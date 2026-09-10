Paraguay y la Unión Europea estrecharon su cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el Mercosur

El ministro de relaciones exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

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El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, y la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, acordaron reforzar la cooperación contra el crimen organizado transnacional y abordaron la aplicación plena del acuerdo comercial entre el bloque europeo y el Mercosur.

La reunión tuvo lugar el miércoles en Bruselas, durante la visita oficial de Ramírez. La Cancillería paraguaya informó que Kallas expresó su “preocupación por el crimen organizado transnacional y solicitó trabajar de forma conjunta en ese campo”.

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Los funcionarios también analizaron el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que comenzó a regir de forma provisional el 1 de mayo pasado. Ambas partes señalaron la necesidad de avanzar hacia su plena vigencia “a fin de superar los desafíos que puedan presentarse”.

Ramírez viajó a Bruselas con el objetivo de tratar, entre otros asuntos, la distribución de las cuotas de exportación del Mercosur hacia Europa. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay mantienen diferencias sobre ese mecanismo.

La agenda del ministro incluyó la firma de un acuerdo de consultas políticas con el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot. El convenio busca ampliar el diálogo bilateral y la cooperación en áreas de interés común, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo.

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Kaja Kalla en una imagen de archivo (EFE/EPA/EZRA ACAYAN)

El martes, Ramírez se reunió con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javier López, y con representantes de la Industrial Federation Business Europe. El canciller inició sus actividades el lunes con un encuentro con el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, quien visitó Asunción en enero para la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur, tras más de 25 años de negociaciones.

El Mercosur aún no logra un acuerdo para definir las cuotas de exportación a la UE

Los cancilleres del Mercosur terminaron una reunión de más de tres horas en Montevideo una semana atrás sin acordar el reparto de las cuotas de exportación con beneficios arancelarios hacia la Unión Europea, pese a los avances en la negociación. El encuentro reunió a los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia para tratar asuntos internos del bloque. La cita se celebró en medio de las diferencias diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia.

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El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, destacó el “extraordinario, franco y fraterno clima de la reunión” con el argentino Pablo Quirno, el brasileño Mauro Vieira, el paraguayo Rubén Ramírez y el boliviano Héctor Francisco Huanca.

El ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin (REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo)

“Ningún aspecto del Mercosur se ha detenido (...) a pesar de los desencuentros”, afirmó Lubetkin al término de la reunión, en una rueda de prensa que ofreció sin sus pares.

El ministro señaló que los cancilleres no abordaron de forma específica la crisis entre Argentina y Brasil. El conflicto llevó al gobierno de Lula da Silva a solicitar el retorno a Buenos Aires del embajador argentino acreditado en Brasilia.

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La UE ofrece determinados volúmenes de importación con beneficios en aranceles, y los miembros del Mercosur deben resolver la distribución de esas cuotas. “No hay unanimidad” para cerrar ese punto, afirmó Lubetkin.

El canciller uruguayo indicó que Argentina, Brasil y Uruguay acercaron posiciones, mientras que Paraguay conserva una postura más distante del consenso. Mientras las cuotas no estén definidas, los cupos de exportación se asignan por orden de llegada.

El acuerdo comercial, negociado durante más de 25 años, comenzó a aplicarse de forma provisional en enero. Su vigencia definitiva depende de una resolución judicial en Europa sobre la legalidad del pacto. Los cancilleres acordaron volver a reunirse de forma presencial en Montevideo, sede de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, dentro de 45 a 60 días. El objetivo será cerrar el acuerdo sobre el reparto de las cuotas.

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(Con información de EFE)