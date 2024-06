El aumento de latinos en carreras STEM subrayan su vital importancia para la economía de Estados Unidos

Informe reveló datos sobre la participación de latinos en carreras STEM en Estados Unidos - crédito Enciclopedia.NET

Se dio a conocer el informe “U.S. Latinos in Engineering and Tech Report” en el cual se revelan datos impactantes sobre la creciente participación de latinos en los campos de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en Estados Unidos, subrayando su destacada importancia para la competitividad global del país norteaméricano.

Según el reporte, en el cual participaron tanto la Society of Hispanic Professional Engineers (SHPE) como el Latino Donor Collaborative (LDC), señala que la representación de latinos en ingeniería ha crecido significativamente en los últimos años. Según reportes del análisis indican un aumento del 73.6% en la inscripción de latinos en programas universitarios de ingeniería entre 2010 y 2021, adicionalmente se indica que habrá un futuro prometedor con proyecciones de 10.9 millones de vacantes en campos de STEM para el año 2031.

En el informe se enfatiza que esta participación no solo es una cuestión de inclusión, sino una necesidad económica imperativa. “La participación latina en los campos de ingeniería y tecnología no es meramente una cuestión de diversidad e inclusión; es un componente vital para mantener la competitividad global y el avance tecnológico de nuestra nación” afirmaron Sol Trujillo, Co-Founder and Chairman of the Board y Ana Valdez, President and CEO The Latino Donor Collaborative, en su carta introductoria al análisis.

Aumento de egresados

El crecimiento en la inscripción y graduación de latinos en carreras de ingeniería es notable. Mientras que los latinos constituyen el 9.4% de la fuerza laboral en ingeniería, su presencia en la educación universitaria de ingeniería ha aumentado al 15.8%. Esto no solo muestra un crecimiento proporcional, sino también un incremento en el número global de inscripciones y, por consiguiente, en el número de egresados.

Los latinoamericanos, que representan el 19.1% de la fuerza laboral total de Estados Unidos, fueron responsables de un impresionante 73% del crecimiento en la participación laboral entre 2010 y 2020, superando a todos los otros grandes grupos poblacionales.

Por consiguiente, el impacto de los latinos en la fuerza laboral de ingeniería y tecnología es innegable, y aún más significativo dado que constituyen 25% de los jóvenes en EE.UU. “Los latinos en Estados Unidos muestran la tasa de participación en la fuerza laboral más alta entre los principales grupos demográficos del país” señala el informe. Esta presencia juvenil es crucial para el futuro desarrollo de la economía y la innovación tecnológica estadounidense.

Escasez de profesionales STEM

El informe también aborda la preocupante escasez de profesionales en ingeniería y tecnología. Según el Consejo Americano de Empresas de Ingeniería (ACEC, por sus siglas en inglés), el 49% de las compañías tuvieron que rechazar trabajos debido a la falta de mano de obra calificada. La necesidad de ingenieros civiles nuevos se proyecta en aproximadamente 25.000 por año durante esta década.

Por tanto, la creciente participación de latinos en estos campos resulta esencial: “Los latinos en EE.UU. están preparados para desempeñar roles fundamentales en la configuración de la trayectoria tecnológica de la nación a través de sus importantes contribuciones a los campos de la ingeniería y la tecnología. Sin embargo, para que los latinos en EE.UU. puedan alcanzar su máximo potencial en estas áreas, es importante comprender sus necesidades críticas, desafíos y oportunidades” subraya el informe.

Aumento en la graduación

Además del aumento en la inscripción y graduación a nivel de licenciatura, los latinos también han experimentado un crecimiento significativo en los programas de maestría y doctorado en ingeniería. Entre las cifras más destacadas, se encuentra el crecimiento en la obtención de títulos. “El número de títulos de grado en ingeniería otorgados a latinos aumentó de un 7,0% en 2010 a un 13,6% en 2021, representando un incremento del 94,3%”, según el informe. Además, la proporción de latinos en programas de posgrado de ingeniería ha aumentado significativamente, con un incremento de más del doble en los doctorados otorgados, pasando del 3,9% al 7,5% entre 2002 y 2021.

Necesidades y Desafíos Persistentes

A pesar del progreso, el informe también revela desafíos persistentes que enfrentan los latinos en estos campos. Entre las principales necesidades identificadas se encuentran la mentoría y el apoyo financiero. “Un 65% de los estudiantes de pregrado y un 63% de los estudiantes de posgrado reportaron enfrentar desafíos financieros significativos”, apunta el informe. Además, un sorprendente 43% de los estudiantes universitarios en EE.UU. que asisten a universidades de cuatro años han reportado experimentar algún grado de inseguridad habitacional.

Pero estas no son las únicas barreras a las que se enfrentan los latinos que quieren estudiar estas carreras, el acceso limitado a modelos a seguir y mentores es otro de los principales obstáculos “alrededor de la mitad de los latinos también consideran que la falta de acceso a una educación de calidad para prepararse en campos STEM o el no tener un mentor que los anime a seguir una carrera en STEM son razones importantes por las cuales los jóvenes eligen no estudiar materias STEM en educación superior.,” revela una investigación citada del Pew Research Center en el desarrollo de la investigación.

Por ello, SHPE ha trabajado para abordar estas barreras a través de programas de soporte académico, desarrollo profesional y asistencia financiera. SHPE cuenta con 14.351 miembros y reporta una tasa de graduación del 87,7% entre sus miembros, en comparación con el 50% de la población general de EE.UU., una diferencia significativa que demuestra la efectividad de sus programas.

Sin embargo, los desafíos persisten. Según una encuesta de SHPE, el 51,3% de los estudiantes universitarios latinos reportan tener problemas de salud mental “justa” o “pobre”, y el 40,9% reporta desafíos similares en su salud física. Esta situación es agravada por barreras culturales y estigmas alrededor del tratamiento de salud mental. “Abordar esto requiere intervenciones tempranas y culturalmente sensibles que involucren a las familias y las comunidades, así como esfuerzos educativos para mejorar el acceso y la concienciación sobre la salud mental dentro de la comunidad latina en los Estados Unidos” recomienda el informe.

En conclusión, la creciente participación de latinos en ingeniería y tecnología es crucial para enfrentar la escasez de profesionales y mantener la competitividad de EE.UU. en el escenario global, con lo cual se demuestra la importancia de fomentar en los jóvenes el interés por estudiar ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.