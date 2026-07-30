Lo que el índice Big Mac revela sobre la disputa monetaria global

El índice Big Mac de The Economist cumple 40 años como una guía para comparar tipos de cambio y poder adquisitivo entre monedas.

Guardar

Guardado en una bóveda cerca de París, protegido por tres campanas de cristal, se encuentra un pequeño cilindro de aleación de platino, forjado en Londres en 1879. Conocido como Le Grand K, durante mucho tiempo fue el estándar definitivo para medir el kilogramo. No existe un estándar universal para medir el peso monetario o el poder adquisitivo de las monedas. Pero The Economist tiene un candidato favorito. Pesa hasta 240 g. Está guardado en una caja de cartón. Y se puede encontrar bajo dos arcos dorados. Nuestra versión de Le Grand K es el Big Mac de McDonald’s.

El índice Big Mac que forjamos en Londres en 1986 cumplirá 40 años en septiembre. Lo que comenzó como un experimento mental lúdico ha cobrado vida propia. Ha divertido a los lectores, intrigado a los operadores de divisas e irritado a los bancos centrales. También ha atraído a críticos que piensan que la comida rápida no tiene nada que ver con la economía global. Nació en una época de intensa diplomacia monetaria, cuando los responsables políticos temían que las monedas más importantes del mundo estuvieran terriblemente desalineadas, lo que podría provocar una calamidad financiera o proteccionismo comercial. Cuarenta años después, debates similares vuelven a estar en marcha, esta vez sobre el dólar, el yuan y el yen. En un mundo de turbulencias y controversias monetarias, nuestra práctica guía de tipos de cambio sigue siendo tan valiosa como siempre.

PUBLICIDAD

La comida rápida puede parecer una elección excéntrica como indicador de valor. Pero la Big Mac tiene ventajas únicas. Se puede comprar prácticamente en cualquier lugar y su sabor es muy similar en todas partes. McDonald’s calibra su apariencia, textura, sabor y aroma con la misma meticulosidad con la que los científicos trabajaron en aquel cilindro de 1 kg en París. Dondequiera que compres tu Big Mac, estás comprando prácticamente lo mismo.

El índice Big Mac sugiere una devaluación de monedas como el euro, el yuan y el yen frente al dólar cuando se contrastan los precios de mercado con el poder adquisitivo. (REUTERS/Rodrigo Garrido/Ilustración)

Esto la convierte en una buena medida de la relación calidad-precio. En Estados Unidos, con 100 dólares se compran unas 16 Big Macs. Eso equivale aproximadamente al poder adquisitivo de 100 euros, 426 yuanes chinos u 8.039 yenes japoneses para comprar una hamburguesa. Sin embargo, en realidad, 100 dólares equivalen a unos 87 euros en los mercados de divisas, o 677 yuanes, o más de 16.000 yenes, lo que demuestra la gran devaluación de las monedas mundiales.

PUBLICIDAD

El índice no convence a todos. Algunos lo consideran demasiado limitado: ¿qué puede decir un solo producto sobre toda una economía? Otros lo consideran demasiado amplio: según algunas estimaciones, los insumos que no se pueden comercializar fácilmente entre países, como la mano de obra y los locales comerciales, representan más de la mitad del coste de una Big Mac. Algunos dudan de su valor predictivo para los tipos de cambio, otros de su valor descriptivo como indicador del valor real de una moneda, y un tercer grupo duda de su valor prescriptivo como guía para determinar dónde deberían estar los tipos de cambio. Algunos, simplemente, detestan los juegos de palabras.

