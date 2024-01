¿Por qué es importante enseñar el pensamiento crítico en las aulas?

estudiante-pensativa-rizada-mira-otro-lado-hace-notas-bloc-notas-sostiene-boligrafo-cuaderno-sienta-banco-vestida-sueter-informal-pantalones-escribe-informacion-libro-texto-estudiar-al-aire-libre

Pensar es un acto intrínseco del ser humano, sin embargo, no siempre se lleva a cabo con la calidad deseada, pues, no todos los pensamientos cotidianos implican un ejercicio de razonamiento crítico; sin embargo, este juega un rol crucial cuando se requiere entender y evaluar situaciones complejas. La relevancia de pensar críticamente no solo radica en la generación de opiniones con fundamento, sino también en su poder para abordar y solucionar dificultades de múltiples contextos.

Con base en esto, el fortalecimiento del pensamiento crítico se presenta no solo como una posibilidad, sino como una necesidad en la educación contemporánea. Diversos métodos y estrategias se han desarrollado para entrenarlo, lo cual sugiere su característica de habilidad dinámica y adaptable que puede ser cultivada. En un mundo en constante transformación, esta competencia se alza como un soporte vital para la toma de decisiones informadas y la resolución de retos de manera innovadora y efectiva.

Los niños comienzan a tener pensamientos "lógicos" desde las primeras semanas de vida (Shutterstock)

Es decir, el pensamiento crítico es más que una mera función mental; es una herramienta poderosa y necesaria que, cuando se educa y perfecciona, beneficia tanto a individuos como a colectividades. Su relevancia en la era moderna es indiscutible y, al mismo tiempo, representa una promesa hacia una sociedad más consciente y analítica.

Pensamiento crítico: clave para tomar decisiones.

La capacidad de pensar críticamente se está enfatizando cada vez más como una habilidad esencial en la vida cotidiana, estudiantil y profesional. Este enfoque permite tomar mejores decisiones mediante el análisis y evaluación de información para determinar su veracidad, relevancia y fundamentación. A su vez, el cuestionamiento de la información antes de aceptarla es un método que ayuda a formar juicios más informados y precisos.

Fundamental para el trabajo.

En el contexto de una era cada vez más digital, donde la automatización amenaza ciertas profesiones, el pensamiento crítico, junto con la creatividad, se considera vital para mejorar la empleabilidad. Las habilidades para pensar de manera crítica y creativa son vistas como diferentes a las capacidades que una máquina puede replicar, brindando así ventajas significativas en el mercado laboral.

Clave en la educación.

La inclusión del pensamiento crítico en la educación ha cobrado relevancia gracias al documento “Habilidades para la vida: fomentar el pensamiento crítico”, publicado por el investigador Stéphan Vincent-Lancrin. Este artículo resalta la importancia de integrar estrategias específicas para fomentar esta habilidad esencial en los planes de estudio escolares, pese a no constituirse tradicionalmente como una asignatura independiente en los sistemas educativos.

La publicación, citada por el Banco Interamericano de Desarrollo, recomienda incorporar al pensamiento crítico como un objetivo de aprendizaje en los planes de clases y plantear a los estudiantes problemas y tareas que fomenten el cuestionamiento, la evaluación de supuestos y la exploración de múltiples perspectivas. Tales enfoques didácticos incentivarían el desarrollo de habilidades cognitivas esenciales en los alumnos.

El BID recomienda incorporar al pensamiento crítico como un objetivo de aprendizaje en los planes de clases (Imagen ilustrativa Europa Press)

En línea con la propuesta del documento, es esencial también crear un ambiente seguro en las aulas para que los estudiantes puedan expresarse y correr riesgos intelectuales sin temor. Esta atmósfera ayuda a que los estudiantes se sientan más cómodos para compartir expresiones y pensamientos surgidos de su razonamiento. Igualmente, se menciona la importancia de evaluar el pensamiento crítico, incluyéndolo en exámenes y evaluaciones nacionales, para validar y fomentar su desarrollo en la educación formal.

El informe de Vincent-Lancrin, destacado por presentar esta serie de sugerencias prácticas que pueden ser adoptadas por educadores, finalmente señala que este enfoque no sólo repercutiría positivamente en el rendimiento académico, sino que también prepararía a los alumnos para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana con una mentalidad analítica y reflexiva.