Giovanna Ramírez Ruiz, la colombiana que tiene el sueño de viajar a la Estación Espacial Internacional

Giovanna Ramírez en el auditorio de Ticmas, en Virtual Educa

Vestida con un mono azul eléctrico lleno de pines y parches de cada misión en la que ha participado, Giovanna Ramírez Ruiz fue una de las grandes celebridades de la 23° edición de Virtual Educa, en Medellín. Trigueña, 27 años, con una sonrisa tímida y una mirada que evoca la nostalgia por las estrellas, Ramírez Ruiz es la primera astronauta de Colombia —y la única latinoamericana que ha participado en las 32 misiones simuladas a Marte—. Si todo marcha como se espera, en poco más de un año pasará una estadía en la Estación Espacial Internacional.

En su formación, que lleva ya más de cinco años de trabajo, ha participado en actividades en el Centro de Entrenamiento Aeroespacial de Polonia, en el consorcio Global Espacial de Japón, también en México y, por supuesto, tiene un vínculo continuo con la NASA. Cruzarse con ella por los pasillos de esta cumbre educativa era como encontrarse con James Bond. Ella es consciente del efecto que provoca, pero lo toma con una sencillez que la hace todavía más admirable. Y cuando la gente le pide una foto se ríe de sí misma, cruza los brazos y dice: “¿Pongo pose de astronauta?”.

Giovanna Ramírez participó en el encuentro de Virtual Educa con una presentación a sala llena en la que habló de la importancia de educación aeroespacial. “Es un incentivo que debe empezar desde muy temprano”, dijo luego en el auditorio que Ticmas montó para sostener diálogos con los grandes referentes del evento. Y continuó: “el ideal sería poder aplicarlo desde las escuelas y las casas, para que los niños aprendan a preguntarse qué quieren ser”.

Un estudio publicado en la revista Science en 2017 señalaba que, a partir de los seis años, las niñas se sienten menos inteligentes que los niños en su desempeño para las ciencias, las matemáticas y la tecnología. Esta es una de las razones por las que es imprescindible contar con una educación temprana, y lo que convierte a Ramírez en un gran modelo a seguir. “Es muy importante que nosotros les brindemos las herramientas para que puedan explorar, para que se interesen por la ciencia, las matemáticas, para que vean amor en la Ingeniería y que, cuando lleguen a décimo u onceavo, digan: ‘Yo quiero ser astronauta’”.

Giovanna Ramírez con su parche de la NASA

—¿Cuáles son las preguntas habituales que te hacen los niños?

—Visito muchas escuelas y los chicos son muy curiosos. Preguntan cómo se come, cómo se duerme, qué se siente ser astronauta. Incluso si en el espacio hay internet o cómo se comunican con la Tierra. Hay preguntas que van más allá y tienen que ver con la radiación cósmica, las partículas y los agujeros negros. Los sábados de 10 a 12 yo dicto unos campamentos espaciales para niños de forma virtual para toda Latinoamérica y ahí me hacen miles de preguntas que me dejan asombrada. Hace poquito me preguntaban qué pasa cuando un astronauta se muere, cuál es el proceso para traerlo.

—¿Cómo son esos campamentos espaciales?

—Es un espacio de STEAM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática]. Les enseñamos toda la temática espacial haciendo énfasis en el entrenamiento de los astronautas, pero también en la construcción de robótica, los cohetes, satélites, aeronaves. La intención es despertar la motivación desde pequeños.

—¿Qué significa que seas un astronauta “análogo”?

—Ser astronauta análoga significa hacer todos los entrenamientos en la Tierra, en los diferentes países y diferentes agencias espaciales, para cumplir el sueño de representar a Colombia y llegar al espacio. Todo astronauta tiene que pasar por una etapa análoga, que consiste en hacer entrenamientos bajo agua, en hábitat, en aislamiento, en pruebas psicológicas, psicotécnicas, con experimentos en áreas STEAM. El mío estuvo enfocado en temas de biotecnología, de materiales, de extremófilos, y ha sido una trayectoria bastante interesante.

Giovanna Ramírez en el auditorio de Ticmas, en Virtual Educa

—¿Cómo es un día habitual en tu vida?

—Normalmente no estoy en la ciudad. Pese a que vivo en Bogotá, viajo bastante con los diferentes entrenamientos. En Polonia, por ejemplo, debía ir para un entrenamiento de aislamiento, que es estar tres semanas o casi un mes en un lugar muy parecido al de la Estación Espacial Internacional. Un lugar donde tienes que aprender cómo comer y dormir, cómo convivir con la tripulación, hacer proyectos, desarrollar experimentos.

—¿También te entrenas en gravedad cero?

—Correcto, aquí en la Tierra, la microgravedad se simula bajo el agua. He estado en uno de los tanques más profundos de Europa, con 45 metros de profundidad. Tienes que hacer maniobras médicas o de salvamentos, en el caso de que alguna eventualidad se presente en el espacio. Aparte, he estado en México, en Japón, en NASA aprendiendo los otros tipos de entrenamientos. Hay algunos escenarios lunares, otros marcianos.

—¿Cómo es tu alimentación, cuáles son las rutinas?

—Mientras estás en la etapa de astronauta análogo no cambia mucho la vida que llevas. Obviamente hay que llevar una buena alimentación y una rutina de ejercicios. Previo a la ida al espacio hay una etapa especial, de cuarentena. Ahí es donde debes tener más cuidados.

—¿El entrenamiento físico es muy importante?

—Bastante. La parte física, la parte mental, la parte psicológica. Es un entrenamiento largo en cuanto a horas de vuelo, en cuanto a idiomas, en cuanto a algunos skills que hay que tener antes de llegar al espacio. Hace un par de meses tuve la oportunidad de tener un acercamiento con SpaceX y Axiom Space, que es una entidad privada que hace el entrenamiento de astronautas. En cuanto a mi trayectoria profesional, la primera parte ya fue aceptada. Ahora viene la nueva etapa, que es pasar los exámenes médicos y, para ello, necesito el apoyo del gobierno de Colombia con el pago porque los exámenes solamente se pueden hacer con la Agencia. Si los resultados son positivos podré viajar diez días a la Estación Espacial Internacional.

Giovanna Ramírez en el auditorio de Ticmas, en Virtual Educa

—¿Tu futuro está en la NASA o en empresas privadas como la de Elon Musk?

—Es una cooperación, porque SpaceX trabaja para NASA en temas de transporte y Axiom Space trabaja para NASA en el entrenamiento de astronautas. Lo importante es llevar a Colombia al espacio. La mirada de Colombia ha tomado un impulso con el apoyo a la educación desde la base, y ya dos tenemos satélites en órbita: uno elaborado por la Universidad Sergio Arboleda en 2007, y otro por la Fuerza Aérea Colombiana. Ambas entidades están realizando la versión número 2. En Platzi se está generando un nuevo satélite. Se están empezando a preparar los primeros astronautas análogos colombianos y hay muchas iniciativas más que apuntan a llevar a Colombia al espacio. Colombia firmó un acuerdo con Artemis, que busca llevar la primera mujer a la luna, y no cualquier mujer: es una mujer de color que va a llevar la esencia, y va a representarnos. Qué maravilla que Colombia haya empezado a dar pasos que puedan aportarle eso grande que tiene al mundo.

LEER MÁS