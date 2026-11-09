El dominio de YouTube tiene a Hollywood aterrado (Ricardo Rey via The Economist)

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En la industria cinematográfica, existen dos narrativas contrapuestas. La más sombría —la del viejo Hollywood— prevalecerá esta semana cuando Skydance, la recién formada fusión de Paramount y Warner Bros., publique su primer informe de ganancias el 9 de noviembre. Al igual que los resultados de otros gigantes de los medios, como Netflix, probablemente será una historia de desgaste y recortes de empleo, disimulada con promesas de grandes éxitos por venir. La otra narrativa —la del nuevo Hollywood— es menos conocida y más optimista. Se desarrolla en YouTube.

Para echar un vistazo, su corresponsal viajó a un edificio sin distintivos en las afueras de Hollywood, en Burbank, donde se encuentra el nuevo estudio de 32.000 pies cuadrados de Smosh, un canal de comedia de YouTube tan antiguo como la propia plataforma de videos. La ubicación exacta se mantiene en secreto para evitar a los fans más entusiastas. Baste decir que no es ostentoso. De igual manera, la comedia de Smosh tiene menos refinamiento que la televisión de prestigio . Sin embargo, es una sensación en YouTube. Smosh tiene más de 45 millones de seguidores en todos sus canales, ingresos que se han quintuplicado en los últimos tres años y una plantilla que se ha triplicado hasta llegar a 100, dice Alessandra Catanese, su directora. “Últimamente he estado haciendo esta broma, pero lo digo totalmente en serio. Paramount, Disney y Netflix: sus despidos son nuestro reclutamiento”, dice.

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Burbank alberga gran parte de este submundo de YouTube . Sus creadores, de aspecto desaliñado, no son lo suficientemente grandes como para contrarrestar el declive del viejo Hollywood. Sin embargo, han comenzado a inquietar a las grandes productoras, que se han visto obligadas a competir con YouTube por visibilidad, en parte imitando sus métodos. Es discutible si lo que algunos llaman el “pánico de YouTube” está funcionando. Aun así, puede que sea inevitable. En palabras de Mark Fischbach (también conocido como Markiplier), quien a principios de este año movilizó a sus más de 40 millones de seguidores en YouTube para convertir su película de terror autofinanciada “Iron Lung” en un éxito de taquilla: “YouTube es el monstruo de mil libras que acecha sobre el hombro de todos”.

El impacto de YouTube en el panorama mediático ha sido palpable este año. Tras «Iron Lung», dos jóvenes directores que perfeccionaron su oficio en YouTube estrenaron «Backrooms» y «Obsession», que se convirtieron en éxitos de taquilla y en tema de conversación en Hollywood. La fuerza disruptiva de la plataforma se ha hecho cada vez más evidente en la televisión. Nielsen, una empresa de análisis de datos, midió la cuota de mercado de YouTube en la audiencia televisiva estadounidense en un 15,8 % en agosto, casi tanto como Netflix y los servicios de streaming de Disney, Paramount y Warner Bros. combinados. Esto representa el doble de su nivel a principios de 2023, cuando YouTube superó a Netflix como la mayor plataforma de streaming. En cuanto a la atención que genera, «YouTube es, con diferencia, el gran ganador», afirma Ernesto Pagano, de BCG , una consultora.

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El peso económico de la plataforma también se hace cada vez más evidente. Este año, por primera vez, reveló sus ingresos anuales, reportando 60 mil millones de dólares en publicidad y suscripciones para 2025. Esta cifra supera los 45 mil millones de dólares de Netflix y es muy superior a la de otras plataformas de streaming. Si se mide por el dinero que destina a los creadores, también invierte cómodamente más que sus competidores en contenido. Cuanto más contenido transmite YouTube, más datos tiene para mejorar su algoritmo, lo que impulsa aún más la participación de los espectadores y, por ende, los ingresos.

Los enormes recursos de YouTube le permiten cada vez más ejercer su influencia de maneras que desafían a las grandes empresas de Hollywood. Está invirtiendo en contenidos más tradicionales, como los deportes. El próximo año ofrecerá en su plataforma la versión con publicidad de Peacock, el servicio de streaming de NBC Universal, sin costo alguno para sus suscriptores Premium. Sus creadores, a medida que ganan más dinero, lo están reinvirtiendo en la producción de programas más largos y profesionales.

