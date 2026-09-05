Nvidia impulsa el auge de la IA

Jensen Huang, CEO de Nvidia (REUTERS/Manami Yamada)

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NVIDIA recibió su nombre en 1993 de la palabra latina para “envidia”. Y, en efecto, el coloso estadounidense inspira mucha. La insaciable demanda mundial de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU), los chips que impulsan la inteligencia artificial, ha convertido a Nvidia en la empresa más valiosa del mundo, con un valor de 5,4 billones de dólares. El próximo año también podría convertirse en la más rentable, al generar 370.000 millones de dólares en ingresos netos. Para 2029, sus ventas podrían alcanzar 1 billón de dólares.

Jensen Huang, el jefe de Nvidia, es verdaderamente el mago en el corazón del auge de la IA. La cotización de las acciones de su empresa es 14 veces superior a la que tenía cuando se lanzó ChatGPT a finales de 2022. Las diez mayores empresas cotizadas que defienden la IA representan el 40% del valor del índice S&P 500. Nvidia por sí sola representa el 8% y, a diferencia, por ejemplo, de Apple o Tesla, que fabrican teléfonos inteligentes y automóviles, es casi exclusivamente una apuesta por la IA. La empresa ha producido unos 15 centavos de cada dólar de rendimientos que ha generado el mercado de valores estadounidense desde 2023, rendimientos que han mantenido el gasto de los consumidores pese al aumento de las tasas de interés, los aranceles y una guerra con Irán.

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Sin embargo, muchos también ven al señor Huang como un mago en un sentido más preocupante, pues temen que sea un ilusionista que infla una burbuja peligrosa. Mediante acuerdos por valor de 1 billón de dólares, Nvidia proporciona a propietarios de centros de datos y laboratorios de IA efectivo o garantías para que puedan comprar sus GPU. Algunos la llaman el “banco de la IA”. Como mínimo, dicen los críticos de Nvidia, su ingeniería financiera recuerda a la “financiación de proveedores” que infló los ingresos de fabricantes de equipos de redes como Cisco durante la manía de las puntocom de 2000-2001, cuyo colapso provocó una recesión.

Sin embargo, si se observa más de cerca, las preocupaciones son en su mayoría injustificadas. Si las apuestas de Nvidia por la IA salen bien, podrían acelerar la adopción de la tecnología, impulsando la productividad y los niveles de vida. Si fallan, el costo recaerá principalmente sobre los accionistas de Nvidia. Así es como se supone que debe funcionar el capitalismo.

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Es cierto que los auges de las puntocom y de la IA comparten similitudes inquietantes: una nueva tecnología emocionante, una subida bursátil épica, jefes tecnológicos arrogantes. El ascenso de Nvidia, de vendedora de chips para jugadores de videojuegos y mineros de criptomonedas a pieza clave de la economía, ha sido tan rápido que muchas personas aún no han aprendido a pronunciar su nombre (“envidia”, no “nuh-vidia”). Esto refleja el ascenso de Cisco, que en 2000 también se convirtió brevemente en la empresa más valiosa del mundo. Así como las ventas de routers y conmutadores de Cisco presuponían un crecimiento exponencial del tráfico web, los ingresos de Nvidia por GPU suponen una demanda interminable de tokens de IA.

Cisco acertó respecto a la demanda final, pero se equivocó sobre el momento, de ahí el desplome de las puntocom. Hoy es el ritmo de adopción de la IA lo que resulta difícil de pronosticar. Dejando de lado a los ingenieros de software obsesionados con Claude, el uso sigue siendo incipiente. Si no se dispara pronto, los clientes de Nvidia podrían ejecutar las garantías justo cuando las propias ventas del fabricante de chips se desplomen. Dado que nadie sabe con certeza cuán rápido las GPU pierden su valor, los chips usados que Nvidia recupere podrían no valer nada.

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La magia financiera de Nvidia es en parte defensiva. Sus GPU más recientes ya no tienen el mercado para ellas solas. Aproximadamente la mitad de los ingresos de Nvidia procede de los “hiperescaladores” estadounidenses de computación en la nube, principalmente Amazon, Google, Meta y Microsoft, que están diseñando su propio silicio. Los chips de IA que no son de Nvidia representan el 38 % del mercado, frente al 26% en 2023. Para mantenerse a la cabeza, Nvidia solía gastar más de una quinta parte de sus ventas en investigación y desarrollo. Ahora gasta menos de una décima parte.

Por último, la escala de los compromisos financieros de Nvidia puede parecer aterradora. Morgan Stanley calcula que su exposición crediticia total —es decir, su modesto endeudamiento más el respaldo a clientes— será de 200.000 millones de dólares para comienzos de 2029. Con el tiempo, la deuda en la sombra de Nvidia podría alcanzar 300.000 millones de dólares o más. Es una suma gigantesca: hoy solo los seis mayores bancos de Estados Unidos tienen más deuda.

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No obstante, las diferencias con el auge de las puntocom son más importantes que las similitudes. El balance de Nvidia es extraordinariamente sólido. La empresa cuenta con 99.000 millones de dólares en efectivo y está generando más. En cada uno de los últimos tres años, las ventas anuales aproximadamente se han duplicado. Los márgenes brutos han aumentado de menos del 60% al 75%. La condición de director ejecutivo de culto del señor Huang rivaliza ahora con la de Elon Musk. Pero mientras las empresas del señor Musk generan poco efectivo, en el caso de Tesla, o queman mucho, en el de SpaceX, Nvidia generará alrededor de 200.000 millones de dólares este año.

Esto significa que, mientras Cisco utilizaba deuda, Nvidia puede usar efectivo para respaldar sus acuerdos con los compradores de sus GPU. Incluso si sus compromisos vencieran y sus flujos de efectivo se estabilizaran a partir del próximo año, para 2028 seguiría estando menos endeudada que todas salvo 39 empresas no financieras del S&P 500 lo están hoy. Las ganancias tendrían que caer un 60% desde ese nivel para que Nvidia renunciara a su calificación crediticia de grado de inversión.

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Y la demanda de IA no es ilusoria, como lo fue en el caso de Pets.com y otras favoritas de las puntocom sin ingresos. Las ventas de Anthropic, el principal laboratorio de IA, se dispararon de 5.000 millones de dólares en el primer trimestre a 11.500 millones de dólares en el segundo. OpenAI, su principal rival, probablemente no está muy por detrás. Los hiperescaladores también están registrando ingresos por IA. En total, la IA podría estar generando para el sector tecnológico estadounidense alrededor de 150.000 millones de dólares al año, frente a nada hace unos pocos años. Esto sigue estando muy lejos de los 2,5 billones de dólares necesarios para cubrir el gasto de capital en IA, pero el crecimiento es rápido.

El señor Huang cree que el mayor obstáculo para la revolución de la IA no es la falta de demanda de IA, sino una infraestructura inadecuada. Los mercados no proporcionarán capital a la escala necesaria, por lo que Nvidia está ofreciendo financiación por sí misma. Nvidia tiene una ventaja a la hora de comprender el equilibrio entre riesgos y recompensas. Aunque esta apuesta es lo bastante grande como para afectar a la economía, es empresarial. Toda empresa que reinvierte efectivo en lugar de devolverlo a los accionistas también apuesta a que puede superar al mercado. Las empresas existen para hacer este tipo de apuestas concentradas. Si los inversores desean diversificarse, pueden hacerlo por sí mismos.

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Y el señor Huang difícilmente está solo. Los hiperescaladores, las empresas más exitosas del mundo antes de que apareciera Nvidia, están haciendo la misma apuesta. También lo hacen algunos grandes nombres de Wall Street. El mes pasado, Goldman Sachs, BlackRock, Blackstone y otros se unieron a Nvidia en una iniciativa de centros de datos de 500.000 millones de dólares. Y también lo hacen los accionistas del señor Huang, que aún no se han apresurado a salir. Si todos se equivocan, es su dinero el que está en juego. Y si tienen razón, la era de la IA podría llegar un poco antes.

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