Al menos cinco muertos y 87 desaparecidos por el incendio de un ferry en Filipinas

“Las operaciones de búsqueda y rescate continúan”, señaló la Guardia Costera de Filipinas en su última actualización, difundida a través de Facebook.

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Cinco personas murieron y 87 permanecen desaparecidas este jueves tras el incendio de un ferry frente a la isla de Coron, en el oeste de Filipinas, donde las autoridades mantienen las tareas de búsqueda y rescate. El fuego afectó al M/V June Aster la noche del miércoles, cuando la nave se encontraba cerca de la costa de Coron, en la provincia de Palawan, en el mar de China Meridional.

El barco transportaba a 117 pasajeros y 17 tripulantes. La Guardia Costera de Filipinas informó que 42 personas fueron rescatadas y que el número de muertos y desaparecidos tenía carácter preliminar. “Las operaciones de búsqueda y rescate continúan”, señaló la institución en su última actualización, difundida a través de Facebook.

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En esta imagen proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, personas desembarcan de un pequeño bote tras ser rescatados de un transbordador en llamas frente a la costa de la provincia de Palawan, Filipinas, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

La portavoz de la guardia costera, Noemi Cayabyab, advirtió a la emisora local RMN que las cifras “pueden cambiar a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate”. Además, indicó que los equipos seguían con los intentos para sofocar el incendio durante la madrugada del jueves.

“Todavía no hemos podido obtener información de las personas rescatadas porque no hemos podido hablar con ellas”, dijo Cayabyab, y agregó que los intentos por extinguir el incendio continuaban. De los rescatados, 38 eran pasajeros y cuatro eran miembros de la tripulación.

Un video publicado por los guardacostas mostró al ferry completamente envuelto en llamas. Datos de MarineTraffic indicaron que la embarcación había partido de Manila durante la noche del martes.

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La Guardia Costera de Filipinas amplió el despliegue de medios para buscar a los desaparecidos y asistir a los sobrevivientes del incendio del ferry M/V June Aster cerca de Coron, mientras los investigadores intentan establecer el origen del fuego.

La institución coordinó las tareas con las subestaciones de la guardia costera de Turda y Tara, la Oficina de Protección contra Incendios de Coron, la Oficina Municipal de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, el gobierno local y las empresas navieras con buques en el puerto de Coron.

Al menos cinco muertos y 87 desaparecidos tras el incendio de un ferry en Filipinas (Captura de video)

La Unidad de Protección Ambiental Marítima de la Guardia Costera de Filipinas en el noreste de Palawan y el Grupo de Operaciones Especiales fueron enviados a la zona del incidente. El patrullero BRP Suluan (MRRV-4406) partió desde el puerto de San Fernando, en El Nido, para sumarse a la respuesta.

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El Distrito de la Guardia Costera de Palawan y otras unidades continuaban con operaciones sistemáticas de búsqueda y rescate en las aguas cercanas a Coron, según informó la autoridad marítima.

Los accidentes marítimos causan decenas de muertes cada año en Filipinas. Las causas más frecuentes incluyen el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el mantenimiento deficiente de los equipos y la sobrecarga de embarcaciones.

En enero, 66 personas murieron tras el hundimiento de un ferry con más de 350 pasajeros que navegaba hacia la isla de Jolo, en el sur de Mindanao. El peor desastre de la navegación comercial moderna en el país ocurrió en 1987, cuando el transbordador Doña Paz naufragó en aguas de Leyte después de chocar contra un petrolero. El accidente dejó 4.341 muertos.

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(Con información de EFE)