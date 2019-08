Sobre la caída de las universidades argentinas, Nadim Mahassen, presidente de CWUR, explicó a Infobae: "El rendimiento en investigación de las tres universidades fue similar al del año pasado, pero eso no fue suficiente para sostener sus posiciones en el ranking. Hoy las universidades argentinas no tienen que competir solo contra otras instituciones latinoamericanas. La competencia es global y no hay lugar para el conformismo a ese nivel".