El extraordinario auge de la economía de Miami

Una imagen aérea tomada con un dron muestra el horizonte del centro de Miami, Florida, EE. UU., el 16 de abril de 2025. REUTERS/Marco Bello

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Un viernes por la noche en Miami, un agente inmobiliario de lujo sale de un elegante salón y se detiene frente a un rascacielos. Celebra la venta de una casa por 50 millones de dólares. No revela la identidad del comprador, pero afirma que suele vender a magnates tecnológicos y gestores de fondos. En cuanto al rascacielos, el 830 Brickell, sus primeros metros están algo deteriorados, pero alberga uno de los espacios de oficinas más caros de Estados Unidos por metro cuadrado. Es sede de Citadel, un importante fondo de inversión libre; una firma de inversión propiedad de la oficina familiar de Peter Thiel, un multimillonario del sector tecnológico; y dos prestigiosos bufetes de abogados.

La inmobiliaria y el edificio 830 Brickell reflejan el auge de Miami. Entre 2020 y 2024 (el último año con datos disponibles), el PIB del área metropolitana creció un 23%, frente al 13% del total de Estados Unidos (véase el gráfico 1). Los ricos se están mudando a la zona. Entre los nuevos residentes se encuentran Ken Griffin, director de Citadel; Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, una empresa espacial que fabrica y lanza sus cohetes en Florida; y Mark Zuckerberg, director de Meta. El motor de este crecimiento es tanto político como financiero: Donald Trump pasa más tiempo en la zona que en cualquier otro lugar, salvo Washington D.C., principalmente en su residencia de Mar-a-Lago, convirtiendo a Palm Beach en un centro neurálgico para políticos y diplomáticos.

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“Hace quince años”, comenta la inmobiliaria, “los únicos que creían que era buena idea ser rico aquí eran los cubanos, los DJ y los golfistas”. Exagera: Miami lleva mucho tiempo siendo un importante centro regional. Pero la economía de Miami se basaba, en efecto, en su proximidad a Latinoamérica, así como en una industria del entretenimiento a veces sensacionalista. En aquel entonces, la economía del centro de Miami representaba aproximadamente una cuarta parte de la de Manhattan.

Actualmente, la proporción es la mitad y sigue en aumento. En 2020, ninguna casa en Miami alcanzó los 50 millones de dólares. En 2025, 17 lo hicieron, casi la mitad del total nacional. Muchos de los multimillonarios y empresas que se mudaron insisten en que lo hicieron porque creen que la economía de la ciudad pronto estará entre las más grandes de Estados Unidos, rivalizando con Nueva York, Chicago y San Francisco. Hay razones para cuestionar la sostenibilidad del auge de Miami. Pero por ahora, prospera gracias a una embriagadora combinación de poder financiero y político.

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En los últimos cinco años, tres oleadas de actividad han irrumpido en la costa sur de Florida. Una de ellas trajo capital extranjero. Francis Suárez, alcalde republicano de Miami hasta 2025, viajó por el mundo buscando inversores, con notable éxito en el Golfo Pérsico. Los hoteles están repletos de gestores de fondos de inversión, operadores y consultores de la región. Algunos se han mudado definitivamente desde el inicio de la guerra de Trump contra Irán. Arabia Saudí ha abierto una oficina; los gobiernos del Golfo han invertido en empresas que van desde hoteles hasta plataformas de intercambio de criptomonedas. Además, un número aún mayor de inversores latinoamericanos se ha dirigido a Miami desde que varios gobiernos de derecha de la región flexibilizaron los controles de capital.

Una oleada mucho mayor ha surgido desde dentro de Estados Unidos: personas y empresas hartas de los altos impuestos y las políticas de izquierda en otras ciudades. El impuesto estatal sobre la renta en Florida es cero, mientras que los más ricos de Nueva York pagan un 14,8%. Los impuestos sobre la propiedad de las viviendas más caras son inferiores al 1%. Los estadounidenses adinerados llevan mucho tiempo acudiendo a Florida para disfrutar del ocio, ya sea en clubes nocturnos abiertos las 24 horas o en lujosas residencias de ancianos. Pero últimamente muchos han hecho de Miami su hogar. Según datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS), solo en 2025 se mudaron allí personas con ingresos anuales combinados de alrededor de 40.000 millones de dólares.

