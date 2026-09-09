Ucrania se esfuerza desesperadamente por contrarrestar los misiles balísticos de Rusia (REUTERS)

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Kiev ha estado bajo bombardeos rusos durante años, pero a finales de agosto su resistencia se puso a prueba como nunca antes. Durante los cinco días previos al 1 de septiembre, la ciudad fue atacada casi cada hora por oleadas de drones a reacción, seguidas de misiles balísticos. Los rusos utilizan los drones para saturar las redes de radar ucranianas antes de lanzar los cohetes. En julio, en toda Ucrania, murieron 437 civiles, y se espera que las cifras de agosto sean igual de graves. Los ataques continuaron con casi la misma intensidad hasta el 6 de septiembre, cuando cesaron brevemente para permitir que Jared Kushner y Steve Witkoff, dos enviados estadounidenses, viajaran a salvo de Moscú a Kiev. Tan pronto como se marcharon, los ataques se reanudaron; el 7 de septiembre murieron tres civiles.

Ucrania se enfrenta a dificultades para contrarrestar los nuevos y mucho más rápidos drones rusos Geran-4 y Geran-5, que vuelan a hasta 600 km/h y se fabrican a un ritmo de 3.000 unidades al mes. Sus motores turborreactores son principalmente de origen chino, pero algunos se fabrican en Rusia utilizando impresoras 3D introducidas de contrabando desde Occidente. Estos drones, junto con el similar pero más grande Banderol, se asemejan más a misiles de crucero de bajo coste que a los diseños anteriores propulsados ​​por hélice. Los F-16 ucranianos tienen escasez de misiles AIM-120 y AIM-9 de fabricación estadounidense, y los necesitan para derribar misiles de crucero convencionales.

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De los 57 lanzados en los primeros ocho días de agosto, solo se tiene constancia de que uno haya sido derribado.

La razón es simple. Las reservas de interceptores Patriot PAC-3 de Ucrania, el único sistema de defensa antimisiles balísticos verdaderamente eficaz del que dispone, están prácticamente agotadas. La producción rusa de sus misiles más letales se ha acelerado hasta alcanzar unos 100 al mes, repartidos entre 60 Iskander-M y 40 RM-48U. Las interceptaciones del 27 de agosto fueron posibles gracias a un pequeño suministro de PAC -3 adquirido por aliados europeos. Es improbable que se produzcan entregas más significativas. La guerra de Donald Trump contra Irán ha dejado las reservas de misiles Patriot estadounidenses prácticamente agotadas. Nadie quiere renunciar a sus propios interceptores cuando hay pocas perspectivas de reemplazarlos.

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Existen algunos avances prometedores, pero ninguno que proporcione a Ucrania un alivio a corto plazo. A finales de este año, Ucrania recibirá un par de baterías de defensa aérea SAMP/T franco-italianas más antiguas, junto con sus interceptores Aster. El próximo año, se les entregarán ocho versiones más modernas del SAMP/T NG. El nuevo sistema cuenta con un radar más avanzado para la fase final de guiado y puede interceptar múltiples misiles balísticos maniobrables, como el Iskander-M ruso. El Aster tiene una ojiva que explota junto al misil entrante, a diferencia del impacto directo del PAC-3. Sin embargo, fuentes del ejército francés afirman que supera al Patriot en algunos aspectos. Además, su precio es menos de la mitad de los 7 millones de dólares que cuesta la última versión de exportación del PAC-3.

“Deben identificar los puntos débiles de la cadena de suministro”.

Sin embargo, el SAMP/T NG aún no ha demostrado su valía en combate, señala Fabian Hoffman, analista de misiles. MBDA, la empresa europea de misiles que fabrica el Aster, está aumentando la producción, pero no alcanzará las 300 unidades anuales hasta 2028. Ucrania podría obtener una licencia para fabricar sus propios Aster, pero eso también llevará tiempo. MBDA está a punto de comenzar a fabricar los PAC-2, menos capaces, en Alemania bajo licencia, a un ritmo de unas 200 unidades anuales. La mayoría de estos podrían destinarse a Ucrania (siempre que los países de la OTAN, que han encargado 1000 unidades, estén de acuerdo). Pero no supondrán un cambio radical.

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Lo que podría marcar la diferencia es un proyecto considerado una “apuesta arriesgada”: el proyecto Freyja, liderado por Ucrania y de alcance paneuropeo. Su objetivo es ofrecer a Ucrania y a sus aliados europeos una alternativa mucho más económica y de mayor volumen que el misil PAC-3, compatible con radares y enlaces de datos estándar de la OTAN. Fire Point, una empresa ucraniana con estrechos vínculos con el gobierno, fabricante de drones de ataque y del misil de crucero de largo alcance Flamingo, es la principal desarrolladora. El interceptor previsto se basa en su misil balístico de corto alcance FP-7. Los sensores, el sistema de guiado y los sistemas de mando provendrán de 12 empresas de defensa europeas, entre ellas la francesa Thales, la italiana Leonardo, la alemana Diehl y la sueca Saab.

Fire Point está bajo presión para mostrar resultados rápidos y afirma que podría interceptar con éxito un misil balístico a mediados de 2027. El Sr. Hoffman se muestra escéptico. Pero si el precio se acerca a los 700.000 dólares previstos, no tendrá que igualar el rendimiento del PAC-3 o el Aster, ya que puede utilizarse en mayor número. Matthew Bint, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, opina que, en el mejor de los casos, Freyja podría tener cierta capacidad operativa para 2028.

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Por ahora, Ucrania se centra en las dos únicas opciones que le quedan.

La primera consiste en reforzar y ocultar infraestructuras y objetivos industriales, garantizando al mismo tiempo un suministro suficiente de repuestos. La segunda es una estrategia denominada «previa al lanzamiento» para reducir el número de misiles disponibles para Rusia atacando las fábricas que los producen y sus lanzadores antes de que puedan ser disparados.

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Ucrania espera incorporar varios misiles balísticos nuevos en los próximos meses. Entre ellos se encuentran el prometedor Sapsan, fabricado por Pivdenmash, una empresa estatal descendiente de fabricantes de cohetes de la era soviética, y dos modelos de Fire Point: el FP-7 y el FP-9, de mayor tamaño y alcance. Se espera que su alta velocidad les permita ser más eficaces que los drones para interceptar lanzadores móviles de misiles antes de que estos puedan atacarlos y huir. Sin embargo, esto representa un gran desafío: incluso Estados Unidos, con su supremacía aérea absoluta sobre Irán, ha tenido dificultades para erradicar los lanzadores móviles del país.

Por lo tanto, el Sr. Bint aboga por atacar las fábricas que fabrican componentes cruciales: «Deben identificar los puntos débiles de la cadena de suministro». En marzo, Ucrania atacó una planta en Bryansk que fabricaba componentes electrónicos para misiles Iskander. Muchas de estas fábricas aún están mal protegidas.

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No obstante, el problema es estructural, afirma el Sr. Hoffman: producir misiles balísticos a gran escala es más barato y fácil que fabricar suficientes interceptores para derribarlos. En Ucrania, la guerra terrestre puede favorecer a la defensa. Pero ocurre lo contrario con las campañas aéreas, en ambos bandos.

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