En medio del paro nacional, 2,9 millones de alumnos empezaron las clases en 11 provincias

Los vauchers abrirán una competencia entre escuelas para poder captar la mayor cantidad de alumnos y, así, recibir un bono máximo del Estado (Getty Images)

Este lunes 2,9 millones de estudiantes empezaron las clases en las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán. Además, hoy volvieron a las escuelas los estudiantes de secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber Infobae, el impacto del paro nacional se sintió con más fuerza en San Juan y Neuquén.

El comienzo de clases coincidió con un paro convocado por los cuatro gremios docentes nucleados en la CGT: UDA, AMET, SADOP y CEA. En un comunicado, los sindicatos consideraron que la medida tuvo un “amplísimo acatamiento” en todo el país. Sin embargo, en la mayoría de las provincias no adhirieron los sindicatos mayoritarios, nucleados en CTERA, que continúa con su “plan de lucha” pero no se sumó al paro. En Corrientes, en tanto, hoy no hubo clases por el temporal que dejó 800 evacuados.

En la Ciudad de Buenos Aires, hoy empezaron las clases más de 196.000 estudiantes de nivel secundario de 500 escuelas estatales y privadas. De ellos, 22.000 son de primer año de escuelas estatales y ya habían comenzado a cursar el 19 de febrero.

“La escuela es siempre el mejor lugar donde pueden estar los chicos. Valoramos inmensamente el compromiso de las familias y cómo interactuamos con los equipos docentes y no docentes”, declaró el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, afirmó: “Nuestro objetivo es ofrecer una secundaria significativa, que promueva el máximo desarrollo académico, emocional y de experiencias valiosas para que nuestros estudiantes egresen preparados para el mundo actual y futuro”.

El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró el ciclo lectivo en una escuela en la zona sur de San Miguel de Tucumán

Las clases empezaron con “total normalidad” en Tucumán, según un comunicado oficial. El gobierno de Osvaldo Jaldo pagó este sábado el Fondo de Incentivo Docente (FONID) con recursos provinciales y agradeció a los docentes por concurrir a la escuela.

Jaldo visitó una escuela en la zona sur de San Miguel de Tucumán y afirmó que “los verdaderos protagonistas son los alumnos que han venido hoy muy entusiasmados y con muchas ganas de aprender”. Originalmente, la provincia tenía previsto empezar las clases el viernes 1, pero a último momento el gobierno decidió postergar el inicio.

La semana pasada, el gobierno provincial y los gremios llegaron a un acuerdo en las paritarias. El Frente Gremial Docente (que nuclea a los sindicatos ATEP, Apemys, AMET y UDT) aceptó la oferta del gobierno tucumano, que lleva el salario inicial a $428.700. También se acordó una nueva reunión en abril para continuar con la negociación.

También Salta fue una de las provincias que habían postergado el comienzo de clases: el inicio estaba previsto para el lunes 26, pero finalmente el gobierno pospuso la fecha a pedido de los sindicatos, en medio del conflicto por los fondos educativos nacionales. Allí el gremio mayoritario, ADP, no adhirió al paro docente de hoy. Sí se sumaron los representantes locales de UDA, AMET y SADOP, además de los gremios SITEPSa y APJESa, en rechazo del aumento del 9% ofrecido por el gobierno provincial. Esta semana está previsto que continúe la negociación de la paritaria.

En San Juan, los representantes de los gremios UDAP, UDA y AMET se sumaron a la medida de fuerza nacional “en solidaridad” con sus pares de todo el país y estimaron un acatamiento de entre 70% y 85%. En cambio, hubo clases en las escuelas privadas. En esta provincia el Ministerio de Educación no hizo acto oficial de comienzo de ciclo lectivo. El 8 de marzo habrá una nueva reunión de la paritaria.

En Neuquén el paro también impactó fuerte en el comienzo del ciclo lectivo. El gremio ATEN definió un paro de 48 horas luego de rechazar la oferta salarial del gobierno provincial. Mientras que SADOP también adhirió a la medida convocada por los gremios de la CGT. Ambos gremios organizaron una movilización hoy a la mañana en la capital provincial.

En Jujuy, los docentes nucleados en ADEP no se plegaron a la medida de fuerza nacional, pero los de CEDEMS (enseñanza media y superior) y SADOP (educación privada) sí. Desde CEDEMS estimaron un acatamiento del 80%, según declaró Mercedes Sosa, secretaria general del gremio. En ADEP, en cambio, decidieron empezar las clases “bajo protesta” y realizaron un “cartelazo”. El gobierno jujeño ofreció un 30% de aumento en febrero.

En Misiones, el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, destacó una nota con la revista Códigos el “alto porcentaje de presencialidad de estudiantes y docentes” en el inicio de clases. El gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, encabezó el acto de inicio de ciclo lectivo en la Escuela N° 5 “General San Martín” de Posadas. El gobierno de Misiones, como el de La Rioja, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el Estado nacional en la que exige el cobro inmediato de las partidas del FONID.

En Chaco, el acto de inicio del ciclo lectivo 2024 se realizó se realizó en la escuela primaria Nº 59 “Dr. Nicolás Avellaneda”, en la localidad Quitilipi. “Quiero recuperar la confianza de los docentes en el gobierno y en el sistema educativo”, dijo el gobernador, Leandro Zdero. Desde el gobierno provincial garantizaron la continuidad de la cláusula gatillo para los docentes y el boleto estudiantil gratuito para los estudiantes de todos los niveles. También habrá boleto gratuito para los maestros y profesores que deban trasladarse de una localidad a otra de la provincia para dar clases.

El gobernador Ignacio Torres valoró hoy el inicio de clases con normalidad en la provincia de Chubut

En Chubut, el gremio mayoritario, la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), aceptó la oferta salarial del gobierno de Ignacio Torres, quien destacó el inicio de clases con normalidad en una de las provincias que ha tenido los mayores conflictos docentes en los últimos años.

“En nuestro caso, en Chubut, hoy es un día realmente histórico. Después de 10 años, es la primera vez que empiezan las clases con normalidad, y en gran medida fue gracias a que pudimos plantear diferencias y defender lo nuestro”, aseguró Torres en declaraciones radiales.

También hubo inicio de clases en Santiago del Estero, donde de manera temprana se resolvió el acuerdo entre los sindicatos docentes mayoritarios y las autoridades provinciales.

En Santa Cruz, el gremio ADOSAC aceptó la oferta del gobierno y las clases comenzaron con “normalidad”, luego de que el miércoles 28 el Consejo Provincial de Educación definiera postergar el inicio del jueves 29 de febrero al lunes 4 de marzo. El sindicato mayoritario hizo un paro de 48 horas el jueves y viernes, que no impactó en el dictado de clases.

En la provincia de Buenos Aires, los gremios más representativos, Suteba y FEB, no adhirieron al paro de hoy. En Formosa, solo el sindicato Docentes Autoconvocados se sumó. En Mendoza, SADOP convocó a un paro por 48 horas (lunes y martes) en las escuelas privadas. En las escuelas estatales, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación (SUTE) no se sumó a la huelga, pero algunos docentes fueron a dar clases vestidos de negro en apoyo a sus pares de los colegios privados.

Este martes 5 a la mañana está previsto que se retome la negociación del salario mínimo docente. En esa instancia, el secretario de Trabajo, Omar Yasin y el secretario de Educación, Carlos Torrendell se reunirán con los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA). También están convocados los ministros de educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, como parte del Consejo Federal de Educación.