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Para las empresas, los distintos niveles de gobierno de Florida ofrecen exenciones fiscales e incentivos, como por ejemplo, ayudas para las empresas que pagan a sus empleados un salario superior al promedio estatal. Los funcionarios de Miami son decididamente favorables a las empresas. Cuando el Sr. Griffin empezó a quejarse de los índices de criminalidad y los impuestos en Chicago, donde Citadel tenía su sede anteriormente, el Sr. Suárez lo llamó para sugerirle un traslado al sur. Al menos 150 empresas financieras se han mudado, incluyendo la división de gestión de patrimonios privados de Wells Fargo, un banco gigante, y otras firmas de inversión como Icahn Enterprises y Elliott Management, junto con Citadel. El sector tecnológico también está bien representado. Palantir, una controvertida empresa de análisis de IA con numerosos contratos gubernamentales, se trasladó desde Denver, ciudad de tendencia izquierdista, en 2026. Entre las empresas que llegaron desde San Francisco se encuentran Anaplan, una empresa de software, y tres empresas pertenecientes al Sr. Thiel.

La tercera oleada ha estado encabezada por el inmigrante rico más famoso de Florida. Donald Trump ha convertido el sur de Florida en un centro neurálgico político. Entre octubre y marzo, pasó una cuarta parte de su tiempo en la zona. Varios floridanos forman parte de su círculo íntimo, entre ellos Susie Wiles, su jefa de gabinete; Todd Blanche, el fiscal general; y Marco Rubio, el secretario de Estado. Un empleado de la Sra. Wiles señala que Trump pasó mucho tiempo en Mar-a-Lago durante su primer mandato, “pero esta vez estamos tomando muchas más decisiones importantes desde Florida”.

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En Mar-a-Lago, Trump ha recibido a líderes extranjeros y ha decidido bloquear el suministro de petróleo a Cuba y capturar a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Su equipo se reunió allí con directivos de empresas antes de la aprobación del presupuesto federal en primavera y con proveedores de atención médica antes de que el presidente modificara Medicare en julio. “Miren”, dice un funcionario, “desde la perspectiva del presidente, muchas de las personas más inteligentes del país ya son miembros de Mar-a-Lago”.

A medida que la actividad política se ha desplazado hacia el sur, el dinero la ha seguido. Ballard Partners, la mayor firma de lobby de Estados Unidos (fundada en Florida), ahora tiene su oficina principal en Palm Beach. Los gobiernos extranjeros también han reaccionado al cambio de rumbo, y muchos han enviado personal adicional. “Nuestra guardia fronteriza y el Ministerio de Defensa”, afirma un cónsul general, “necesitan poder llegar a Palm Beach”. Funcionarios de tres países europeos aseguran que sus consulados en Miami cuentan con más personal que los de Nueva York.No es de extrañar, entonces, que el sector inmobiliario esté en auge. En 2025, este sector representó el 18% de la economía de Miami, frente al 14% en 2014. El número de empleos en la construcción ha aumentado un 12% desde la pandemia (véase el gráfico 2). El Sr. Griffin está invirtiendo aproximadamente 2.000 millones de dólares en un nuevo rascacielos de 54 plantas. El sector financiero también está prosperando: los datos de las encuestas indican que, gracias a la migración desde Wall Street, los empleos administrativos han aumentado un 20% desde 2019. La participación de los servicios corporativos, como los legales y la consultoría, en el PIB local ha aumentado dos puntos porcentuales.

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La hostelería, pilar fundamental de la economía, también goza de buena salud. Emplea a una décima parte de la fuerza laboral del área metropolitana de Miami, una de las mayores proporciones del país. Miami es la única ciudad con un equipo en los cuatro principales deportes estadounidenses, una carrera de automovilismo de primer nivel y un torneo de tenis líder, el Abierto de Miami. De los cuatro discursos que el Sr. Trump pronunció en conferencias empresariales en 2025, dos fueron en Miami. “Siempre hemos sido espectaculares”, afirma un agente de entretenimiento del hotel de lujo Faena, “pero los nuevos nos dan exclusividad”.

