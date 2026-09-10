Los ambiciosos planes de gasto de Sanae Takaichi están inquietando a los mercados

Ilustración: The Economist

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En 1999, una parlamentaria poco conocida, que cumplía su segundo mandato, contribuyó con un ensayo rebosante de ambición a un libro sobre el futuro de Japón. Takaichi Sanae imaginaba que en octubre de 2010 sería elegida primera ministra y crearía un programa de televisión habitual los domingos por la mañana para llegar directamente al público. La Sra. Takaichi solo se equivocó en el momento y el medio: se convirtió en primera ministra en octubre de 2025; en lugar de televisión , publica en X. La colección de ensayos reunió a graduados del Instituto Matsushita de Gobierno y Gestión, donde la Sra. Takaichi aprendió del respetado fundador de Panasonic a concebir la política como el arte de la “gestión nacional”.

La Sra. Takaichi ha aplicado esa lección como primera ministra. “Piensa como la directora ejecutiva de Japón”, dice Wakatabe Masazumi, ex subgobernador del Banco de Japón ( B o J ) y uno de sus asesores económicos más cercanos. Y la directora ejecutiva cree que es hora de grandes inversiones. A medida que se va elaborando el primer presupuesto completo de la Sra. Takaichi, el alcance de su plan de recuperación se va aclarando. Su estrategia de crecimiento prevé 370 billones de yenes (2,3 billones de dólares, o el 55% del PIB ) en inversión pública y privada en 17 sectores entre el próximo año y principios de 2041. Para facilitar esto, ha cambiado el proceso presupuestario para permitir que todos los ministerios hagan solicitudes plurianuales. Las solicitudes iniciales para el presupuesto del próximo año, anunciadas el 4 de septiembre, suman un récord de 143 billones de yenes, frente a los 122,5 billones de yenes anteriores. Los mercados están inquietos: las preocupaciones fiscales hicieron que los rendimientos de los bonos japoneses a diez años superaran brevemente el 3% por primera vez en tres décadas.

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Durante años, la Sra. Takaichi presentó su política económica como una extensión de la Abenomics, el programa favorable al mercado de uno de sus mentores, el difunto Shinzo Abe. Como primer ministro entre 2012 y 2020, Abe impulsó un estímulo monetario para combatir la deflación; también consideró la reforma del gobierno corporativo como una herramienta útil para disciplinar a los líderes apáticos de las grandes empresas japonesas. Al final de su mandato, Morgan Stanley, un banco de inversión, comparó su legado con el de Margaret Thatcher.

La Sra. Takaichi comparte el impulso de Abe por un renacimiento nacional y la férrea voluntad de la Dama de Hierro. Sin embargo, la Sanaenomics, como la Sra. Takaichi denomina su programa, no tiene ni el mismo atractivo ni la misma ética que la Abenomics (por no hablar del thatcherismo). «Takaichi no tiene la convicción innata de que los mercados sean la mejor manera de hacer las cosas», afirma el economista Jesper Koll. En cambio, suele recurrir al Estado. Mientras que el equipo de expertos de Abe ideaba estrategias para ayudar a las empresas a mejorar su rentabilidad, los asesores de la Sra. Takaichi debaten hacia qué sectores dirigir la inversión.

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El objetivo es utilizar la financiación inicial del gobierno para impulsar la inversión privada en una amplia gama de sectores clave. La Sra. Takaichi ha empoderado a funcionarios del Ministerio de Economía, Comercio e Industria ( METI ), que contribuyó a dirigir la economía japonesa durante su auge de posguerra, y ha limitado la influencia de los responsables de la austeridad fiscal en el Ministerio de Finanzas. Rapidus, una empresa de semiconductores de vanguardia respaldada por el gobierno, es un ejemplo a seguir. «Quieren replicar el modelo de Rapidus en todos los ámbitos», afirma Tobias Harris, de Japan Foresight, una consultora.

Los aliados de la Sra. Takaichi afirman que las tendencias globales justifican este enfoque. «El mundo ha cambiado desde la era de Abenomics», comenta un funcionario. «Ella no está en contra del mercado, pero en el mundo actual no es suficiente». Bajo el mandato de Joe Biden, Estados Unidos impulsó la política industrial. Las empresas estatales chinas compiten cada vez más arriba en la cadena de valor.

