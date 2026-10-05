El mundo se enfrenta a una crisis de gas natural licuado de proporciones épicas

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Hace cuatro años, Europa se esforzaba por reemplazar el 40% de sus importaciones de gas tras quedar aislada de los gasoductos rusos durante la guerra en Ucrania. Recurrió a Qatar, entonces el mayor productor mundial de gas natural licuado ( GNL ). «Hemos sido fiables durante más de 26 años», presumió en aquel momento el ministro de Energía del estado del Golfo, Saad al-Kaabi, en su ostentosa oficina. «Nunca hemos fallado en un envío».

Hoy esa jactancia suena vacía. En marzo, cuando Irán cerró el estrecho de Ormuz tras ser atacado por Estados Unidos e Israel, Qatar declaró fuerza mayor y comunicó a los compradores que no podía cumplir sus contratos. Desde entonces, solo ha enviado 98 cargamentos, 536 menos que en el mismo periodo del año anterior. El déficit asciende a 39 millones de toneladas, el 9 % del suministro mundial del año pasado, y sigue aumentando. Con un precio de alrededor de 25 dólares por millón de unidades térmicas británicas (mm B tu), los precios del GNL en Asia son un 140 % superiores a los de antes de la guerra.

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Los optimistas, o quienes se hacen pasar por tales en estas circunstancias, señalan que esto aún está muy por debajo del máximo de 70 dólares en 2022, a pesar de que una sexta parte del suministro mundial está fuera de servicio. Asia, que solía recibir más del 80 % de las exportaciones cataríes, ha logrado obtener casi la misma cantidad de cargamentos de los que normalmente necesita de Estados Unidos, Australia, Malasia, Nigeria y otros productores. Las importaciones asiáticas de GNL, de 193 millones de toneladas en lo que va del año, están solo 7 millones por debajo del mismo período de 2025. Los políticos parecen más preocupados por el diésel que por el gas.

Eso es autosuficiencia, pues la verdadera prueba del GNL aún está por llegar. Algunos compradores están retrasando sus compras con la esperanza de que los precios bajen. Muchos otros apuestan desesperadamente por nuevas fuentes de GNL que reduzcan su dependencia del Golfo. Ambas apuestas conllevan riesgos. Si no dan resultado, esto podría quedar claro solo cuando sea demasiado tarde.

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Comencemos con el corto plazo. El verano suele ser cuando las empresas de servicios públicos europeas “acumulan reservas para el invierno”, en palabras de un operador. Esto explica por qué en 2022 los precios del gas alcanzaron su máximo en agosto. Sin embargo, este año, los compradores europeos han dejado que Asia se apropie de la mayor parte de los cargamentos del Atlántico que normalmente llegan a sus destinos. Algunos aún esperan un rápido final de la guerra (sin importar que otra flotilla estadounidense se dirija al Golfo). La mayoría, sin embargo, confía en un invierno suave gracias a El Niño, un fenómeno meteorológico que eleva las temperaturas en Europa. Los meteorólogos pronostican un inicio tardío de la temporada de calefacción.

Mucho depende de la precisión de los modelos de los pronosticadores. Las reservas de gas de Europa están solo al 72% de su capacidad, el nivel más bajo registrado para esta época del año, en comparación con un promedio del 90% en 2022-25. Las de Alemania se sitúan actualmente en el 57%. Six One Commodities, una empresa comercializadora de energía, utilizó su modelo informático con datos meteorológicos de los últimos diez inviernos para calcular la cantidad de gas que Europa habría tenido disponible para la primavera si hubiera comenzado con las reservas actuales. En tres de esos inviernos, las reservas habrían disminuido tanto que las extracciones se habrían ralentizado y habrían sido necesarias medidas de emergencia.

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El 30 de septiembre, el gobierno alemán ordenó a un importador estatal que asegurara ocho teravatios-hora adicionales de capacidad de gas, equivalentes a ocho cargamentos de GNL , antes del 15 de diciembre. Sin embargo, la Comisión Europea no parece tener prisa por restablecer su requisito, relajado debido a la guerra, de que las empresas de servicios públicos aumenten sus reservas al 90% para noviembre (si lo hiciera, y los gobiernos entraran masivamente en el mercado, tendrían que pagar precios exorbitantes). Además, los precios al contado para entrega inmediata están por encima de los precios de futuros. Por lo tanto, la mayoría de los importadores tienen pocos incentivos para acumular reservas.

Según Zhi Xin Chong, de S & P Global, una empresa de análisis de datos , si el clima se mantiene cálido y los flujos procedentes de Qatar se normalizan para diciembre, Europa saldrá adelante y los precios del gas bajarán. Sin embargo, ambas son suposiciones demasiado inciertas.

