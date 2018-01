"Era el papá de un alumno que pertenecía al colegio que acababa de quebrar. Me dijo que tenía pensado armar una propuesta académica, que quería que yo la dirigiera y me convenció. Me quedé al frente de un emprendimiento hermoso, del cual comencé a distanciarme en 2013, por diversas razones. En junio de 2015 conocí al dueño de un terreno inmenso en Punta del Este, me comentó que quería hacer un barrio privado y lo convencí para crear un proyecto diferente. Se sumó uno de los arquitectos más prestigiosos de la ciudad y, en diciembre de ese año, renuncié en la escuela y comenzamos a hacer realidad el Internacional College (IC)", dice Reta a Infobae.