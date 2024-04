“Se conoce más a una persona en una hora de juego que en un año de conversación”, cómo Platón ayuda a reflexionar sobre la gamificación y el trabajo

Horacio Llovet y Diego Pasjalidis asistieron al auditorio de Ticmas para hablar de gamificación y trabajo (Agustín Brashich/Ticmas)

En el desarrollo de las conversaciones que se realizan en el auditorio de Ticmas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, los libros “Inspiración extrema” de Diego Pasjalidis y “el juego de la vida” de Horacio Llovet, se tomaron como excusa para hablar de tecnología, educación, trabajo y juego.

El panel comenzó con una pregunta dirigida a Horacio Llovet, CoFundador y CEO de Nawaiam Limited, indagando de qué forma la gamificación se entrelaza y afecta nuestra rutina laboral diaria.

--Solíamos asociar el juego y los videojuegos principalmente con el entretenimiento y el ocio --dijo Llovet--. Sin embargo, en los últimos años, el juego ha comenzado a romper barreras, incursionando en la educación, el trabajo y el sector salud. En la empresa donde desarrollamos un juego para la empleabilidad, usamos una frase inspirada en una cita de Platón: “Puedes conocer mucho más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación”. Esto nos lleva a entender que, al jugar, podemos revelarnos de manera más auténtica. Por lo tanto, deberíamos reincorporar el juego a nuestras vidas. Para mi hija de 10 años, jugar es una parte esencial de su existencia, pero cuando crecemos, pareciera que jugar pierde su encanto o se limita a actividades esporádicas, distanciandonos de esta práctica. Aunque, en la actualidad, los videojuegos han ganado popularidad y se han integrado de manera más social en nuestras vidas, influenciando una amplia gama de actividades, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la educación o en la salud.

Para hablar sobre la inteligencia artificial, otro aspecto crucial de la charla, se dirigió la siguiente pregunta a Diego Pasjalidis, head de Ticmas Academy (el área de Higher Education de Ticmas). Se indagó sobre cómo pueden interactuar el juego y la inteligencia artificial para contribuir al entrenamiento de un empleado o al progreso de un estudiante universitario.

Diego Pasjalidis y Horacio Llovet durante su charla con Ticmas en la FIL de Buenos Aires (Agustín Brashich/Ticmas)

--Permítanme explicar que la sociedad, abarcando tanto el ámbito laboral como el educativo, ha experimentado transformaciones significativas --dijo--. Estos cambios no se limitan a la pandemia, sino que abarcan cómo esta ha alterado nuestros métodos de estudio, trabajo, la cultura organizacional, el liderazgo, la motivación y las pautas de consumo, desafiando paradigmas empresariales. Tras ello, 1.111 días más tarde, la inteligencia artificial se popularizó, marcando otro cambio paradigmático que ahora nos involucra a todos, alterando cómo trabajamos.

“Actualmente observamos que, tanto en educación como en el mundo laboral, la IA ha irrumpido de manera inesperada, no como una imposición interna, sino como una fuerza externa e incontrolable que todos, empleados y estudiantes por igual, están adoptando”, destacó Diego Pasjalidis.

La discusión, entonces, se ocupó sobre si la IA es beneficiosa o perjudicial, si deberíamos adoptarla o rechazarla, es crucial. “Personalmente”, dijo Pasjalidis, “considero que si sos un estudiante o empleado y la IA estimula tu pensamiento, te encontrás en una posición ventajosa. En caso contrario, si no estás aprovechando sus beneficios, podrías quedarte atrás, poniendo en riesgo tu posición actual. De igual manera, para educadores y líderes empresariales, utilizar la IA para mejorar resultados es fundamental. Quienes no logren integrar eficazmente la IA en sus prácticas corren el riesgo de quedarse rezagados ante aquellos que sí lo hacen”.

¿Cómo se trabaja con el propósito cuando están desarrollando la gamificación?

Llovet señaló que definir nuestro propósito es fundamental en la vida, y el juego desempeña un papel crucial en este proceso. “Actualmente”, dijo, “existe cierta preocupación en torno a la inteligencia artificial, particularmente en relación con el miedo a la pérdida de empleos o a ser reemplazados por máquinas. Sin embargo, considero que la función primordial de la IA debería ser mejorar nuestro bienestar; si no logra este objetivo, algo está fallando. La IA está aquí para facilitar y simplificar nuestros procesos, permitiéndonos ahorrar tiempo que podría ser destinado a la familia, la creatividad, o simplemente, al descanso. Por tanto, veo al juego, la gamificación, la IA y la ciencia de datos como elementos disruptivos que van a transformar los paradigmas a los que estábamos acostumbrados”.

“El juego”, continuó, “en particular, ha evolucionado de ser una actividad meramente recreativa a convertirse en una herramienta educativa valiosa. Observo a mi hija, quien a través de juegos en línea aprende y se conecta con amigos alrededor del mundo, y hasta ha expresado su deseo de aprender a programar videojuegos a sus 9 años. Programar no solo implica escribir códigos, sino que estimula el desarrollo cerebral, similar a cómo antiguamente las matemáticas eran vistas como herramientas fundamentales para el pensamiento crítico. En la actualidad, la tecnología, la ciencia de datos y la inteligencia artificial representan el presente y son las que moldearán nuestro futuro”.

