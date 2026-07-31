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África Occidental se ha convertido en un enorme centro de tráfico de cocaína

El análisis de otras rutas ha cambiado la estrategia de los traficantes para el transporte marítimo a Europa

Combatir el flagelo de la cocaína. Fotografía: Shutterstock
Combatir el flagelo de la cocaína. Fotografía: Shutterstock
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El 21 de julio, la policía liberiana allanó un bungalow en Duazon, una localidad situada entre Monrovia, la capital, y su aeropuerto. En su interior encontraron a dos hombres y cientos de paquetes de polvo blanco apilados hasta el techo. Arrestaron a los hombres, un serbio y un hispano-colombiano, y confiscaron los paquetes. Tras dos días de recuento y análisis, anunciaron la incautación de casi cuatro toneladas de cocaína de alta pureza, con un valor en la calle de alrededor de 317 millones de dólares (el valor al por mayor en Europa es inferior, entre 50 y 60 millones de euros, o entre 57 y 68 millones de dólares).

Ni siquiera fue la mayor incautación de cocaína en África este año. En mayo, un barco con bandera de las Islas Comoras fue interceptado frente a la costa del Sáhara Occidental con casi 31 toneladas de droga, más que las 30 incautadas en África Occidental en todo 2025. Entre 2019 y 2025, el volumen de cocaína incautada en la región aumentó un 50% cada año. El tamaño de los cargamentos incautados también ha aumentado: en 2025, el peso promedio de los cargamentos en las rutas desde la región fue de 5,6 toneladas, en comparación con las 2,4 de 2024. En pocos años, África Occidental se ha convertido en uno de los principales centros de envío de cocaína a Europa.

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La región ha sido durante mucho tiempo un punto estratégico, situado a medio camino entre Sudamérica, donde se produce la mayor parte de la cocaína, y Europa, donde se consume gran parte de ella. La corrupción y la deficiente vigilancia policial también han contribuido a ello. Jos Leijdekkers, ciudadano neerlandés y uno de los narcotraficantes más buscados de Europa, que debería estar cumpliendo una condena de 24 años en una prisión neerlandesa, dirige presuntamente una extensa red de narcotráfico desde Sierra Leona. Los Países Bajos han solicitado su extradición, sin éxito. En los últimos años, el auge de la producción de cocaína, el aumento de la vigilancia policial en Europa sobre los cargamentos procedentes de Sudamérica y las innovaciones tecnológicas de los narcotraficantes han incrementado tanto la cantidad de cocaína que transita por la región como el número de países implicados en el tráfico.

Los traficantes ahora transportan cocaína a granel desde Sudamérica hasta África occidental, donde los controles portuarios son relativamente débiles. Allí, los cargamentos se reempaquetan y se cargan en grandes buques nodriza, antes de ser trasladados a lanchas rápidas más pequeñas, conocidas como “go-fasts”, que merodean por el norte de África y las Islas Canarias o en alta mar. Estas lanchas son demasiado rápidas para que la mayoría de las armadas puedan interceptarlas con seguridad. Evitan los puertos europeos y se dirigen a playas y muelles improvisados. Si bien el creciente número de detenciones exitosas de narcotráfico sugiere que las autoridades han mejorado en la interceptación del tráfico, gran parte aún escapa a la vigilancia. El Centro de Análisis e Información Marítima (Estupefacientes) de la UE (MAOC-N), un organismo de control, estima que más de 100 toneladas de cocaína llegaron con éxito desde África occidental a clientes europeos el año pasado.

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La región se ha vuelto particularmente atractiva como centro de operaciones debido a que los países europeos han intensificado la represión contra las importaciones directas procedentes de países como Brasil, Guyana y Surinam, afirma Paulo Silva de MAOC-N. “Esto crea dos puntos de partida, lo que nos dificulta mucho las cosas en Europa", explica. "Es imposible controlar todo lo que viene de África Occidental". Para los narcotraficantes, esta ruta presenta un “menor riesgo de interrupción e incautación, lo que en general la hace más barata”, señala Lucia Bird de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una ONG.

La expansión del comercio legal en la región también beneficia al comercio ilegal. Los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres manejan más carga que antes, por lo que los buques más grandes que transportan más droga son más fáciles de camuflar. Un exjefe de la Agencia Antidrogas de Liberia cree que la mayor parte de la cocaína ingresa al país por carretera desde Sierra Leona, etiquetada como alimento congelado. Los cabecillas, desde los Balcanes hasta Brasil, pueden monitorear en tiempo real cuándo se cargan los contenedores en el puerto o se transfieren por mar. La policía que participó en la redada en Duazon encontró un enrutador Starlink, un traje de buceo y rastreadores GPS impermeables que sospechan que se usaban para mantener informados a los jefes de los narcotraficantes.

En comparación con décadas anteriores, cuando el narcotráfico se concentraba en un puñado de estados débiles como Gambia, Guinea-Bissau y Sierra Leona, ahora se extiende cada vez más a otros países, en parte gracias al Sr. Leijdekkers. Su presencia en Sierra Leona implica que los envíos procedentes de allí ahora son objeto de un mayor escrutinio por parte de las autoridades europeas, lo que ha impulsado la diversificación hacia Ghana, Costa de Marfil y Liberia. Un cargamento de 238 kg de cocaína (con un valor en la calle de 19,2 millones de dólares) incautado en el aeropuerto de Monrovia en junio se ha vinculado al narcotraficante neerlandés. Las autoridades de Ghana y los Países Bajos afirman que un cargamento de 4,5 toneladas procedente de Ghana, incautado recientemente en Ámsterdam, también fue transportado por su red.

A pesar de la gran expectación que rodea cada decomiso de drogas, los países de África Occidental son prácticamente impotentes para frenar este floreciente comercio. La tecnología de seguridad moderna es demasiado cara para implementarla a gran escala en puertos, aeropuertos y alta mar. "Seguimos con un sistema de seguridad propio de los años 40″, lamenta un activista en Monrovia. “Ni siquiera tenemos perros detectores de drogas”. Los escáneres fallan cuando no hay electricidad. Los perímetros de los aeropuertos más pequeños son fácilmente vulnerados.

Lo mismo ocurre con los funcionarios con salarios irrisorios (en Liberia, algunos cobran apenas 100 dólares al mes). “Hemos identificado a agentes estatales que han estado colaborando con el cártel. Tenemos oficiales que han sido acusados”, afirma Gregory Coleman, inspector general de policía de Liberia. En Sierra Leona, el Sr. Leijdekkers parece haber logrado influir en todo el Estado. La demanda de cocaína en Europa sigue en aumento. Para los cárteles, las redadas ocasionales son simplemente el coste de hacer negocios.

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