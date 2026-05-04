Teresa Patronelli, de Escuela Abierta a la Comunidad: “Los principales problemas en las escuelas tienen que ver con el bienestar socioemocional”

Teresa Patronelli, directora general de Escuela Abierta a la Comunidad de GCABA visitó el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro.

“En vacaciones también se aprende tecnología” es el título de la conversación que tuvo como invitada a Teresa Patronelli, Directora General de Escuela Abierta a la Comunidad de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué pensar en el aprendizaje fuera de las aulas se volvió crucial en estos tiempos? ¿Cómo se trabaja la inclusión y lo socioemocional? ¿Cómo es aprender desde el juego y la participación? son algunas de las preguntas de esta charla que cerró la jornada del auditorio de Ticmas en la 50° Feria Internacional del Libro.

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Acompañar y educar

Ir más allá de lo curricular es una de las misiones de la Escuela Abierta a la Comunidad de la Ciudad donde el acompañamiento, la participación y trayectorias individuales son parte del aprendizaje. “La dirección que yo tengo a cargo tiene los programas socioeducativos, que son programas que tienen como base llevar inclusión, equidad y oportunidades en distintos contextos socioeconómicos, y sobre todo son espacios no formales de educación. Son espacios que existen por fuera de la educación obligatoria, pero que sí tienen contenidos curriculares”, explicóTeresa Patronelli.

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Y agregó: “Hoy los principales problemas que vemos en las escuelas tienen que ver con el bienestar socioemocional. Cuando empezó esta gestión nos encontrábamos con un dato que nos alertó mucho, que era que, sobre todo a nivel secundario, el 70% de los estudiantes había sentido alguna emoción vinculada con la depresión, con la ansiedad, con la tristeza, y eso fue una luz, un faro que se prendió y que nos marcó el camino para donde seguir.”

“En ese sentido, creo que los programas socioeducativos tienen mucho que aportar en ese lugar, desde fortalecer todo lo que es el bienestar socioemocional de los estudiantes, porque son espacios más flexibles, más lúdicos, y recreativos, donde buscamos que se siga sosteniendo el aprendizaje, pero de un formato más ameno, más amoroso, más cercano a lo que los chicos hoy necesitan. Y sobre todo, son tiempos sin pantalla que hoy para nosotros es nuestro principal desafío”, destacó Patronelli.

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Urgencias, necesidades y foco

A la hora de pensar en cómo trabajar con las necesidades de cada comunidad, Patronelli destacó que “Es un proceso constructivo que surge principalmente de la escucha de todas las partes del sistema educativo y de toda la comunidad. Cada comunidad educativa es un mundo con diferentes necesidades y características, y creo que es fundamental, por un lado, la escucha de quienes forman parte de esa comunidad, también quienes estamos adentro del Ministerio de distintas áreas del aprendizaje y la educación, y el relevamiento y el mapeo territorial, sin dudas ese aspecto también es súper importante.”

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“Hay equipos que tienen una función territorial, que obviamente van relevando y trayendo lo que pasa en cada lugar. El sistema educativo es muy grande, es una red de personas que están en las escuelas, en la oficina, en territorio relevando y supervisando, y sin duda creo que la familia ha tomado un rol también muy importante en el último tiempo. Creo que la voz de la familia es fundamental, nosotros tenemos un valor enorme en ese sentido respecto a la cercanía a la familia.” señaló.

Y agregó: “Nos sentimos cerca de la familia porque hay un canal de escucha, de hecho también las cooperadoras escolares tienen un rol clave en ese sentido, hoy son más de 850 en la ciudad y son las familias organizadas en la escuela las que nos levantan un montón de necesidades, de situaciones.”

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Las familias protagonistas de la educación

“Los canales están abiertos y las familias se hacen escuchar, y eso nosotros lo respetamos un montón. Yo creo que la educación hace unos años era algo mucho más intangible y hoy, en parte, a partir de la pandemia, la educación entró a la casa de todas las personas. Con el paso de los años, noto un involucramiento familiar mucho más importante, más real.”, celebró Patronelli.

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Y planteó que “Hoy los desafíos son tan grandes que las familias se involucran más porque ven los resultados de ese involucramiento como algo positivo en el aprendizaje y en la crianza de sus hijos.”

La plataforma Escuela en Familia ha sido exitosa hasta el momento al convocar a miles de familias que buscan encontrar información y asesoramiento profesional desde una mirada comunitaria y educativa. “Más del 70 % de las familias tenían desafíos vinculados a la familia y el aprendizaje”, planteó Patronelli y reflexionó que “Si bien no hay un manual para ser padre o madre, pero sí creemos en la importancia de la información actualizada.”

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También se destaca el trabajo que el Ministerio de Educación porteño viene realizando en términos de uso de dispositivos tecnológicos en las aulas y los pactos que establecen con la familias en términos de acceso a los mismos de forma responsable como así también en términos de seguridad digital.

Educación integral

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“Todos nuestros programas educativos se caracterizan por tener actividades artísticas, recreativas, creativas, lúdicas, son todas desde ese lugar y creemos que es un valor porque los chicos vuelven a la escuela, pero la escuela como otro escenario, como un escenario distinto”, explicó Patronelli.

Y señaló que suelen intervenir a las escuelas para las actividades para que “ sean espacios más alegres, más flexibles, más espacios de taller, de laboratorio, los chicos por ahí tienen una oportunidad de ser más hacedores de su aprendizaje, un aprendizaje muy activo que surge por parte de ellos mismos y donde también se pone muy en juego todo lo colaborativo, el trabajo en equipo.”

Entre los diversos programas que trabajan, se destaca el de Jornada Extendida que es una de las 12 políticas prioritarias del Plan Buenos Aires Aprende. También se destacan propuestas de teatro, cine, ajedrez, campamentos, orquestas y diversas actividades lúdicas que nunca pierden de foco el aprendizaje.

A la hora de evaluar, si bien a veces es difícil establecer marcadores rígidos al no tener asistencia obligatoria; sí se consideran las trayectorias y la retención dentro del ámbito escolar a partir de la creación de “lazos de permanencia”

Educación STEAM y Ticmas

La Ciudad viene trabajando con Ticmas en talleres maker para las colonias como una forma de acercar a los niños y niñas a la educación tecnológica. “Hace años que Ticmas viene haciendo aportes muy significativos a todo lo que tiene que ver con los espacios no formales. Este verano iniciamos una nueva propuesta que fueron talleres Maker. Toda la colonia tiene ese formato de taller”, celebró Patronelli.

Y agregó: “Cada taller es un aprendizaje distinto vinculado a la creatividad, a la innovación; donde los chicos son protagonistas de ese aprendizaje. En este verano participaron más de 20.500 chicos en las colonias y con Ticmas particularmente empezamos a realizar los talleres que tienen que ver con programación robótica, electrónica y pensamiento computacional. Fueron talleres súper valorados por los chicos.”

Por último, Patronelli destacó la emoción que le genera ver a un chico involucrado con una de las propuestas que lleva el área que dirige: “Cuando los chicos hacían las masas que llevaban electricidad y después veían que a través de esa masa lograban que eso se vea en una pantalla y había un piano haciendo música y lo mostraban tan asombrados, tan motivados que fue espectacular.”