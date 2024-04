Paro docente: adhieren los gremios de todo el país y se suman los universitarios

Los gremios que forman parte de CTERA confirmaron su adhesión a la medida de fuerza en todas las provincias.

Este jueves habrá paro docente en las escuelas estatales de todo el país, en reclamo de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de la “urgente convocatoria a la paritaria nacional docente”, la instancia en la que los gremios negocian con el Gobierno nacional el salario mínimo de los educadores. La medida de fuerza es convocada por CTERA, la confederación mayoritaria de gremios docentes. El jueves también paran los profesores universitarios nucleados en Conadu y Conadu Histórica.

El reclamo de CTERA incluye no solo el envío del FONID, sino también del Fondo de Compensación Salarial Docente (que solo cobran las provincias de menores recursos), financiamiento para escuelas técnicas, comedores y copa de leche, e infraestructura escolar (sobre todo, para la construcción de jardines de infantes y escuelas secundarias).

“Son fondos nacionales para los que estaban asignadas las partidas en el presupuesto. El Gobierno había confirmado que los enviaría en las reuniones de la paritaria nacional, pero aún no llegó nada a las provincias. El único fondo nacional que sí se envió es el de la quinta hora de clase, y algo para evaluación”, dijo a Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, a Infobae.

El paro también es en reclamo de “la restitución de un piso salarial a nivel nacional”, mientras permanece abierta la negociación del salario mínimo. Ya hubo tres reuniones entre los gremios nacionales y las secretarías de Educación y de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, en las que participaron también los ministerios de Educación provinciales. En la última reunión, la propuesta oficial fue llevar el salario mínimo docente a $325.000, pero la oferta fue rechazada.

Fuentes de la Secretaría de Educación dijeron a Infobae que están “en diálogo con todos los sectores” y confirmaron que la mesa salarial se encuentra en cuarto intermedio. El miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, había asegurado que el Gobierno nacional “va a descontar” el día a los docentes que adhieran al paro. Sin embargo, esa es una medida que solo puede tomar cada provincia.

“Consideramos que el camino que corresponde es que se descuente el día a quienes adhieran al paro porque son jornadas no trabajadas. En este sentido, queremos remarcar que los alumnos no deben ser rehenes de un conflicto sindical. Por eso, creemos que las jurisdicciones deben arbitrar los medios necesarios para evitar esta situación y sostenemos que el descuento del día no trabajado es una herramienta válida”, dijeron desde la Secretaría de Educación.

En la última reunión con el Gobierno nacional y los ministerios de Educación provinciales, los gremios rechazaron la propuesta oficial de llevar el salario mínimo docente a $325.000.

Adhesión en todas las provincias

En CABA, el gremio UTE (que forma parte de CTERA) adhiere a la medida de fuerza, y participará de una movilización de la CTA al Congreso de la Nación “en defensa de las jubilaciones y contra el ajuste a la movilidad jubilatoria”. La concentración será a las 10.30 en avenida Rivadavia y Rincón. En provincia de Buenos Aires, SUTEBA también adhiere a la medida. Desde CTERA anticiparon que lanzarán una campaña de firmas para “exigir al Gobierno nacional que garantice la educación pública en todo el país”.

La fecha del paro coincide con un el aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007. Como parte de los reclamos, CTERA expresó que “rechaza el protocolo de seguridad del Gobierno nacional, que criminaliza la protesta social”. En Neuquén, la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) adherirá a la medida y realizará un acto a la mañana en Arroyito, al sur de la capital provincial, donde se realizó el operativo represivo que mató a Fuentealba.

También confirmaron su adhesión al paro los gremios docentes de Córdoba (UEPC), Entre Ríos (AGMER), Mendoza (SUTE) y Santa Fe (AMSAFE). En esta provincia la situación es especialmente crítica: la paritaria provincial sigue abierta y los docentes estatales y privados (representados por SADOP) vienen de hacer cuatro días de paro.

En las provincias del Norte, adhieren los gremios de Misiones (UDPM), Chaco (Frente Gremial Docente), Formosa (ADF), La Rioja (AMP), Catamarca (ATECA), Corrientes (SUTECO), Tucumán (ATEP), Salta (ADP) y Jujuy (ADEP). En Santiago del Estero adhiere SUTESE y el Círculo Santiagueño de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CISADEMS) expresó que “apoya las reivindicaciones” que motivan el paro nacional.

En las provincias de la Patagonia, además de Neuquén, adhieren los gremios de La Pampa (UTELPA), Chubut (ATECH), Río Negro (UNTER), Santa Cruz (ADOSAC) y Tierra del Fuego (SUTEF). En Cuyo, también los gremios mayoritarios de San Juan (UDAP) y San Luis (ASDE).

El paro docente nacional coincide con un nuevo aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén.

También paran los universitarios

En el nivel universitario, Conadu y Conadu Histórica convocan a una “jornada nacional de lucha en defensa del salario y la universidad pública”, junto con los gremios docentes de la UBA (FEDUBA y AGD) y con ATE Conicet. A las 13.30 habrá un “banderazo” en Plaza Houssay, frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Los universitarios ya habían parado el pasado 14 de marzo.

“Visto que en las últimas horas se ha efectivizado la eliminación del FONID, mientras se producen miles de despidos en el Estado y se anuncian muchos más, CONADU reafirma la convocatoria ya anunciada para el día jueves 4 de abril y se suma de manera activa al paro dispuesto por CTERA para esa misma fecha, con actividades de visibilización del conflicto y la participación, junto a la CTA, en la marcha al Congreso de la Nación contra el ajuste de las jubilaciones”, señaló la entidad gremial universitaria en un comunicado. Las medidas de fuerza continuarán el 10 y 11 de abril.

