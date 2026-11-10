¿Podrá el jefe de Nvidia sobrevivir a la polémica sobre el espionaje chino?

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, admitió una relación extramatrimonial que el consejo de administración investiga por sospechas de espionaje.

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Pocas personas han sido más centrales para el auge de la inteligencia artificial que Jensen Huang. Y ninguna empresa se ha beneficiado más de él que Nvidia, el gigante de los chips que, bajo el liderazgo del señor Huang, se ha convertido en la compañía más valiosa del mundo. El 8 de noviembre se vio sacudida por un escándalo, cuando el jefe de Nvidia confesó una relación extramatrimonial que el consejo de administración está investigando como una posible operación de espionaje. La tormenta pone en peligro los 33 años de mandato del señor Huang al frente de la empresa. También podría tener implicaciones duraderas para la geopolítica de la IA.

En un breve memorando, el señor Huang pidió disculpas a su familia y a su empresa por la relación. Al mismo tiempo, el consejo de Nvidia afirmó que había iniciado una investigación sobre informes según los cuales el señor Huang, que mantiene una estrecha relación con el presidente Donald Trump, había «sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera». Los comunicados siguieron a acusaciones de que el señor Huang había mantenido una relación romántica con Alice Huang —sin parentesco—, una ejecutiva china de una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Según informes, funcionarios estadounidenses creen que la señora Huang es una espía china.

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Inicialmente, el señor Huang insistió en que no había nada inusual en su relación y que esta concernía únicamente a la empresa de ella, Megaspeed, cliente de Nvidia. Ahora ha confesado. El consejo afirmó que no tenía razones para creer que se hubieran visto comprometidos ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia. Se espera que el señor Huang permanezca como jefe durante la investigación, pero mientras esta esté en curso su futuro penderá de un hilo. «La gran pregunta es si tiene que dimitir o no», afirma Gil Luria, de D.A. Davidson, un banco de inversión.

Jensen Huang organizó una iniciativa de 500.000 millones de dólares con firmas de Wall Street para financiar centros de datos. (REUTERS/ARCHIVO)

El escándalo supone una espectacular caída en desgracia. Desde el inicio de la actual ola de IA a finales de 2022, el valor de mercado de Nvidia ha aumentado más de diez veces, hasta los 4,5 billones de dólares, lo que ha convertido al señor Huang en un centimilmillonario. Los chips ultrapotentes que su empresa diseña y vende proporcionan dos tercios de la potencia informática mundial para IA. Los esfuerzos del señor Huang por asegurar capacidad de fabricación vital para chips de IA en su Taiwán natal han mantenido a Nvidia muy por delante de sus rivales de semiconductores. La empresa se parece cada vez más a una compañía familiar: su hija y su hijo ocupan cargos ejecutivos de alto nivel. Como señaló Stacy Rasgon, de Bernstein, una firma de corretaje, tras las revelaciones, Nvidia afrontaría un «considerable riesgo por la dependencia de una persona clave» si su consejero delegado dimitiera. No está nada claro quién lo reemplazaría.

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La tormenta en torno a Nvidia podría exacerbar los temores de los inversores sobre la sostenibilidad del auge de la IA, después de una revuelta contra los centros de datos por parte de los votantes en las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos. Con su característica chaqueta de cuero y su estatus de estrella de rock entre los aficionados a la IA, el señor Huang ha sido el principal animador de esta tecnología. Fue de los primeros en advertir su potencial y entregó personalmente un grupo de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia a OpenAI hace una década, en los albores de la era moderna de la IA. Su enfoque temerario ha llevado a Nvidia a proporcionar efectivo y garantías a laboratorios de IA y proveedores de infraestructura, y recientemente orquestó una iniciativa de 500.000 millones de dólares, en la que participaron gigantes de Wall Street como Goldman Sachs y Blackstone, para financiar inversiones en centros de datos.

La relación extramatrimonial también pone bajo los focos la relación del señor Huang con el señor Trump. Se dice que el Gobierno estadounidense comenzó a vigilar a la señora Huang hace más de un año, cuando sospechó por primera vez que Megaspeed introducía ilegalmente de contrabando las GPU de Nvidia en China. Ambos han sido fotografiados juntos desde al menos 2024. Según informes, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, redactó esta primavera un memorando confidencial en el que advertía a funcionarios de la Administración Trump sobre la implicación del señor Huang con la presunta espía china. Poco después, cuando el señor Trump llevó consigo a ejecutivos en un viaje a China, el jefe de Nvidia fue inicialmente excluido, pero se unió al viaje en el último momento durante una escala del Air Force One en Alaska. Preguntado sobre las últimas noticias, el señor Trump pareció respaldar al señor Huang: «Creo que es un hombre honorable».

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Funcionarios de Estados Unidos señalaron a la ejecutiva Alice Huang como una espía china vinculada a la empresa Megaspeed.

El señor Huang ha hecho presión a favor de las ventas de chips avanzados de Nvidia a China. Ha defendido que la IA mundial se construya sobre infraestructura estadounidense, lo que ha significado pedir en voz alta una flexibilización de las restricciones a las exportaciones de chips que han devastado el negocio de Nvidia en China. Su postura ha sido clara durante muchos años, lo que hace menos probable que haya sido moldeada por su relación con la señora Huang. Pero cualquier futura labor de presión del jefe de Nvidia será recibida con un intenso escepticismo.

El Congreso quiere explicaciones. Incluso antes de la confesión del señor Huang, tres influyentes congresistas republicanos lo habían convocado a una sesión informativa a puerta cerrada, en parte por sus interacciones con la señora Huang. Chris Coons, un demócrata que asumirá la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado a partir de enero, ha prometido investigar lo que calificó como «la insensata relación entre la Administración Trump, espías chinos y multimillonarios de la IA». Al señor Huang le espera un camino peligroso. ■

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