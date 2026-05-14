Colombia

Pico y Placa Bogotá: evita multas este 14 de mayo

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de coche que tienes, así como del último número de tu placa

Guardar
Google icon
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Que el Pico y Placa de este día no lo tome por sorpresa; descubra si puede circular con su auto en Bogotá y evite penalizaciones.

La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

PUBLICIDAD

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de vehículos, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este jueves 14 de mayo, según la alcaldía de la ciudad.

PUBLICIDAD

Fecha: jueves 14 de mayo de 2026.

Particulares: 1-2-3-4-5

Taxis: 5-6

Motos: No aplica

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

¿Cómo funciona el Pico y Placa?

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

¿Qué es el Pico y Placa Regional?

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyPico y Placa en BogotáPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro anuncia nuevos decretos sobre fondos privados y traslado de recursos a Colpensiones pese al freno del Consejo de Estado

El mandatario defendió sus facultades constitucionales, cuestionó decisiones judiciales que frenaron medidas del Gobierno y aseguró que la Superintendencia Financiera deberá tomar acciones frente al manejo de los recursos de los trabajadores

Petro anuncia nuevos decretos sobre fondos privados y traslado de recursos a Colpensiones pese al freno del Consejo de Estado

Colpensiones lanza jornada nacional para el traslado desde fondos privados: así será el proceso y quiénes pueden acceder

La entidad permitirá a quienes cumplan los requisitos cambiar de régimen en una sola visita, sin cita previa ni documentos especiales, con plazo entre el 19 y el 25 de mayo de 2026

Colpensiones lanza jornada nacional para el traslado desde fondos privados: así será el proceso y quiénes pueden acceder

“La Fiscalía casi hace matar a Bonilla y ya mató a mi nieto”: Petro volvió a señalar al ente acusador en Consejo de Ministros

El mandatario afirmó que la presión ejercida contra Laura Ojeda provocó la pérdida del embarazo y sostuvo que existe una persecución contra su proyecto de gobierno progresista

“La Fiscalía casi hace matar a Bonilla y ya mató a mi nieto”: Petro volvió a señalar al ente acusador en Consejo de Ministros

Resultado Baloto y Revancha hoy 13 de mayo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultado Baloto y Revancha hoy 13 de mayo

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Valle

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

The Mills celebrará 20 años de carrera con un nuevo espectáculo en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

The Mills celebrará 20 años de carrera con un nuevo espectáculo en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

Premios Nuestra Tierra 2026: hora y dónde ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Carolina Soto reveló cuáles son los regalos más valiosos que ha recibido tras su cumpleaños número 41

Deportes

Hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores de Tolima tras partido contra Pasto en la Liga BetPlay 2026

Hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores de Tolima tras partido contra Pasto en la Liga BetPlay 2026

Junior eliminó a Once Caldas en una definición agónica: empató 2-2 y Mauro Silveira le atajó penal a Dayro Moreno

Así quedaron las semifinales de la Liga BetPlay: dos partidos de infarto en el camino a la final

James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

Deportes Tolima clasificó a la semifinal del fútbol colombiano y eliminó a Pasto: esto fue todo lo que pasó en el partido