Pero la pregunta es si el auge de Miami dará paso a una expansión constante y sostenible, o si simplemente se desvanecerá. Las ciudades exitosas prosperan gracias a los efectos de red: ya sea en finanzas, tecnología o cabildeo político, las empresas se sienten atraídas por los lugares donde tienen la certeza de encontrar clientes y trabajadores cualificados; la gente se dirige a donde puede encontrar los empleos que desea. Y hay tres obstáculos que Miami debe superar para dar el salto.

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Una de las dificultades es la posible escasez de personas que no sean especialmente ricas. La afluencia de riqueza ha disparado el coste de la vida local a niveles vertiginosos. Según la Oficina de Análisis Económico, una agencia gubernamental, los alquileres residenciales superan la media nacional e incluso son más altos que en Nueva York. Los precios al consumidor han aumentado casi un 40 % desde principios de 2020, frente a una media nacional del 28 % (véase el gráfico 3). Con la proliferación de establecimientos de comida de lujo, los comercios más económicos han desaparecido. Los altos costes están expulsando a los más pobres. Desde 2014, el número de millonarios casi se ha duplicado; sin embargo, entre julio de 2024 y julio de 2025, la población de Miami se ha reducido en 10.000 personas. Los barrios pobres, cuyos residentes trabajan en el sector de la hostelería, son los que se están vaciando más rápidamente.

Otro obstáculo es la falta de talento. Ciudades como Nueva York, Seattle y San Francisco son economías del conocimiento, que atraen a multitud de profesionales cualificados y el capital necesario para aprovechar su talento. A pesar de la reciente afluencia de talento y capital, Miami está lejos de alcanzar la magnitud de sus rivales. Las empresas y universidades de Florida, que cuenta con la cuarta economía más grande de Estados Unidos, invirtieron apenas 13.000 millones de dólares en investigación en 2023, menos que las del resto de los diez estados principales. Florida tiene menos graduados universitarios, en proporción a su población, que el promedio nacional. La mayor parte del capital invertido por los nuevos y pujantes inversores de Miami sigue destinándose a startups en San Francisco.

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El Sr. Griffin promete que, para 2031, muchos más de sus empleados trabajarán desde Miami. Hasta ahora, 400 lo hacen, aunque la mayoría no asesora en inversiones. Si se excluyen los puestos administrativos, el sector financiero no representa una mayor proporción de la economía de Miami que hace una década. El sector financiero de la ciudad, el más importante de sus industrias de servicios, es apenas una octava parte del de Nueva York.

Un tercer problema es el clima. El sur de Florida, en una península cercana al nivel del mar, es propenso a fenómenos meteorológicos extremos. Un meteorólogo de AccuWeather, una empresa de pronósticos, afirmó que ninguna ciudad estadounidense tiene mayor probabilidad de sufrir daños por huracanes. En agosto, otro estudio académico, publicado en Scientific Reports, predijo que si las temperaturas globales superan los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, las tormentas inundarán Miami con regularidad. Florida ya es el estado más caro para contratar seguros hipotecarios para viviendas.

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Sin embargo, no cabe duda del auge de Miami. Un político local optimista cree que, al igual que el Golfo Pérsico antes de la guerra con Irán, puede convertirse en el destino elegido por el resto del mundo para hacer negocios y acumular riqueza. El pasado septiembre, el Sr. Trump ofreció una cena a 33 de las figuras empresariales más importantes de Estados Unidos en Mar-a-Lago. Al menos la mitad de los asistentes (incluidos el Sr. Trump y la Sra. Wiles, y sus cónyuges) poseían propiedades en Florida. En 2029, el mandato del Sr. Trump habrá terminado y el atractivo político de Florida podría empezar a desvanecerse. Quizás la ciudad pueda prosperar continuando atrayendo a los ricos. Pero tal vez necesite algo más.

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