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Los seguidores de Takaichi también consideran que la trayectoria fiscal de Japón ofrece una oportunidad. Gracias a la inflación y al aumento de los ingresos fiscales, la deuda pública bruta de Japón ha caído de un máximo del 230% del PIB a menos del 210%; teniendo en cuenta los importantes activos financieros del gobierno, su deuda neta se sitúa ahora en torno al 130%. Mientras la relación deuda/ PIB del gobierno siga una trayectoria descendente a largo plazo, su administración argumenta que no debería importar si el gobierno no logra un superávit presupuestario primario a corto plazo, un objetivo que los gobiernos anteriores consideraban importante. Las solicitudes presupuestarias iniciales son expansivas, pero no drásticamente: ascienden a 2,4 billones de yenes más que el total acumulado del presupuesto principal y los presupuestos suplementarios del año pasado, que la Sra. Takaichi quiere eliminar gradualmente.

Sin embargo, el escepticismo abunda. En una encuesta reciente a 48 economistas japoneses prominentes, 35 de ellos no creían que los planes de inversión del gobierno generaran un crecimiento suficiente para mantener la disminución de la relación deuda/ PIB . El nuevo presupuesto podría dispararse fácilmente. Si bien la administración promete eliminar los presupuestos suplementarios, estos suelen surgir en respuesta a crisis inesperadas. El presupuesto también incluye una categoría sin límite para la inversión en un “Japón fuerte y próspero”, financiada con “bonos puente” que no se contabilizarán en la relación deuda/ PIB oficial . Los ministerios ya han solicitado 12 billones de yenes a través de esta categoría, principalmente para proyectos relacionados con la IA y el espacio. El Ministerio de Defensa aún no ha especificado su propuesta. La reducción del impuesto al consumo prometida por la Sra. Takaichi también entrará en vigor el próximo abril y ejercerá aún más presión sobre las finanzas públicas.

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Mientras tanto, los costos del servicio de la deuda ya están en aumento. El presupuesto del próximo año incluye un récord de 36,6 billones de yenes para este fin, un 17% más que el año anterior. La Sra. Takaichi preferiría que el Banco de Japón mantuviera las tasas de interés bajas por más tiempo; sus dos primeros nombramientos para su comité de política monetaria fueron extremistas. Pero ya subió las tasas del 0,75% al ​​1% en junio; la inflación persistente y un yen débil refuerzan los argumentos a favor de nuevas subidas. Los funcionarios estadounidenses también se han mostrado molestos con las políticas expansivas de la Sra. Takaichi, que creen que han desestabilizado los mercados de bonos del Tesoro, y han criticado al Banco de Japón por no subir las tasas más rápidamente. Los mercados esperan otra subida en la próxima reunión del 17 y 18 de septiembre; el yen, a su vez, ha alcanzado su nivel más alto frente al dólar desde febrero.

Aunque la Sra. Takaichi logre llevar al límite el gasto público de Japón, no está claro que este genere el crecimiento prometido. El historial del METI en la selección de proyectos prioritarios es decepcionante. Incluso Rapidus, a pesar de sus avances, aún no ha cumplido sus promesas. Las reformas estructurales han quedado relegadas. Si bien la Sra. Takaichi ha ampliado los canales de inversión estatal, también ha restringido las vías de entrada para los trabajadores migrantes a Japón, algo necesario para evitar que la población japonesa siga disminuyendo. Su principal iniciativa de desregulación ha consistido en eliminar las restricciones a las horas extras.

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Sin embargo, la jefa del gobierno japonés no se deja intimidar. Tras las solicitudes presupuestarias iniciales, la Sra. Takaichi publicó en X para defender su enfoque. «Los límites de gasto no deberían impedir que las buenas ideas reciban la financiación necesaria», escribió. «Esto no significa que todas las solicitudes serán aprobadas… Evaluaremos cuidadosamente si la política es realmente efectiva». Mucho depende del criterio de la directora ejecutiva.

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