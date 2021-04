Los padres podrán deducir gastos de la educación de sus hijos del Impuesto a las Ganancias

El diputado Emiliano Yacobitti impulsó la deducción de gastos educativos

Ayer el Senado convirtió en ley las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. Con 66 votos a favor, una abstención y cuatro ausentes, los senadores aprobaron la suba del piso a 150 mil pesos brutos y hasta ocho jubilaciones mínimas para los jubilados y pensionados. Con la sanción de la ley, también se verán aliviados los padres en los gastos relativos a educación.

Es que el artículo 10 que se agregó por iniciativa del diputado radical Emiliano Yacobitti estipula la deducción de Ganancias para los gastos vinculados a la actividad escolar: computadoras, conectividad, transporte, fotocopias y cursos de idiomas.

Incluso, quienes tengan hijos en jardines maternales y guarderías podrán deducir hasta 67 mil pesos del pago de cuotas. No sucederá así con los aranceles en inicial, primaria y secundaria ya que la oferta estatal en esos niveles es mucho mayor que la que hay a disposición para los niños de entre 0 y 3 años.

“Por primera vez tenemos un cambio cultural en el sistema tributario argentino. No se toma la educación como un gasto, sino como una inversión. Se premia a los que invierten los recursos de manera productiva tanto para ellos como para la sociedad general”, remarcó Yacobitti en diálogo con Infobae.

Las herramientas digitales están incluidas en el descuento REUTERS/Carlos Jasso

“Pese a no incluir las cuotas, se podrán deducir los gastos relativos a escuelas privadas, pero con topes para que no sea para gente que no tenga problemas económicos. Sería para quienes cobren hasta 155.000 pesos netos. No es un ahorro, es inversión en educación. Lo mismo con la universidad: si una familia tiene que pagar un alquiler para que su hijo estudie en otra ciudad, lo va a poder descontar. Por eso el texto dice que se puede descontar los gastos hasta los 25 años, para que también alcance a la universidad”, agregó.

El año pasado, el diputado del radicalismo porteño había presentado un proyecto de ley aparte para que se descuenten del Impuesto a las Ganancias los gastos relativos a educación. En el medio, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lanzó la iniciativa de modificar el piso de Ganancias y, por ende, se decidió incluir en un artículo lo propuesto por Yacobitti.

“Es un proyecto que venimos trabajando hace 8 meses. Juntamos más de 100 mil firmas. Nuestra idea era aliviar el gasto a los trabajadores generando el menor costo fiscal para el Estado. Es un primer paso muy importante”, destacó el diputado.

Si bien falta que se reglamente la ley, los padres deberán dejar en claro primero su composición familiar y después sí podrán acreditar los gastos educativos. Si bien el artículo no consigna cuáles son, tanto los dispositivos como la conectividad están contemplados en un escenario de educación dual, donde las herramientas digitales son indispensables.

En cuenta de Twitter, Yacobitti celebró la sanción de la ley. ”El Senado acaba de aprobar que las herramientas educativas puedan deducirse del impuesto a las ganancias. Gracias al trabajo y esfuerzo con miles de familias argentinas para las que la #EducaciónesEvolución, hoy logramos este alivio. Solo a través de la educación podremos progresar y desarrollarnos, éste es un primer paso para poner a la educación entre nuestras primeras prioridades como Nación”.

