A sus 50 años, “Rocky” no es tan buena como la recuerdas. Es mejor

Fotografía: Allstar/United Artists

Guardar

El coche empieza a volar a mitad de “Chitty Chitty Bang Bang”. “Tiburón” es muy divertida. Las películas clásicas suelen recordarse de forma errónea, reducidas a momentos o motivos impactantes. Tal ha sido el destino de “Rocky”, estrenada hace 50 años, en noviembre de 1976. El gran éxito de Sylvester Stallone no es, de hecho, una fantasía trepidante sobre un boxeador que hace realidad su sueño. Es una gran película estadounidense porque rinde homenaje a sueños como el de Rocky, pero al mismo tiempo reconoce que pueden ser quiméricos.

Medio siglo ha envuelto a “Rocky” en el mito. Entre los cinéfilos, la leyenda de cómo se hizo se ha desdibujado con su argumento. Esta fábula se narra de nuevo para el aniversario en “The Steps”, las conmovedoras memorias del Sr. Stallone, y en el cálido homenaje cinematográfico “I Play Rocky”, ya en cartelera, en el que Anthony Ippolito interpreta a la estrella en la década de 1970. En su libro, el Sr. Stallone evoca su infancia difícil, sus reveses como joven actor en Nueva York y sus agotadores trabajos diarios: cortando pescado en una charcutería, limpiando jaulas de leones en el zoológico y como acomodador en un cine. Grabó los diálogos para estudiarlos en su habitación de la pensión.

PUBLICIDAD

Cuando Stallone escribió el guion de “Rocky” —según él mismo afirma, en tres días—, su esposa estaba embarazada y él estaba en la ruina. Aun así, en una negociación quijotesca que constituye el núcleo divertido de “Yo interpreto a Rocky”, rechazó ofertas astronómicas, insistiendo en que él —y no, por ejemplo, Burt Reynolds— debía interpretar el papel principal. Un presupuesto ínfimo hizo que el público en el estadio durante el final estuviera compuesto en gran parte por personas sin hogar y pacientes psiquiátricos. Esta historia de origen culmina con un Stallone aturdido, luciendo unas solapas ostentosas, recogiendo el Óscar a la Mejor Película.

Así luchó y triunfó un valiente desvalido . La película en sí es más compleja. Empecemos por la parte de las peleas. “Yo juego a Rocky” provoca risas cuando un personaje pretencioso insiste en que “Rocky” no es una película de boxeo, sino que simplemente “da la casualidad de que incluye boxeo”. (En otro buen chiste interno, un productor duda de la inmortal música de trompeta). En realidad, tiene razón.

PUBLICIDAD

La memoria cultural es poco fiable. Las secuelas cada vez más ridículas, en las que Rocky le da una paliza a Mr. T y a los soviéticos, atrajeron a escolares impulsivos, pero hicieron que la franquicia pareciera mucho más brutal de lo que fue en sus inicios. La posterior carrera de Mr. Stallone como héroe de acción también distorsionó las percepciones. En “Rocky” pelea solo dos veces, brevemente al principio y de nuevo al final (en la foto). Ambos combates son feos. “Hay que ser un idiota para querer ser boxeador”, concluye.

En cuanto al triunfo: no olvidemos que el sueño de Rocky no es ser campeón mundial, sino simplemente demostrarse a sí mismo que no es “un don nadie más del barrio”. Eso, y ganarse el amor de Adrian, su tímida novia. El verdadero clímax llega cuando, en la pelea de su vida, es derribado por Apollo Creed , el engreído campeón; animado por su esquina a “quedarse en el suelo”, se pone de pie tambaleándose. En “The Steps”, Stallone describe la película como “una historia de amor sobre gente común que busca dignidad y respeto”.

PUBLICIDAD

Su tema central es la pobreza en Estados Unidos, un tema que conocía de primera mano, al igual que, desde niño, conocía las calles más duras de Filadelfia, donde se ambienta “Rocky”. (Se indignó ante la propuesta de rodarla en Beverly Hills). La raída chaqueta de cuero de Rocky era del Sr. Stallone; él también, en su momento, se alimentó a base de huevos crudos. En un momento revelador, Rocky le da su tarjeta a la secretaria de un promotor y luego se la pide de vuelta. Más tarde, el sombrero de Adrian se le cae cuando corre a abrazarlo en el ring. “¿Dónde está tu sombrero?”, pregunta Rocky casi al final de la película. No quería que lo perdiera.

Y lo curioso del arco argumental de Rocky es que, al igual que en su combate con Creed, podría dar un giro inesperado. Trabajando como matón para un usurero, casi comete una agresión brutal. Sintiéndose menospreciado, reprende a su astuto entrenador antes de aliarse con él. Uno se pregunta si podría ser demasiado agresivo con Adrian.

PUBLICIDAD

La historia más sombría que se desarrolla en Rocky’s transcurre en clave menor. El protagonista de esta película de sombras es Paulie, el hermano de Adrian, que trabaja en una planta frigorífica de procesamiento de carne, refugiándose en el alcohol. «Ya no puedo cargar carne», se lamenta. Paulie tiene un sueño, o mejor dicho, varios. Siempre busca una oportunidad, afirmando entender de relaciones públicas , marketing o boxeo. Cuando un deus ex machina en forma de Creed le da a Rocky su oportunidad, él, al igual que el Sr. Stallone, no la desaprovecha. Pero la película muestra que algunas personas nunca la tienen.

Un cuento de hadas que sabe que es un cuento de hadas, “Rocky” no es tan buena como la recuerdas: es mejor. Su grandeza se plasma en un diálogo perfectamente sincronizado entre Rocky y el promotor. “¿Crees que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades?”, le pregunta el pez gordo al hombre magullado con guantes sin dedos. Rocky duda un instante y responde: “Sí”.

PUBLICIDAD

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.