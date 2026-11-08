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Ucrania, devastada por la guerra, corre el riesgo de sufrir un colapso demográfico

Las tasas de natalidad se desploman y Rusia lo celebra

Personas asisten al funeral de agentes de policía que murieron en un ataque aéreo ruso contra un refugio subterráneo en una escuela local —utilizado como centro de ayuda humanitaria— en la localidad de Komyshuvakha, situada en la línea del frente, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la región de Zaporizhzhia, Ucrania, el 7 de noviembre de 2026 (REUTERS/Stringer)
Personas asisten al funeral de agentes de policía que murieron en un ataque aéreo ruso contra un refugio subterráneo en una escuela local —utilizado como centro de ayuda humanitaria— en la localidad de Komyshuvakha, situada en la línea del frente, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la región de Zaporizhzhia, Ucrania, el 7 de noviembre de 2026 (REUTERS/Stringer)
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Alyona rompió aguas en su ciudad natal de Kramatorsk, a 10 km del frente. La localidad no cuenta con una maternidad operativa, por lo que una ambulancia la trasladó a Sloviansk, un corto trayecto bajo una red antidrones. Posteriormente, debido a complicaciones, tuvo que viajar durante varias horas hasta Kharkiv, donde el 8 de octubre dio a luz a un hijo. Ese hospital también tenía sus peligros: durante los bombardeos, las madres y los recién nacidos eran llevados de urgencia a un búnker. Pero era más seguro que Kramatorsk, donde ese mismo día una bomba rusa mató a 30 personas.

Alyona es una de las pocas. La natalidad en Ucrania está disminuyendo, en parte debido a la menor cantidad de adultos. Desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, la población dentro del territorio controlado por el gobierno ha caído de aproximadamente 37 millones a entre 27 y 28 millones. Alrededor de 3 a 5 millones de ucranianos viven ahora bajo ocupación rusa, y millones más han emigrado. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, cifra las muertes en combate en más de 50.000; una estimación independiente se acerca a las 150.000. Miles de civiles han muerto, y Rusia ha deportado a más de 20.000 niños para rusificarlos.

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Además, la guerra no es un buen momento para formar una familia. La tasa de fecundidad ha caído de 1,2 hijos por mujer en 2020 a 0,8-0,9, una cifra inferior a la de cualquier país grande, salvo Corea del Sur. La tasa de reemplazo, necesaria para mantener la población estable, es de 2,1. En el primer semestre de 2026, las muertes superaron a los nacimientos en una proporción de más de tres a uno.

La tasa de natalidad de Ucrania se ha quedado rezagada con respecto a la tasa de mortalidad cada año desde su independencia en 1991, cuando el país (incluyendo Crimea y el Donbás) contaba con unos 52 millones de habitantes. La guerra ha convertido esa brecha en un abismo. La población de Rusia también está disminuyendo, pero la situación de Ucrania es mucho peor. Para un país atacado por su vecino imperial, un colapso demográfico representa una preocupación existencial.

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El éxodo de refugiados explica la mayor disminución. Más de 5 millones de ucranianos viven en el extranjero, principalmente en Europa. Los ataques con drones y misiles intensificados por Rusia este invierno podrían obligar a miles más a marcharse. Peor aún, cada vez menos refugiados afirman que planean regresar a casa. El porcentaje ha caído del 74% a finales de 2022 al 43%, según el Centro de Estrategia Económica (CES) de Kiev. La mayoría de los refugiados son niños y mujeres menores de 44 años, lo que agrava aún más la situación. “También estamos perdiendo nuestro futuro”, afirma Ella Libanova, directora del Instituto de Demografía Mykhaylo Ptoukha de Kiev.

En el ámbito nacional, la movilización, las bajas en combate y la incertidumbre propia de la guerra están reduciendo el número de posibles padres y madres. La mayoría de las parejas ucranianas están posponiendo la maternidad, afirma Svetlana Aksyonova, otra demógrafa, quien añade: “Cuanto más se pospone tener hijos, mayor es el riesgo de que el niño nunca nazca”.

La exención del servicio militar obligatorio para los hombres menores de 25 años en Ucrania tenía como objetivo mitigar el declive demográfico. Sin embargo, cientos de miles de jóvenes han emigrado; desde agosto de 2025, Ucrania permite que los menores de 23 años también lo hagan. Muchos de los que permanecen en el país no tienen intención de formar una familia.

