conversaron con Infobae sobre sus expectativas y sobre las razones que los llevaron a anotarse en la nueva universidad.

“Elegí la Universidad Evangélica porque sentí un profundo deseo de crecer en mi conocimiento de la palabra de Dios y prepararme con herramientas sólidas para servir, tanto dentro como fuera de la iglesia”, contó Melina Vener, estudiante de 37 años de Teología.

Melina Vener, estudiante de Teología en la Universidad Evangélica.

“Lo que me inspira de la UE es su enfoque integral: no solo crecemos en lo académico, sino también en lo espiritual y en valores cristianos. Esta formación me está preparando para los desafíos del presente y del futuro, y me impulsa a contribuir con propósito en cada espacio donde me toca estar", expresó Melina.

Por su parte, Guillermo Rojas, de 23 años, señaló: “Empezar la universidad es un sueño que esperaba desde que terminé el secundario. Siempre quise estudiar en un lugar con valores”.

Guillermo también estudia Teología: “Quiero crecer en mi fe y prepararme para servir a otros. Esta carrera me inspira y sé que me va a dar herramientas para acompañar mejor a quienes me rodean”. Entusiasmado, aseguró que se siente “motivado y enfocado en un futuro con propósito”.

Pablo Fernández, de 42 años, contó: “Hoy, con una familia y una carrera profesional, decidí hacer una pausa en mis estudios de Filosofía para dedicarme de lleno a la Teología. No fue una decisión fácil, pero con el apoyo de mi entorno, sentí que era el momento. Quiero que el conocimiento no solo me informe, sino que me transforme”.