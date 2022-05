Quince jóvenes líderes argentinos viajarán a EEUU para conocer los principales centros de poder

Los jóvenes líderes que viajarán a Estados Unidos (Luciano González)

Peronistas, radicales, del PRO, independientes. De Buenos Aires, de Salta, Jujuy, Formosa, Neuquén, Tucumán, Misiones. Dirigentes políticos en el plano nacional, provincial, estudiantil, sindical. Los quince jóvenes seleccionados por la Fundación Universitaria del Río de La Plata (FURP) para viajar a Estados Unidos se definen por la diversidad. De allí también su lema: “El intercambio fortalece”.

Cada año, la fundación elige jóvenes entre 23 y 32 años que están y, sobre todo, estarán en lugares de decisión para hacer un viaje a Estados Unidos que corona una serie de encuentros y actividades de intercambio a nivel federal. Los becarios viajarán el 29 de mayo y recorrerán tres ciudades durante veinte días: Texas, Washington y una tercera que saldrá de Boston, Los Ángeles y Miami.

Durante esas tres semanas visitarán focos de poder: el Pentágono, el Congreso, la Corte Suprema, el Departamento de Estado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial locales, las sedes del Partido Demócrata y del Partido Republicano, cárceles, distintas universidades. Allí conocerán de primera mano, con conversaciones con funcionarios y autoridades, la realidad de cada punto.

Los becarios participaron ayer de una actividad en la Embajada de EEUU

“Durante el año pasado y este juntamos a un grupo más amplio en lo que llamamos País Federal. Es una semana de visitas a sectores políticos y económicos de la Argentina, con mesas de debate. Para el viaje seleccionamos a 15 líderes. Son dirigentes que están en sectores políticos y económicos de la Argentina diferentes. Buscamos que sea un grupo plural, que incluso en los peores momentos de grieta y división podamos tener un espacio de diálogo y encuentro” , explicó a Infobae Lourdes Puente, presidenta de la FURP.

La experiencia, dice Puente, “les cambia la vida a los becarios”. Distintos dirigentes que hoy están en lugares de poder formaron parte de camadas anteriores de becarios. Por ejemplo, el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, o la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar.

Dentro de los 15 seleccionados actuales hay variedad de perfiles. Uno de ellos es Felipe Vega Terra, de origen peronista pero militante de Evolución, el espacio de la UBA que comanda Emiliano Yacobitti, diputado nacional por el radicalismo. Felipe es licenciado en Ciencia Política y es el director adjunto del Ciclo Básico Común (CBC).

Felipe Vega Terra, director adjunto del CBC (Luciano González)

“En la UBA estamos acostumbrados a trabajar con dirigentes que vienen de distintos sectores. En nuestro caso, en el reformismo conviven radicales, peronistas, socialistas e independientes. Y la fundación apunta a eso mismo. En un momento de grieta, la experiencia tiene un montón de potencia en hacer algo distinto. Requiere que nosotros encontremos puntos de acuerdo, tengamos un diagnóstico de donde estamos. Así como la grieta es una construcción, hay que hacer un esfuerzo por romper esa construcción”, expresó Vega Terra.

El dirigente universitario se presentó por recomendación de un amigo, que había hecho la experiencia FURP años atrás. “Siempre me comentaba lo valiosa que era la experiencia. Me decía que me iba a representar un cambio grande. Va a ser muy interesante observar cómo una parte de la dirigencia en Estados Unidos está viendo problemas regionales y globales, e identificar el rol que puede ocupar en esas discusiones Argentina”, agregó.

Rodrigo López, representante de la CGT por la Juventud Sindical (Luciano González)

Desde otro sector, desde la política sindical, también Rodrigo López participará de la experiencia. Rodrigo es licenciado en Administración Pública y representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) por la Juventud Sindical. El joven cuenta que se postuló porque sentía que “la voz de los trabajadores debía estar representada” dentro de un grupo heterogéneo.

“Como vengo de la militancia sindical, sentía que sumar en estos espacios la voz de los trabajadores era importante y hasta necesario. Me encontré en el encuentro federal con diversidad de pensamientos, de personas que venían desde distintos lugares del país y creo que esto fortalece a generar los acuerdos a futuro. Queremos transformar a futuro el mensaje de una generación”, advirtió López.

El 15 de mayo concluirá la agenda, pero los jóvenes se quedarán una semana más en Nueva York. Una vez de regreso buscarán volcar la experiencia vivida, los intercambios y las visitas, a generar un cambio positivo al menos desde sus espacios de decisión.

SEGUIR LEYENDO: