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Alternativa para Alemania ha obtenido su mejor resultado electoral de la historia

Pero la extrema derecha aún podría no lograr formar gobierno en Sajonia-Anhalt

El principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Ulrich Siegmund, y su esposa, Julia Siegmund, suben al escenario en la fiesta electoral de la AfD tras el cierre de las urnas en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y el anuncio de las encuestas a pie de urna, en Magdeburgo (Alemania), el 6 de septiembre de 2026. (REUTERS/Thilo Schmuelgen)
El principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Ulrich Siegmund, y su esposa, Julia Siegmund, suben al escenario en la fiesta electoral de la AfD tras el cierre de las urnas en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y el anuncio de las encuestas a pie de urna, en Magdeburgo (Alemania), el 6 de septiembre de 2026. (REUTERS/Thilo Schmuelgen)
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Un rugido resonó en el Altes Theater de Magdeburgo, capital del estado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, al conocerse los resultados de la encuesta a pie de urna. Se proyectaba que el partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD) obtendría un impresionante 44% de los votos, su mejor resultado histórico con diferencia, y mejor de lo que habían pronosticado las encuestas. Los líderes del partido se abrazaron en el escenario. Björn Höcke, líder de AfD en el estado de Turingia y una de sus figuras más radicales, dirigió a la multitud en una enérgica interpretación de “So ein Tag, so wunderschön wie heute” (“Un día como este, tan hermoso como hoy”). A continuación, sonó el himno nacional alemán.

La AfD dominó en la mayoría de los segmentos del electorado, excepto entre los ancianos. Una participación récord, proyectada en más del 75%, favoreció al partido; las encuestas a pie de urna sugirieron que más de la mitad del crecimiento de la AfD desde las últimas elecciones en 2021 provino de la movilización de los no votantes. Su resultado no es suficiente para la mayoría absoluta que buscaba Ulrich Siegmund, el candidato principal del partido. Pero Siegmund aún podría tener otras vías para llegar al poder. En cualquier caso, es un resultado que repercutirá mucho más allá de este pequeño estado, mayoritariamente rural. Alice Weidel, colíder de la AfD y aspirante a la cancillería, dijo que esperaba que el resultado derrocara al gobierno federal y convocara nuevas elecciones. Eso es exagerado, pero Der Spiegel, un influyente semanario, pidió al canciller Friedrich Merz que reconsiderara su posición. Incluso Donald Trump encontró tiempo para publicar una proyección electoral de una encuestadora alemana.

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El Sr. Merz hablará este lunes. Pero es innegable la magnitud de la derrota sufrida por su Unión Demócrata Cristiana (CDU), de centroderecha, que lidera tanto el gobierno federal como la coalición en Sajonia-Anhalt. Al otro lado de la ciudad, en Magdeburgo, el ambiente en la reunión de la CDU era decididamente sombrío . “Es devastador”, dijo un miembro del partido. El porcentaje de votos de la CDU se redujo a la mitad, hasta el 17%, presumiblemente en parte debido a que los votos tácticos anti -AfD se desviaron hacia los socialdemócratas y los verdes para impulsarlos por encima del umbral del 5% necesario para entrar en el parlamento. Ambos, especialmente los verdes, superaron las expectativas. Hubo peticiones desde dentro de la CDU, incluso desde la rama juvenil del partido estatal, para que Sven Schulze, el primer ministro estatal al que el Sr. Siegmund desea destituir, dimitiera.

Quizás el acontecimiento más crucial fue el éxito de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), una formación populista prorrusa que se separó del partido de extrema izquierda Die Linke hace algunos años, y que acaba de superar el umbral del 5%. La BSW es ​​el único partido que no ha descartado colaborar con la AfD, o al menos tolerarla en el gobierno. Se proyectaba que la AfD ganaría 39 de los 83 escaños del parlamento; los cinco escaños proyectados de la BSW le darían la mayoría. (También se especula sobre posibles deserciones de algunos diputados de la CDU al bando del Sr. Siegmund).

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La CDU, profundamente escarmentada, parece dispuesta a lamerse las heridas y dejar que la AfD intente formar gobierno. Sin embargo, la postura ambivalente del BSW envuelve el proceso en la incertidumbre. La Sra. Wagenknecht, líder del partido, ha pedido un primer ministro estatal no partidista, pero eso es inviable. Más importante aún, ha dicho que su partido no necesariamente se aliaría con otros partidos para impedir que el Sr. Siegmund accediera al cargo. Claudia Wittig, candidata del BSW en Sajonia-Anhalt, afirmó que contemplaba la cooperación con la AfD en “proyectos específicos”. Esto no parece una base prometedora para lo que sería el primer intento de la AfD en el gobierno. El Sr. Siegmund se mostró escéptico ante la posibilidad de contar con el apoyo del BSW .

Si la AfD lo intenta y fracasa, o simplemente se niega a colaborar, Sajonia-Anhalt quedará estancada. Según las normas estatales, no hay límite de tiempo para formar gobierno ni para nombrar un primer ministro estatal; el Sr. Schulze podría seguir ejerciendo como primer ministro interino indefinidamente. Muchos en la CDU creen que su mejor opción es hacer precisamente eso durante un tiempo, confiar en que el ánimo de los votantes mejore y quizás presionar para que se celebren otras elecciones el año que viene, que podrían dar un resultado más favorable. También querrán evitar cualquier cosa que perjudique sus perspectivas en las dos próximas elecciones estatales, el 20 de septiembre. Es una visión nacida de la desesperación más que de la determinación. Pero esa es una descripción bastante acertada del estado de ánimo en el partido gobernante de Alemania.

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