Habilidades para el siglo XXI

--¿Cómo se integran el pensamiento crítico, trabajo en equipo y liderazgo en Ticmas Academy, al incorporar la inteligencia artificial en los proyectos que se han desarrollado?

--La IA es una herramienta --dijo Pasjalidis--, ahora lo que estamos necesitando los profesionales, incluyendo obviamente a los estudiantes es la inteligencia emocional y le agrego las habilidades cognitivas. La inteligencia artificial se encuentra actualmente al alcance de todos; es como disponer de un libro de recetas y todos los ingredientes necesarios, pero no saber cómo proceder, a diferencia de mi abuela, que era capaz de cocinar maravillosamente con muy poco. Así, hemos sido testigos de múltiples revoluciones, y hoy nos encontramos en una encrucijada, evaluando qué habilidades deben adquirir los futuros profesionales para emplear la inteligencia artificial como un instrumento de creación y no sentirse amenazados por ella. Esto implica enfocarse en habilidades blandas, creatividad y todo lo relacionado con el desarrollo cognitivo.

“Nuestro papel en Ticmas Academy“, continuó, “es servir de enlace entre la educación secundaria y la universidad, o bien entre la secundaria y el mercado laboral juvenil, proporcionando las herramientas necesarias y enseñando cómo utilizarlas de forma efectiva. Nuestra labor va más allá de la simple capacitación; estamos integrando la inteligencia artificial en todos nuestros módulos educativos. Pero antes de eso, enfatizamos la importancia de pensar críticamente, ya sea que los alumnos se dirijan hacia la programación, el comercio electrónico, el marketing digital, el análisis de datos, entre otros. El desarrollo de un proceso cognitivo sólido precede la aplicación de la inteligencia artificial para abordar problemas de una manera más rápida y eficiente”.

Un Tínder para descubrir talentos

Horacio Llovet junto a Javier Krawicki, crearon el exitoso Nawaiam, una aplicación-videojuego que pretende reemplazar al test psicotécnico. “Iniciamos un reto emocionante en 2020 al lanzar un producto que había estado en desarrollo durante casi dos años, concebido en el Centro de Innovación y Desarrollo en Dallas, Estados Unidos”, dijo. “Este lugar, donde las ideas innovadoras realmente cobran vida, nos impulsó a explorar tecnologías que, mirando hacia el futuro, contribuyan significativamente a mejorar tanto a las personas como al talento. Es interesante observar que más del 50% de las renuncias laborales se deben a la relación con el jefe más que con la compañía en sí, lo cual pone de manifiesto la importancia del bienestar laboral y la gestión del talento humano”.

El producto ofrece una experiencia interactiva mediante un videojuego que, en solo 15 minutos, permite evaluar comportamientos y conductas del jugador. Posteriormente, mediante un algoritmo avanzado, predice cómo se desempeñará el individuo en un ambiente laboral específico, considerando la cultura organizacional y las dinámicas de equipo. “Esto funciona algo así como un Tinder laboral, logrando una coincidencia efectiva del 92% de éxito, optimizando así la integración del personal en la empresa”, explicó Llovet.

Horacio Llovet, el argentino que pasó de preparar hamburguesas a liderar su propia empresa avaluada en 10 millones de dólares (montaje infobae)

¿Cómo se plantea un programa de capacitación con las empresas desde el lado de Ticmas?

Pasjalidis compartió un relato sobre un pastor y sus ovejas en un campo abierto. Un empresario se acerca y le pregunta por qué no lleva las ovejas a un pasto más abundante para que produzcan más lana. A medida que el empresario sugiere cómo esto podría llevar a obtener más ovejas, cercar el campo, exportar lana de alta calidad, y finalmente llevar una vida tranquila y próspera, el pastor sigue preguntando “¿para qué?” en cada paso. Finalmente, el empresario concluye que con todos esos avances, el pastor podría relajarse bajo un árbol sin preocupaciones, a lo que el pastor responde que eso es exactamente lo que ya está haciendo.

Esa historia , señala el head de Ticmas Academy, “me sirve de base cuando diálogo con empresas, aplicando el “¿para qué?” repetidas veces. Este enfoque, al igual que la metodología del “por qué” para solucionar problemas fundamentales, me ayuda a indagar la verdadera intención detrás de sus deseos de capacitación o desarrollo. Por ejemplo, al conversar con un banco sobre la necesidad de formar programadores, profundizo en el “¿para qué?” para entender hacia dónde se dirige el banco y cómo anticipar sus necesidades futuras, destacando la importancia de la visión emprendedora y la capacidad de innovación. De esta forma, quienes nos dedicamos a la formación y el desarrollo debemos involucrarnos profundamente en el mercado y asumir un rol casi de consultoría, pues ofrecemos soluciones que a veces el cliente no ha definido completamente.

Finalmente, al concluir este encuentro enriquecedor, queda en el aire la reflexión sobre el valor intrínseco del juego y cómo este, en sinergia con la inteligencia artificial, se ha integrado profundamente en nuestras vidas, impulsando una constante búsqueda del “para qué”, trayendo también a colación que el aprendizaje a través del juego puede ser más revelador y profundo que largas horas de conversación tradicional. Esta noción resuena especialmente en el contexto de la educación y el autoconocimiento, donde tanto en Nawaiam como en Ticmas Academy, se propone el juego no solo como un medio para adquirir conocimientos o habilidades técnicas, sino como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.