La paritaria universitaria tampoco llegó a un acuerdo, luego de que los sindicatos rechazaran el 12% que ofreció en marzo la Subsecretaría de Políticas Universitarias. En medio del conflicto por el congelamiento del presupuesto, la UBA lanzó la semana pasada una campaña para sumar firmas contra el recorte del financiamiento para salarios y gastos de funcionamiento.

Son tiempos de junta de firmas: también la Federación Universitaria Argentina (FUA) lanzó una petición en la plataforma Change.org para solicitar al secretario Carlos Torrendell que “el presupuesto universitario aumente acorde a la inflación”, con el objetivo de asegurar que las universidades “puedan continuar funcionando y forjando el futuro de nuestro país”.

Por su parte, este miércoles la Federación de la Universidad de Buenos Aires (FUBA) organizó en el Ciclo Básico Común (CBC) un “último primer día” (UPD) simbólico como acción de protesta “para denunciar el posible cese de clases en el segundo cuatrimestre en caso de continuar el recorte”.

Este miércoles, la FUBA organizó en el CBC un “último primer día” (UPD) simbólico como acción de protesta por el recorte presupuestario.

FONID y jubilaciones, los principales reclamos

El reclamo por el FONID fue judicializado por varias provincias, entre ellas La Rioja, Misiones, Chubut, Río Negro, La Pampa y Salta. Además, existen nueve proyectos de ley presentados por legisladores de distintos bloques, tanto en Diputados como en Senadores, para restituir esa porción del salario docente que pagaba el Estado nacional desde fines de 1998. Desde CTERA advirtieron que la eliminación del FONID “agrava, aún más, la situación salarial de la docencia, ya que significa entre un 10% y 20% de rebaja salarial, y además afecta los presupuestos educativos de las provincias”.

La cuestión jubilatoria es otro de los reclamos centrales del paro nacional impulsado por CTERA, que pide “aumento urgente para los haberes de las docentes y los docentes jubilados”, así como el envío de los fondos nacionales para las cajas previsionales provinciales.

La medida de fuerza llega un día después de que el Gobierno habilitó la web para solicitar los vouchers con los que prevé ayudar a las familias a pagar los aranceles de las escuelas privadas cuya cuota mensual no supere los $54.396.

“Al mismo tiempo que se desfinancia la educación pública, se genera una doble financiación de la educación privada: a la oferta (las subvenciones) y ahora a la demanda (los vouchers). Es un intento de privatizar y mercantilizar la educación, que va a profundizar las desigualdades”, considero Alesso.

“En el mundo los vouchers fracasaron. En Suecia el sistema no funcionó; en Chile generó una terrible segregación educativa: escuelas pobres para pobres y escuelas ricas para ricos. Es una medida que privilegia a un sector de la sociedad mientras perjudica a otro”, continuó la titular de CTERA.

El paro del jueves no tiene la adhesión de los cuatro gremios docentes nucleados en la CGT: UDA, AMET, SADOP y CEA. “Estamos reunidos permanentemente, evaluando el escenario. No descartamos medidas de fuerza más adelante, pero hemos decidido no hacer paro para privilegiar el diálogo”, dijo Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), a Infobae. “Más de la mitad de los docentes en Argentina son pobres: necesitamos una reacción urgente del Gobierno”, agregó Romero.

ATE anunció un paro nacional para el viernes 5 de abril

Casi 500 despidos en Educación

La medida de fuerza se da un día después de que el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, retomara sus actividades tras los feriados con un operativo de seguridad por los despidos definidos por el Ministerio de Capital Humano. La “solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores estatales” es otro de los puntos que invoca CTERA en su convocatoria al paro.

En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que hubo 474 “bajas” en la Secretaría de Educación desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei, lo que representa en total “un ahorro de $3.210.000.000″. El comunicado del ministerio informa que en esta dependencia estatal “se reducirá el 32% de los puestos que ocupaba personal contratado” y que desde abril “no se renovarán 146 contratos”. Con esta medida “se ahorrarán 720 millones de pesos anuales”, sostiene el documento.

Desde Capital Humano informaron que “no se renovarán 3611 contratos” en todo el ministerio y que, si se suman los despidos en las secretarías de Educación y Trabajo y en Anses, “tenemos hasta el momento un ahorro de 29.390 millones de pesos anuales”.

Entre los motivos para los despidos –que también abarcan las secretarías de Cultura, de Protección contra la Violencia de Género, y de Niñez, Adolescencia y Familia–, el Ministerio de Capital Humano menciona “áreas de trabajo donde había más personas que puestos/escritorios”, “personal que se presentaba en la oficina en forma irregular y por pocas horas”, personas “sin funciones” o que “no pudieron explicar las tareas que realizaban”, así como “personas con niveles significativamente bajos de productividad”.

El comunicado del ministerio señala que “otro ejemplo es que existían 35 choferes, en su mayoría asignados a funcionarios”, y que “la nueva administración ha definido que solo cuente con este servicio el secretario y los subsecretarios que de él dependen”. Entre otros motivos, asegura que “también se ha desvinculado personal cuya única función era la militancia política interna o externa”, así como la “reducción o eliminación de tareas que pueden realizarse en forma electrónica”.

El del jueves será el tercer paro docente nacional de 2024. CTERA ya había realizado uno el 26 de febrero, en coincidencia con el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Por su parte, los cuatro gremios docentes de la CGT hicieron huelga el 4 de marzo, en coincidencia con el comienzo de clases en Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.