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YouTube se beneficia de un modelo de negocio con menos riesgo que el de sus rivales. Mientras que los estudios y las plataformas de streaming pagan por adelantado para encargar contenido y poseen o licencian la obra resultante, YouTube generalmente no paga nada por adelantado. En cambio, se queda con entre el 45 % y el 55 % de los ingresos publicitarios y las suscripciones a los canales. Este enfoque de pago por resultados hace que YouTube sea menos vulnerable a la suerte que sus competidores, que pueden desperdiciar enormes sumas en películas que fracasan estrepitosamente.

La propiedad de la plataforma por parte de Google, pionera en inteligencia artificial, también ha contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías para apoyar a los creadores. Las herramientas de IA que ofrece YouTube se utilizan para simplificar la edición, doblar automáticamente el contenido a otros idiomas y etiquetar automáticamente los productos que aparecen en los vídeos. Muchos en Hollywood temen depender demasiado de la IA , ya que las encuestas sugieren que aleja al público. Pero mientras que otras plataformas de streaming como Netflix utilizan esta tecnología para reducir los costes de producción, YouTube lidera el camino al usarla para aumentar los ingresos, tanto para sus creadores como para sí misma.

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La creciente influencia de YouTube ha provocado una tardía reacción. Varios servicios de streaming, como Netflix y Disney Plus, han introducido vídeos verticales cortos que se pueden deslizar, similares a los de YouTube Shorts. El año pasado, Ted Sarandos, codirector de Netflix, desestimó a la comunidad de creadores como un lugar para “matar el tiempo”. Ahora se retracta. Según LightShed Partners, una empresa de investigación de medios, Netflix ha prometido 1.000 millones de dólares en tres años para acuerdos con creadores. En algunos casos, está pagando sumas considerables por adelantado para nuevos programas. El año que viene, por ejemplo, planea emitir un concurso infantil de Mark Rober, un aficionado a la ciencia de YouTube, que una fuente interna de la compañía describe como “Pop Idol para científicos”. Con el apoyo de Netflix, se dice que el presupuesto equivale a lo que Rober suele gastar en contenido en un año.

La captación de talento va más allá de los creadores y llega hasta los ejecutivos de YouTube. En octubre, Sony Pictures, uno de los estudios más importantes de Hollywood, nombró a Fede Goldenberg, quien en YouTube contribuyó a llevar a la gran pantalla películas como “Iron Lung” y otros éxitos, como director de una de sus divisiones cinematográficas. La esperanza es que consiga que más creadores con un estilo similar al de YouTube se conviertan en cineastas.

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Hasta el momento, la respuesta de Hollywood a la crisis ha sido contradictoria. Las acciones de Netflix han caído casi un tercio este año debido a la desaceleración del crecimiento de sus ingresos. Disney ha tenido un mejor año; sus acciones han subido alrededor de un 3%. Sin embargo, la compañía depende en gran medida de los parques temáticos para generar ganancias. La megacombinación de Skydance ha reunido a HBO Max y Paramount Plus bajo un mismo techo, lo que podría fortalecer su posición competitiva en el mercado del streaming. No obstante, los estudios fusionados también están lastrados por una deuda de 87.500 millones de dólares.

YouTube no es inexpugnable. Neal Mohan, su director, afirma que los intentos de captar a sus creadores son “un tanto halagadores”. Sin embargo, existen indicios de preocupación genuina. Según se informa, YouTube ha ofrecido millones para garantizar que algunos creadores publiquen sus programas exclusivamente en su plataforma. Además, se enfrenta a nuevos competidores. TikTok, una plataforma de videos cortos, está colaborando con Tubi, un servicio de streaming gratuito propiedad de Fox Corp, para desarrollar diez series originales de larga duración. Meta ha lanzado una versión de su aplicación de Instagram para televisores inteligentes , donde los usuarios ahora pueden ver Reels, sus videos cortos. El mes pasado, ofreció a los creadores la oportunidad de probar videos horizontales de hasta 90 minutos.

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Sin embargo, YouTube lleva mucha ventaja por ahora, y Hollywood en su conjunto se beneficia de ello. No hace mucho, Netflix fue una fuerza disruptiva en el ámbito creativo, rompiendo el dominio de las cadenas de televisión y las compañías de cable para dar paso a la revolución del streaming. En una reciente entrevista en un podcast, su cofundador retirado, Reed Hastings, estableció una analogía con las décadas de 1950 y 1960, cuando el auge de la televisión sumió a la industria cinematográfica en una crisis hasta que una nueva generación de cineastas talentosos irrumpió en la década de 1970. Hoy, afirmó, YouTube es análogo a la televisión de aquella época, y Netflix al cine. “Tenemos que elevar el nivel creativo y esforzarnos por ser cada vez más cautivadores”, argumentó. “Es difícil superar a YouTube“.

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