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Los analistas calculan que un noviembre inesperadamente frío podría provocar un aumento drástico de los precios, situándolos entre 30 y 40 dólares por millón de Btu, en medio de una avalancha de compras europeas para asegurar cargamentos. Si el frío persistiera, la competencia con Asia se intensificaría. En un invierno realmente crudo, advierte un exfuncionario energético de Singapur, «el precio podría no tener límite». Además, cualquier problema en la red eléctrica —embalses hidroeléctricos vacíos, una parada inesperada de reactores nucleares, un ataque ruso a la infraestructura energética europea— podría disparar los precios a niveles altísimos.

En cuanto a Qatar, aún no ha reiniciado sus plantas de licuefacción. Esto sugiere que no cree que la paz esté cerca. Si sus suministros no se restablecen pronto, Europa necesitará 20 millones de toneladas adicionales de GNL para reabastecerse antes del invierno del próximo año. Su búsqueda de suministros provocaría un aumento de los precios durante todo 2027.

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De las plataformas petrolíferas a la riqueza

La crisis del Golfo ha desmentido la idea, compartida por la mayoría de los analistas de GNL antes de la guerra, de que el mercado mundial experimentaría un superávit en 2026. Sin embargo, muchos de los nuevos proyectos de GNL en los que se basaba esta idea siguen adelante. Paradójicamente, cuanto más grave sea la crisis actual, mayor será el posible exceso de oferta en el futuro, afirma Aimie Parpia, de Six One Commodities.

En Gastech, la feria anual del sector celebrada el mes pasado en Bangkok, se vislumbraban indicios de una posible sobreoferta. Durante cuatro días, una selecta lista de exportadores —desarrolladores, grandes empresas energéticas y gigantes estatales— exhibieron nuevos proyectos mediante mosaicos en pantallas planas y réplicas de buques cisterna. Los comerciantes recorrían la feria cerrando futuros cargamentos. Los fabricantes de equipos llenaban sus libros de pedidos de clientes de todo el mundo. Los importadores buscaban nuevos contratos ahora y se preocupaban por las compras excesivas más adelante. La consigna era la «diversificación».

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Según Massimo Di Odoardo, de la consultora Wood Mackenzie, las expectativas de una persistente volatilidad de los precios han animado a los desarrolladores a seguir adelante con nuevos proyectos que parecían menos seguros a principios de este año. Se prevé que la capacidad de licuefacción en Estados Unidos casi se duplique para 2030. La de Canadá también experimentará un crecimiento vertiginoso. La aparición de unidades de licuefacción modulares más pequeñas está permitiendo el acceso a yacimientos de gas en países —desde Argentina hasta Senegal— que antes carecían de la infraestructura necesaria para albergar proyectos de GNL.

En total, los nuevos proyectos podrían aumentar la oferta mundial anual hasta 630 millones de toneladas para 2030, un incremento de casi el 60 % con respecto a los niveles del año pasado. Al mismo tiempo, la demanda crecerá más lentamente de lo que sugerían las previsiones previas a la guerra. Algunos países, entre ellos China, han cancelado sus planes para nuevas terminales de importación, preocupados de que otra crisis geopolítica pueda dejarlos en una situación precaria. Muchos están reactivando centrales eléctricas de carbón, lanzando ambiciosas licitaciones de energías renovables y reconsiderando la energía nuclear. Rystad Energy, otra consultora, prevé una demanda anual de 574 millones de toneladas para finales de la década, frente a los 583 millones de toneladas anteriores a la guerra.

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Si Qatar reanudara el bombeo a pleno rendimiento y se materializaran todos los proyectos previstos, se generaría un desajuste entre la oferta y la demanda de entre 55 y 75 millones de toneladas. Para equilibrar el mercado, sería necesario que alguien produjera por debajo de su capacidad, que alguien comprara por encima de la demanda, o ambas cosas. En cualquier caso, según los analistas, los precios del GNL podrían caer por debajo de los 6 dólares por millón de barriles de GNL . Este precio es inferior al coste de transporte de los cargamentos en la mayoría de los contratos a largo plazo.

Ante la incertidumbre que se avecina, compradores y vendedores buscan diversificar sus opciones. Grandes empresas de servicios públicos, como la japonesa JERA y la alemana Uniper, están adquiriendo personal de operaciones, unidades de almacenamiento y regasificación para acumular excedentes y revenderlos cuando el precio sea favorable. Los promotores de proyectos, deseosos de obtener mayores márgenes, están eliminando intermediarios y creando sus propias mesas de negociación. Las grandes petroleras y gasísticas están firmando acuerdos sin cesar para convertirse en proveedores integrales para clientes más pequeños.

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El resultado podría ser una multitud de comerciantes vendiéndose entre sí o a usuarios finales que ya cuentan con un amplio suministro. Algunos se quedarían con cargamentos que no pueden vender, acumulando pérdidas. Los proveedores de capital podrían volverse excesivamente cautelosos. Las consecuencias inmediatas de la crisis del gas son potencialmente muy graves. Los efectos en cadena podrían mantener el mercado desequilibrado durante años.

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