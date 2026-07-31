Una oleada migratoria pone a prueba las políticas de apertura de España

Soldados españoles vigilan la frontera entre Ceuta y Marruecos tras la llegada masiva de migrantes por mar, vista desde Ceuta, España, el 30 de julio de 2026. (REUTERS/Fabian Bimmer)

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Durante varios días, una corriente de migrantes nadó desde Marruecos hacia territorio español. El 30 de julio y durante la madrugada del día siguiente, la corriente se convirtió en una avalancha incontrolable. En total, las autoridades españolas calculan que más de 50.000 personas entraron en Ceuta, un pequeño enclave español en la costa norteafricana, con una población permanente de tan solo 84.000 habitantes. Desbordada, la policía española les permitió el paso e incluso les ofreció agua y bocadillos a algunos.

El gobierno de centroizquierda de Pedro Sánchez seguía ocupado con los incendios forestales que han asolado el país este mes y se preparaba para irse de vacaciones. Al principio, su reacción fue lenta. Pero ante la creciente alarma en toda Europa, desplegó algunas tropas, prometió refuerzos y mantuvo conversaciones frenéticas con funcionarios marroquíes. Prometió que todos los que habían entrado ilegalmente serían devueltos, con la cooperación de Marruecos.

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Sánchez voló a Ceuta el 31 de julio y ordenó el despliegue de más patrulleras, incluso cuando la situación se tornó más crítica. El gobierno afirma que 48.300 personas han regresado a Marruecos, aunque la deportación del resto podría ser más difícil.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, visita la frontera en Ceuta durante los cruces masivos de migrantes desde Marruecos, el 31 de julio de 2026. (REUTERS/Jon Nazca)

El detonante inmediato de la oleada migratoria fue una sentencia del Tribunal Supremo español que dictaminó que la ley que permite la devolución inmediata de los migrantes que cruzan las barreras fronterizas en Ceuta y Melilla, otro enclave español, no se aplica a quienes llegan por mar. (Quienes nadan, argumentó el tribunal, no cruzan técnicamente las barreras fronterizas, ya que no hay ninguna en el agua). La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales en Marruecos, lo que provocó la llegada masiva de nadadores. Muchos marroquíes y otras personas comenzaron a congregarse en el norte del país.

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El 30 de julio, día festivo en Marruecos, se informó que los guardias fronterizos suspendieron las patrullas. Esto permitió que miles de personas, incluidas familias con niños, simplemente rodearan el rompeolas y entraran a España por el principal punto de cruce. Muchos vagaron entonces por las calles de Ceuta, durmiendo en bancos de parques o en la calle. La policía afirma que 34 personas murieron mientras nadaban.

Las autoridades españolas se han abstenido diplomáticamente de culpar a Marruecos (Sánchez afirmó que las redes de trata de personas eran las responsables). Sin embargo, pocos creen que su gobierno sea inocente. Las relaciones entre ambos países suelen ser tensas. En 2021, Marruecos permitió que unas 8.000 personas entraran a pie en Ceuta, como muestra de su enfado porque España había permitido que el líder del Frente Polisario, grupo que lleva mucho tiempo luchando por la independencia del Sáhara Occidental, viajara a España para recibir tratamiento médico. Marruecos anexionó dos tercios del Sáhara Occidental, antigua colonia española, en 1975; casi todos los países consideran la anexión ilegal.

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La difusión del fallo judicial en redes sociales en Marruecos impulsó la llegada masiva de migrantes hacia Ceuta. (EP)

En 2022, Sánchez molestó a Argelia, que patrocina al Frente Polisario, al retirar el tradicional apoyo de España a un referéndum sobre el futuro del territorio, respaldando en cambio un plan marroquí para su autonomía. En un intento por mejorar las relaciones, a principios de este mes visitó Argelia, importante proveedor de gas natural para España.

Independientemente de si España logra resolver la reciente crisis migratoria, esta ha puesto de manifiesto el descontento de muchos gobiernos europeos con la política migratoria laxa de Sánchez. Durante la oleada migratoria de 2021, otros países europeos mostraron su solidaridad con España. La Comisión Europea declaró que “las fronteras españolas son fronteras europeas”.

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Esta vez la reacción ha sido diferente. La Comisión se ha ofrecido a enviar agentes de Frontex, su fuerza de seguridad fronteriza. Italia anunció la suspensión de la cooperación Schengen con España, lo que implicaría controles de pasaportes a los pasajeros que lleguen por barco o avión, y su presidenta, Giorgia Meloni, ha pedido la exclusión total de España del espacio Schengen. (De hecho, esto no puede hacerse en contra de la voluntad de España). El ministro del Interior francés anunció el endurecimiento de los controles en la frontera de su país con España. Se han alzado numerosas quejas por parte de los líderes de los partidos populistas de derecha del continente.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha pedido la exclusión de España del espacio Schengen tras la oleada migratoria en Ceuta.

Mientras que muchos otros gobiernos europeos han restringido la inmigración, Sánchez la ha acogido con satisfacción por considerarla un motor de crecimiento económico. A principios de este año, anunció una amnistía para los inmigrantes irregulares. Las autoridades esperaban que esta medida afectara a unas 500.000 personas, pero han recibido 1,2 millones de solicitudes. Meloni, en particular, ha expresado su indignación por el hecho de que España no consultara a sus socios sobre una medida que afecta a toda la UE.

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Las autoridades españolas insisten en que la afluencia de inmigrantes a Ceuta no se debió a la amnistía. Sin embargo, la oposición afirma que ha contribuido a la percepción general de que España es demasiado permisiva. Varias encuestas indican que la mayoría de los españoles considera que hay demasiados inmigrantes en el país. Deben celebrarse elecciones generales antes del próximo verano. Las imágenes de Ceuta no ayudarán a Sánchez a ganar.

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