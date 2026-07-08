¿Por qué las pinturas de los grandes maestros vuelven a estar de moda? (REUTERS)

A primera vista, el cuadro —obra de un artista holandés desconocido del siglo XVII— parecía poco probable que desatara una guerra de pujas. Representa dos calaveras y una nota manuscrita que pregunta: «Uter dominus, uter servus?» (¿Quién es el amo, quién es el esclavo?). Sin embargo, el 30 de junio, una puja frenética en una subasta de Christie’s en Londres elevó el precio del cuadro a 431.000 libras esterlinas (575.000 dólares), aproximadamente cuatro veces la estimación. Existe un «anhelo por lo inusual», explica Andrew Fletcher, director del departamento de Maestros Antiguos de Christie’s, quien ha observado un aumento del interés por «lo extraño y maravilloso».

Las obras de los grandes maestros —una categoría que abarca siglos e incluye trabajos generalmente terminados antes de 1850— han cobrado nueva vida. En esa misma subasta de Christie’s, se batieron récords para seis artistas, entre ellos Sir Thomas Lawrence, pintor inglés, cuyo retrato del duque de Wellington, el general que derrotó a Napoleón, alcanzó los 9,7 millones de libras. «Es el momento más optimista que recuerdo en el mercado de los grandes maestros en años», afirma Fletcher.

PUBLICIDAD

El valor de las ventas de obras de maestros antiguos en todo el mundo en 2025 fue de 1200 millones de dólares, un 30 % más que el año anterior. Sin embargo, es posible que los datos no reflejen la magnitud total de este repunte, ya que muchas pinturas se venden de forma privada, según Patrick Williams, galerista de Nueva York. Los compradores más jóvenes muestran mayor entusiasmo. Este año, alrededor del 16 % de los postores en las subastas de maestros antiguos de Sotheby’s, otra casa de subastas, son menores de 40 años, casi el triple que hace cinco años.

Hasta la década de 1980, los grandes maestros dominaban el mundo del arte. Pero entonces los coleccionistas decidieron que esta categoría era demasiado anticuada y optaron por coleccionar obras impresionistas y contemporáneas.

PUBLICIDAD

Varias cosas cambiaron en los últimos dos años. En primer lugar, algunos segmentos del mercado del arte contemporáneo mostraron signos de volatilidad. Los coleccionistas se dieron cuenta de que los grandes maestros son estables y significativamente menos costosos. «Por 250.000 dólares se puede comprar un cuadro que podría estar en el Louvre, pero por 10 millones se consigue un Picasso mediocre», afirma el Sr. Williams. También existe escasez: cada año, más pinturas de grandes maestros ingresan a las colecciones de los museos.

Los compradores de arte también se han vuelto más receptivos a la hora de combinar obras de diferentes épocas. Un punto de inflexión se produjo en 2017, según Sylvie Winckler, coleccionista belga: fue entonces cuando Christie’s vendió el “Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci, restaurado en gran medida, por 450 millones de dólares, el precio más alto jamás pagado por una obra de arte, en una subasta de arte contemporáneo y de posguerra. Esto demostró cómo el arte antiguo podía lucir elegante junto a obras más modernas en los espacios diáfanos que muchas personas adineradas llaman hogares.

PUBLICIDAD

Las actitudes respecto a lo que constituye un buen coleccionismo también han cambiado. Tradicionalmente, los compradores de obras de los grandes maestros eran como doctorandos , especializados en áreas como los bodegones franceses del siglo XVIII. Hoy en día , la gente compra arte de forma más ecléctica y diversa. Una nueva generación de coleccionistas se guía menos por el conocimiento tradicional y más por la imagen y el impacto visual de la obra en sí, afirma Valentina Castellani, autora de «Trading Beauty», una historia de la compra de arte.

Esto significa que los retratos y el arte figurativo están de moda, porque son fáciles de compartir en Instagram. La gente pasa tanto tiempo mirando fotos de otras personas en las redes sociales que están predispuestos a conectar con las pinturas. Existe un atractivo por las telas antiguas y la idealización de lo que parece ser una vida más sencilla (si ignoramos las revoluciones, las plagas y la pésima odontología de épocas pasadas). Charles Stewart, director de Sotheby’s, atribuye el resurgimiento del interés por los grandes maestros a un «efecto de la IA»: «Las cosas antiguas se sienten más artesanales y humanas», afirma.

PUBLICIDAD

Los marchantes se han vuelto más expertos en el marketing dirigido a una nueva clientela. Las imágenes seculares son más fáciles de vender que las religiosas, al igual que las obras con una historia intrigante. Esto quedó patente en TEFAF Maastricht, una feria de arte que reúne a la mayor cantidad de compradores y marchantes de maestros antiguos, celebrada en marzo. Paul Smeets, un galerista, exhibió una pintura de Guido Cagnacci, un italiano que murió en 1663. Representaba a la Virgen María, adornada con una aureola dorada, leyendo un libro. “Hace diez años, simplemente habríamos dejado ‘Virgen leyendo’ como título”, dice Smeets. Pero en cambio, quiso destacar que la retratada podría haber sido la amante del artista. Así que la tituló “Posiblemente un retrato de Maddalena Fontanafredda como la Virgen leyendo”. Un título algo tosco, sí, pero que añadía dramatismo y pasión a una escena familiar. La obra se vendió rápidamente. Los maestros antiguos tienen muchos admiradores en estos tiempos.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.