Dos implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador serán extraditados a EEUU

Daniel Salcedo ha sido sentenciado por corrupción y delincuencia organizada (Fernando Sandoval/Asamblea Nacional)

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Un ex policía y el ex empresario ecuatoriano Daniel Salcedo serán extraditados a Estados Unidos por su presunta vinculación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito en agosto de 2023, según informó la Fiscalía de Ecuador. El ex agente de inteligencia, identificado como R.P.H.R., y Salcedo forman parte de la investigación sobre los presuntos autores intelectuales del crimen.

Según la Fiscalía, ambos aceptaron el miércoles la solicitud formulada por las autoridades estadounidenses. “El ex policía consintió la solicitud de las autoridades estadounidenses” para su extradición, indicó el organismo. El proceso tomará cerca de 30 días.

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Villavicencio murió baleado por un sicario colombiano cuando salía de un acto político en Quito, una semana antes de las elecciones anticipadas de agosto de 2023. El candidato, periodista de investigación y ex asambleísta, había dejado su banca legislativa para competir por la Presidencia.

Cinco personas recibieron condenas de hasta 34 años de prisión como autores materiales del asesinato. El colombiano que efectuó los disparos murió por la acción de los guardaespaldas de Villavicencio, mientras que otros seis hombres de esa nacionalidad, presuntamente vinculados con el caso, fueron asesinados en prisión.

En un testimonio anticipado, R.P.H.R. relató que siguió a Villavicencio por encargo del ex ministro José Serrano, quien permanece detenido en Ecuador después de su deportación desde Estados Unidos. La Fiscalía acusa a Serrano de planificar el magnicidio.

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Agentes con equipo táctico custodian a José Serrano con uniforme naranja en un centro penitenciario de Ecuador

Salcedo cumple condenas por corrupción en la venta de insumos hospitalarios y por nexos con el narcotráfico, de acuerdo con la información oficial.

La causa también alcanza al empresario Xavier Jordán, radicado en Estados Unidos, y al exlegislador Ronny Aleaga. Ambos, al igual que Serrano, son partidarios del expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y recibió críticas públicas de Villavicencio. Tras el asesinato, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera identificar y localizar a los responsables.

Videollamada e informe: así reconstruye la Fiscalía el rol de Serrano en el magnicidio de Fernando Villavicencio

El ex ministro del Interior de Ecuador enfrenta un juicio como presunto autor mediato del asesinato del ex candidato presidencial. Serrano, quien integró el gobierno de Rafael Correa, fue detenido en Estados Unidos por una infracción migratoria y deportado el pasado 28 de agosto. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

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La Fiscalía General del Estado sostiene que el ex funcionario actuó como financista y enlace entre estructuras de inteligencia policial y el crimen organizado. El dictamen expuesto en la audiencia preparatoria de juicio afirma que utilizó contactos en la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial y la Dirección General de Inteligencia para acceder a datos sobre la rutina, los vehículos y el esquema de seguridad de Villavicencio.

Uno de los elementos centrales de la causa es el testimonio anticipado de Ronal Herrera, expolicía identificado como testigo protegido bajo el alias “Jonathan”. Herrera declaró que, en julio de 2023, el entonces empresario Daniel Salcedo lo citó en un centro comercial de Samborondón.

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Fotografías extraídas de los dispositivos de Rodney Rengel. Se lo observa en la fotografía con José Serrano (Archivo)

Según su versión, Salcedo mantuvo allí una videollamada con Serrano a través de la aplicación Threema. Herrera aseguró que el exministro le pidió información sobre los desplazamientos cotidianos del candidato y la conformación de su custodia, a cambio de su reincorporación a la Policía Nacional. El ex policía agregó que elaboró junto al cabo José Alvarado un informe de seis páginas, con fotografías de la caravana de Villavicencio y sus rutas frecuentes. De acuerdo con su declaración, el material llegó a Serrano y Salcedo.

Salcedo, condenado en otros procesos y colaborador de la Fiscalía, afirmó que Serrano era el vínculo entre estructuras criminales y el gobierno. También declaró que él y su hermano sufrieron un ataque dentro de la cárcel de Riobamba después de que empezó a colaborar con la investigación, hecho que atribuyó a una represalia ordenada por el exministro.

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Las pericias sobre el teléfono de María Paula Christiansen, pareja de Serrano, sumaron información al expediente. Los mensajes recuperados incluyen conversaciones con el empresario Xavier Jordán Mendoza, otro procesado en la causa, sobre estrategias de defensa, cuestionamientos a actuaciones de la Fiscalía y negocios inmobiliarios compartidos en Doral, Florida. Los chats también registran contactos con Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, para elaborar un documento notariado reservado dirigido a una jueza de inmigración de Miami, durante el trámite de fianza de Serrano en Estados Unidos.

Ese mismo material, según lo expuesto en el proceso, contiene mensajes entre Christiansen y Sarauz que cuestionan a Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del excandidato. La investigación también incorporó referencias a la creación de perfiles falsos en redes sociales para atacarlas a ellas y a la fiscal del caso, Ana Hidalgo.

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(Con información de AFP)