"Graduarse a los 25 es también un logro. No estar casado a los 30, pero ser feliz también es hermoso. Comenzar una familia después de los 35 es todavía posible y comprar una casa después de los 40 sigue siendo grandioso", comentó Shetty. "No dejes que nadie te apure con sus tiempos porque, como dijo Einstein, no todo lo que cuenta puede ser cuantificado y no todo lo que puede ser cuantificado cuenta", agregó.