Para evaluar la fortaleza de las monedas, obviamente es mejor comparar el precio de miles de productos, en lugar de uno solo. Sin embargo, las elaboradas mediciones del poder adquisitivo recopiladas por organizaciones como el Banco Mundial también tienen sus defectos. Estas cifras globales se publican solo una vez cada tres años y con un largo retraso; por ejemplo, las cifras de 2021 no se publicaron hasta 2024. Su compilación es una de las mayores iniciativas estadísticas del mundo. Además, son difíciles de verificar y comprender. El índice Big Mac es más rápido, más actual y más fácil de interpretar. Y, a pesar de ello, nuestros resultados coinciden razonablemente bien con los suyos. De las 54 economías que aparecen tanto en nuestro índice como en la base de datos del Banco Mundial, solo siete se consideraron baratas en uno pero caras en el otro.

PUBLICIDAD

Las críticas al índice Big Mac cuestionan si un solo producto puede reflejar toda una economía y si los costos de mano de obra y locales distorsionan la comparación. (Reuters)

Esto se debe a que la Big Mac, aunque es un solo producto, tiene más de 60 ingredientes distintos, desde carne de res hasta goma xantana. También depende de los mercados laborales e inmobiliarios de cada lugar donde se elabora y se sirve. Cabe admitir que el historial predictivo del índice Big Mac es irregular. Pero demostró correctamente, por ejemplo, que el euro estaba sobrevalorado cuando se creó en 1999.

¿Qué podemos deducir de que el índice vuelva a mostrar que el euro, el yuan y el yen están desequilibrados? A principios de este año, el FMI sugirió que la moneda china era un 16% más débil de lo que indicaban los fundamentos económicos. Esta ventaja competitiva ha ayudado al país a acumular enormes superávits comerciales de bienes, que alcanzaron casi 1,2 billones de dólares el año pasado. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha descrito estos desequilibrios como “insoportables” y una amenaza mortal para la industria europea. Ha amenazado con tomar medidas enérgicas si China no cede.

PUBLICIDAD

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha sido a menudo el crítico más acérrimo de las monedas asiáticas baratas. En enero, describió cómo “solía luchar con uñas y dientes” contra China y Japón, que “siempre querían… devaluar, devaluar, devaluar” . Este tipo de declaraciones desde la Casa Blanca han disminuido últimamente. Pero los operadores de divisas se hacen eco cada pocos meses de rumores sobre un nuevo Acuerdo Plaza, el pacto de los años 80 para devaluar el dólar, a pesar de la extrema improbabilidad de que un acuerdo así funcione hoy en día.

El FMI indicó que el yuan era 16% más débil de lo que marcaban los fundamentos, en un contexto de superávits comerciales de China. (Reuters)

El índice Big Mac puede desempeñar un papel importante en este debate crucial. Deja claro que un tipo de cambio real bajo implica que el precio de las hamburguesas en dólares sea inferior al de Estados Unidos. Este desequilibrio se suma al bajo consumo interno en China y al enorme déficit presupuestario en Estados Unidos, así como a los flujos de capital necesarios para sostenerlo. Para que el yuan mejore su posición en nuestro índice, existen dos caminos: o bien la moneda debe fortalecerse, o bien el precio de las Big Mac en China debe aumentar más rápido que en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Una fuerte apreciación del yuan chino podría socavar el crecimiento del país y agravar sus tendencias deflacionarias. Podría propiciar una reequilibración del comercio mundial, pero sería una revalorización a la baja. Sería mejor para los responsables políticos chinos estimular la economía para que los salarios y los precios aumenten con mayor rapidez. Esto reduciría la infravaloración del yuan, incluso si su tipo de cambio se mantuviera estable. Los economistas lo denominarían un aumento del tipo de cambio “real” , ajustado a la inflación.

Big Mac vs. Big Macron

A unos 10 km del Palacio del Elíseo, el Gran K permanece en su bóveda. Fue retirado en 2019 tras 130 años de servicio. Si las monedas llegaran a estar estrechamente alineadas con su poder adquisitivo, el índice Big Mac también podría volverse obsoleto. Pero mientras las monedas permanezcan sin estar vinculadas y el Big Mac se mantenga constante, nuestro índice cumplirá una función útil, por mucho que a sus críticos les resulte desagradable.

PUBLICIDAD

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.