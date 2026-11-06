Los mercados se dan cuenta de que odian la ola azul de Estados Unidos

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Si se excluyen la política y la inteligencia artificial de un análisis de los mercados, la conversación sería muy breve. O, el 5 de noviembre, inexistente. Tras una sesión bursátil volátil después de las elecciones, los inversores parecieron concluir que la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos era perjudicial para la IA . Dado que el auge de la inversión tecnológica ha impulsado la economía estadounidense en los últimos años, y en un mercado donde la IA genera prácticamente todas las fluctuaciones, esta conclusión provocó una caída generalizada de las acciones. El índice de referencia S & P 500 perdió un 4%. El índice NASDAQ, con gran peso del sector tecnológico, perdió más del 5%.

Los inversores tienen razón en preocuparse. En Texas, destino de aproximadamente un tercio de la nueva capacidad prevista para Estados Unidos en los próximos dos años, la gobernadora electa demócrata, Gina Hinojosa, ha respaldado una moratoria prolongada en la aprobación de nuevas construcciones hasta que los legisladores logren obtener concesiones de las empresas tecnológicas. Contará con aliados en la capital del estado, donde el Partido Demócrata recuperó el control de la cámara baja por primera vez en más de dos décadas. Los demócratas también obtuvieron la gobernación de Georgia y Ohio, otros dos estados donde las empresas de IA tenían grandes planes, y la mantuvieron en un tercero, Pensilvania.

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Los mayores perdedores fueron los favoritos de la IA : CoreWeave y otras “neoclouds”, que operan centros de datos en nombre de sus clientes; AMD, Micron, Nvidia y otros fabricantes de chips, que suministran el silicio; los proveedores de estos fabricantes, como Applied Materials; y compañías eléctricas como Bloom Energy, que suministran la electricidad. Los bancos de inversión que respaldan las salidas a bolsa de laboratorios de IA de vanguardia , sobre todo Anthropic, y los gigantes de los mercados privados que ayudan a financiar su desarrollo también sufrieron grandes pérdidas. Morgan Stanley perdió el 6% de su valor. Apollo perdió más del 4%. Y nadie querría estar en el lugar de Elon Musk, quien ha vinculado el destino de sus proyectos de coches, cohetes e IA a Texas, y al Partido Republicano.

Sin embargo, no todas las acciones de IA sufrieron un duro golpe. Las cotizaciones de las cuatro empresas tecnológicas de gran envergadura —Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft— cedieron parte de las ganancias obtenidas tras las elecciones de mitad de mandato, pero se mantienen prácticamente al mismo nivel que antes del cierre de los mercados el día de las elecciones. Al fin y al cabo, la ralentización en la construcción de centros de datos podría beneficiar a las empresas que ya cuentan con una gran cantidad de ellos (y que ahora podrían destinar menos recursos a la construcción de nuevos centros, preservando así sus márgenes). Las empresas de software como Salesforce y Workday, grandes usuarias de IA , también superaron al mercado, aunque ambas registraron descensos.

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Esta divergencia apunta a un cambio importante en el sector de la IA . Ya no es homogéneo, señala Adam Parker, de Trivariate Research, una firma de investigación. Trivariate analizó ocho cestas de acciones relacionadas con la IA , desde proveedores de servicios hiperescalares hasta empresas de servicios públicos y fondos de inversión inmobiliaria para centros de datos. Descubrió que las empresas de hardware para centros de datos, los fabricantes de chips y sus proveedores siguen moviéndose al unísono. Sin embargo, en los últimos meses, otros grupos vinculados a la IA han experimentado caídas de acciones con menos frecuencia, al igual que las empresas de semiconductores.

Sin embargo, muchos inversores buscan distanciarse de las acciones de IA . Algunos invirtieron fuertemente en acciones “defensivas” que tienden a tener un mejor desempeño en mercados a la baja; el precio de las acciones de Costco, un paraíso para los compradores mayoristas, subió casi un 2%. Otros adquirieron bonos del Tesoro; en los dos días posteriores a las elecciones, los rendimientos de los bonos a diez años (que se mueven inversamente a los precios) cayeron 0,13 puntos porcentuales, hasta su nivel más bajo desde antes del pánico por la deuda de principios de septiembre.

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¿Por qué los mercados tardaron un día más en reaccionar de forma exagerada? Al fin y al cabo, la magnitud del triunfo demócrata era evidente incluso antes de que comenzara la sesión bursátil la mañana después de las elecciones. Quizás los inversores esperaban que Donald Trump captara la indirecta de los votantes y no reanudara su guerra con Irán, o simplemente sintieron alivio al ver que el resultado era demasiado contundente como para que el presidente, negacionista de las elecciones, pudiera impugnarlo, evitando así una posible crisis constitucional. Es casi seguro que gran parte de esto se debió a que los grandes fondos de cobertura deshicieron sus posiciones previas a las elecciones.

Los optimistas del mercado bursátil no se desaniman y argumentan que el pánico del mercado no anuncia una revalorización total de la revolución de la IA . El S & P 500 se encuentra al nivel de julio, apenas un 6% por debajo de su máximo histórico del mes pasado y aún un 16% por encima del mínimo reciente de marzo. “¿Creo que caeremos un 60% porque Gina Hinojosa sea la gobernadora de Texas? No”, afirma Marko Papic, de BCA Research, una firma de inversión. Los inversores que aún se recuperan de las pérdidas postelectorales podrían encontrar esto un escaso consuelo.

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