La libertad de expresión en China está paralizada

Ilustración The Economist: Cornelia Li

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Para ser algo considerado tan subversivo, el acto fue discreto, incluso decepcionante. Durante una presentación en vivo a mediados de julio, Guo Degang, un comediante, modificó una popular canción revolucionaria china. En lugar de “todo está tranquilo en el lago Weishan”, donde se escondían los guerrilleros comunistas mientras luchaban contra los japoneses, cantó “todo está tranquilo en la Ciudad Prohibida”, el antiguo centro imperial de Beijing y hogar de los líderes de China. Su significado preciso era ambiguo, no directo. Provocó poco más que una leve risa entre el público. Pero obtuvo mucho más de las autoridades estatales: una represión que personifica la restricción de la libertad de expresión en China.

El aparente pecado del Sr. Guo: violar las leyes de entretenimiento al no solicitar aprobación para las letras modificadas. Sus conciertos, programados hasta finales de septiembre, fueron cancelados. La noticia de sus problemas provocó cierta sorpresa ante tal mano dura. Sin embargo, gran parte de las críticas tuvieron una vida efímera en internet. “Si una cultura no deja espacio para un poco de bromas inofensivas, ¿no nos están poniendo demasiado tensos?“, escribió un usuario, cuyo mensaje fue eliminado de WeChat, una plataforma de redes sociales.

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La restricción del debate público también se ha manifestado en circunstancias más trágicas: el deslizamiento de tierra e inundaciones que el mes pasado causaron la muerte de más de 1000 personas en la frontera entre Nepal y el Tíbet, en el suroeste de China. Los medios estatales chinos informaron extensamente sobre el deslizamiento, por lo que no se trata de un encubrimiento en el sentido convencional. Más bien, el desastre ha revelado la escasa libertad que queda para el debate crítico sobre cualquier tema considerado delicado.

Los vídeos del desastre, incluido uno que mostraba un torrente de lodo arrasando un paso fronterizo, fueron eliminados de las plataformas en línea. Solo un puñado de periodistas de importantes medios estatales pudieron acceder a la zona inundada durante los primeros diez días. Las autoridades anunciaron sanciones para quienes hubieran difundido rumores en internet, incluido uno que simplemente especuló con la posibilidad de que miles de personas estuvieran sepultadas bajo los escombros. Surgen interrogantes. ¿Había compartido China suficientes datos meteorológicos con Nepal antes del colapso del glaciar? ¿Cómo pudo Nepal, con menos recursos, actualizar rápidamente su lista de víctimas, mientras que la de China apenas se modificó?

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Fue un contraste sorprendente con la cobertura del devastador terremoto que azotó el suroeste de China en 2008. En aquel entonces, las redes sociales se llenaron de indignación por la pésima calidad de construcción de las escuelas. Los periodistas publicaron conmovedores retratos de familias destrozadas. Esta vez, la cobertura se ha centrado no en las víctimas, sino en los incansables rescatistas. A los periodistas chinos se les ha indicado que se ciñan a lo que publican los grandes medios estatales. El gobierno no ha bloqueado las noticias, sino que ha establecido los límites de lo que se puede decir.

Ni las tribulaciones del Sr. Guo ni la limitada cobertura de las inundaciones sorprenderán a quienes siguen de cerca la opinión pública china. Ambos son indicadores sombríos de la profunda transformación del entorno informativo. A principios de la década de 2000, internet parecía ofrecer una oportunidad para el debate. Los periodistas chinos a veces realizaban investigaciones valientes. Pero Xi Jinping dejó claro poco después de asumir el poder en 2012 que internet, antes indomable, debía ser controlado y que los medios debían servir al partido. En sus propios términos, lo ha logrado. China aún cuenta con una amplia gama de comentarios más allá de los medios estatales, especialmente en las “cuentas públicas” de WeChat. Sin embargo, quienes publican allí saben que los temas tabú conllevan el cierre de cuentas, un fuerte incentivo para ser cautelosos. Más recientemente, la inteligencia artificial ha otorgado a los censores un gran poder para monitorear el panorama digital en toda su inmensidad y eliminar rápidamente el contenido indeseable. El partido solía estar muy por detrás de los otrora bulliciosos chats en línea de China; ahora, sin duda, tiene la sartén por el mango, afirma Xiao Qiang de China Digital Times, un sitio que monitorea la censura.

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Es natural pensar en lo que el Estado bloquea, ya sean sitios web extranjeros o críticas internas. Pero el sistema es mucho más ambicioso. El objetivo principal es gestionar “el panorama informativo en general de tal manera que altere lo que los ciudadanos saben, e incluso lo que piensan”, escribieron Jessica Batke y Laura Edelson el año pasado en un análisis exhaustivo para la Asia Society sobre cómo China controla su internet. Los residentes de China aún pueden acceder a internet a través del cortafuegos del país para ver de qué habla el resto del mundo. Pero solo una pequeña minoría tiene esa motivación, e incluso si alguien expresa opiniones disidentes, no puede difundirlas en los debates en línea chinos. El Sr. Xiao afirma que su equipo logra archivar solo una o dos publicaciones al día antes de que sean eliminadas de internet. Y se han vuelto “cada vez menos interesantes”, a menudo de alcance crítico bastante limitado, lo que, según él, demuestra la eficacia de la maquinaria china de control de la información.

Sentido común y censura

El frío también se extiende al mundo real. Con amigos y familiares, la gente sigue teniendo opiniones muy firmes y no se reprime a la hora de quejarse, ya sea del trabajo o de los estudios. Pero las limitaciones en línea afectan a los debates presenciales: la información tiene que venir de alguna parte. La gente también parece estar interiorizando parte de la censura. Los artistas escénicos que siguen los pasos del Sr. Guo seguramente serán más cuidadosos. Una publicación de WeChat sobre el Sr. Guo, posteriormente eliminada, afirma que la cautela ha llegado a las mesas: “Si la conversación toca un tema delicado, primero miramos a nuestro alrededor y bajamos la voz, como si fuéramos agentes secretos haciendo contacto”.

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¿Qué se pierde en todo esto? Las limitaciones a la libertad de expresión perjudican a China, al dificultar la detección temprana de problemas y su abordaje racional. En última instancia, también pueden perjudicar al partido, al permitir que los resentimientos se acumulen sin debate hasta que estallen. Sin embargo, seguramente no es eso lo que piensan los líderes chinos. Cuentan con sus propias fuentes internas de información; en su opinión, el público no tiene por qué preocuparse por los asuntos de Estado. Esto es lo que han estado construyendo. Para el partido, el poder de marcar la agenda en la era moderna —de controlar gran parte de lo que la gente ve y dice— es un triunfo.

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