Las proyecciones recientes prevén, en el mejor de los casos, un descenso más lento, suponiendo que la guerra termine en pocos años. La generación nacida en las décadas de 1990 y 2000 es la más pequeña de la historia moderna de Ucrania, por lo que no se puede esperar un “baby boom” de posguerra, afirma Olga Dukhnich, del Instituto Frontier, un centro de estudios ucraniano. La estrategia demográfica del gobierno, adoptada hace dos años, preveía una leve recuperación de la población para 2030. Pero también contemplaba la paz en 2026 y el retorno a las fronteras de 1991, algo que ya no parece posible.

Un escenario más realista de las Naciones Unidas proyecta un descenso anual del 0,7-0,9% durante las próximas dos décadas. Esto dejaría a Ucrania con unos 25 millones de habitantes en 2040, suponiendo que no se recupere el territorio ocupado. Si la guerra se prolonga hasta la década de 2030, la crisis se agravaría, llevando a millones de personas nacidas en la década de 1990 a renunciar por completo a tener hijos. La tasa de fertilidad podría descender hasta 0,6 hijos por mujer, según Aksyonova, con la mayoría de los nacimientos en la zona occidental del país, más segura. Las zonas de primera línea estarían en vías de despoblación.

Para frenar el descenso de la natalidad, Ucrania ofrece incentivos. Una nueva ley otorga a los padres 50.000 grivnas (1.100 dólares) por cada recién nacido, más 7.000 grivnas mensuales durante el primer año. Otros programas ayudan a sufragar los gastos de guardería. Desde 2024, Ucrania cubre los tratamientos de infertilidad para mujeres. Los soldados pueden congelar sus óvulos o espermatozoides gratuitamente. Sin embargo, según los expertos, las subvenciones tienen un efecto limitado en las tasas de natalidad incluso en tiempos de paz, y mucho menos en tiempos de guerra. “¿Cómo se puede fomentar la natalidad en estas condiciones?”, pregunta la Sra. Libanova.

Rusia celebra el declive de Ucrania. “Esto no es solo una crisis”, declaró en mayo Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, “sino la prueba de la muerte biológica de una nación”. Anton Kobyakov, asesor de Vladimir Putin, aboga por el asentamiento de rusos en Ucrania, como hizo Catalina la Grande en el siglo XVIII. “Lo único que le queda a Ucrania es la extinción, y solo Rusia puede salvar al país”, afirmó en septiembre. Esto es un disparate; Ucrania puede sobrevivir como un país más pequeño. Sin embargo, tales declaraciones sugieren que Rusia está empezando a considerar la despoblación como un objetivo de guerra.

Cuando la guerra termine, la inmigración podría ser de gran ayuda. La economía ucraniana ya sufre escasez de mano de obra. El país enfrenta un déficit laboral de 2,5 millones de personas, según el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Tan solo unos 9.500 trabajadores migrantes están registrados en Ucrania, y las empresas interesadas en contratar extranjeros se quejan de obstáculos burocráticos. Sin embargo, el gobierno prefiere buscar nuevos trabajadores en el país, entre mujeres, veteranos de guerra y personas desplazadas.

Eso es difícil. Los veteranos tienen dificultades para encontrar trabajo, y aunque no se dispone de datos de la época de la guerra, los expertos creen que la participación laboral femenina no ha aumentado mucho. La escasez de guarderías parece ser el principal obstáculo. Aun así, la inmigración se considera un último recurso. Ucrania se abriría a los trabajadores extranjeros “solo después de explorar plenamente el potencial” de los ucranianos en el país y en el extranjero, afirma Dariia Marchak, viceministra de Economía. Pero habrá muy pocos para reconstruir el país después de la guerra, dice Hlib Vyshlinsky, del CES . “Estoy completamente seguro de que Ucrania necesitará trabajadores extranjeros”.

Algunos ucranianos están desafiando los obstáculos para tener hijos. Daria, que pasea con su novio por un parque en el centro de Kharkiv, dice que se acaba de mudar a la ciudad desde Odesa para formar una familia. (Su novio se muestra conmovido y sorprendido al oírlo). Otros están haciendo esfuerzos aún mayores. Liudmyla, una soldado de unos treinta y tantos años cerca de Dnipro, en el este de Ucrania, dice que empezó a congelar sus óvulos el año pasado. Antes de la guerra soñaba con dos hijos, pero ahora quiere tres. “Uno por los muertos”, dice, parafraseando a Taras Shevchenko, el poeta nacional de Ucrania, “uno por los vivos y uno por los que aún no han nacido”.

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