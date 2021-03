La regla de los dos tercios: cómo grabar un video perfecto

Planos de cámara - Ticmas

No importa que tengas una gran cámara o la mejor puesta de luces. Si la composición en tu imagen no funciona, la imagen en sí no va a funcionar. ¿Qué es la composición? La manera en que ordenamos los elementos que van a salir en nuestro plano o foto y decidimos cuáles se van a destacar. Existen varias reglas para conseguir la composición deseada. La más conocida, y la que explica este video, es la regla de los tercios.

