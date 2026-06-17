Con o sin acuerdo, los precios del petróleo se mantendrán altos durante meses

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)

Debería ser un momento de gran alivio para los mercados energéticos mundiales. Un memorando de entendimiento (MdE) entre Estados Unidos e Irán, anunciado por Donald Trump el 14 de junio, exige el levantamiento del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días. Mientras Trump y sus homólogos iraníes ultiman los detalles del acuerdo, el mundo puede esperar recuperar entre el 15% y el 20% de su suministro habitual de petróleo y gas natural licuado (GNL). Aunque el MdE aún no se ha firmado formalmente y el acuerdo podría verse frustrado por escaramuzas o desacuerdos sobre cuestiones como el futuro del programa nuclear iraní y las tarifas para el paso por Ormuz, ambas partes tienen fuertes incentivos para poner fin a la guerra. La devastada economía iraní necesita que se reanuden las exportaciones de petróleo; Trump quiere gasolina más barata antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Los mercados están descontando el alivio. El crudo Brent, la referencia mundial, ha caído por debajo de los 80 dólares por barril, desde los más de 110 dólares que alcanzó en mayo.

Los operadores podrían estar precipitándose. Los compradores, cautelosos, aún no realizan grandes pedidos de crudo del Golfo, señala Tom Reed, de Argus Media, una agencia de información de precios. Incluso si el acuerdo se mantiene, la normalización requiere que los buques petroleros no solo abandonen el Golfo, sino que comiencen a regresar, que se reinicie la producción y que se incremente la refinación a nivel mundial; todo lo cual llevará tiempo. Se avecina un verano incierto.

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Para que vuelva a fluir petróleo del Golfo, primero hay que desminar el estrecho. Un mapa publicado por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la fuerza de élite de Irán, y al que tuvo acceso The Economist, sugiere que las minas se han colocado precisamente por donde suelen navegar los barcos. Las rutas alternativas, a lo largo de las costas iraní y omaní, son peligrosas y estrechas. Pocos barcos se atreven a navegar por ellas. Estados Unidos cuenta con buques desminadores en la región, y Gran Bretaña y Francia se han ofrecido a ayudar a lo que queda de la armada iraní.

Buques intrépidos intentarán cruzar antes de esa fecha. Un armador griego afirma que lo hará en breve. Algunas aseguradoras están reduciendo las primas adicionales para viajes al Golfo en un 50% para algunos clientes, según John Ollett de Argus. Mercuria, una empresa comercializadora suiza; un importador chino; y una refinería vietnamita buscan buques para transportar petróleo del Golfo en los próximos diez días. Pero la mayoría de los armadores podrían esperar a que el oleoducto sea seguro, lo que aún podría tardar seis semanas o más. Normalmente, los 118 buques cisterna cargados que actualmente permanecen inactivos en el Golfo no tardarían más de 10 a 15 días en salir, según Kpler, un rastreador de buques. Su evacuación durante las labores de desminado será considerablemente más lenta.

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Con el regreso de los buques cisterna, los productores del Golfo comenzarán a bombear de nuevo. No han reportado daños graves en sus yacimientos. Además, tras haber reducido la producción cuando los depósitos estaban a un 50% de su capacidad, la mayoría tiene la flexibilidad necesaria para aumentarla antes de que se resuelvan por completo los cuellos de botella marítimos. Los grandes yacimientos de crudo ligero, principalmente en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ( EAU ), serán los primeros en reiniciar la producción. Estos deberían alcanzar los niveles de producción previos a la guerra en un plazo de tres meses, según Frédéric Lasserre, de Gunvor, una empresa comercializadora.

La mayoría de los analistas prevén que la producción total del Golfo alcance entre el 30 % y el 50 % de los niveles de febrero a mediados de julio, entre el 60 % y el 70 % a mediados de septiembre y entre el 80 % y el 90 % a finales de año. En este escenario, el precio del Brent se acercaría a los 75 dólares por barril. Los precios dentro y fuera del Golfo, que divergieron cuando se cerró el estrecho por primera vez, están convergiendo de nuevo.

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Sin embargo, el mundo de petróleo abundante de antes de la guerra está aún muy lejos. Para empezar, incluso si los buques que salen del Golfo comienzan a cruzar el estrecho de Ormuz pronto, los que entran podrían tardar cuatro o cinco meses en regresar por completo, predice BRS, un corredor de buques. Los aproximadamente 50 de los mayores petroleros que esperan fuera del Golfo o frente a la costa india solo pueden cargar el equivalente a unas dos semanas de exportaciones de Oriente Medio de antes de la guerra. Muchos buques que migraron a rutas atlánticas seguras y lucrativas cuando comenzó la guerra deben completar sus viajes actuales y esperarán a que suban las tarifas de flete del Golfo antes de regresar. Las aseguradoras solo reducirán las primas cuando se garantice la libertad de navegación y los grandes operadores lleven semanas cruzando el estrecho, afirma Ellis Morley de Howden, un corredor de seguros.

También está la cuestión de los peajes. El Sr. Trump afirma que Irán ha acordado no cobrarlos durante 60 días. Sin embargo, Irán ha insinuado que podría cobrar “tasas” en su lugar. Ya ha creado la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) para gestionar el sistema y, a finales de abril, su banco central confirmó la recepción del primer tramo de ingresos. Un proyecto de ley que destina el 30% de los ingresos a las fuerzas armadas iraníes, incluida la Guardia Revolucionaria , avanza a pasos agigantados en el parlamento. Sus comunicaciones recientes sugieren que consideran el tráfico controlado como la nueva normalidad y el paso sin restricciones como una aberración, según una fuente cercana a su política. Sin embargo, a menos que el acuerdo de paz implique la revocación de las sanciones estadounidenses contra la PGSA y la Guardia Revolucionaria , cualquiera que les pague corre el riesgo de ser incluido en la lista negra de Estados Unidos. Esto disuadiría a todos excepto a los operadores más dudosos.

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Todo esto significa que es probable que la oferta siga restringida durante un tiempo, incluso después de que se alcance una tregua real. Además, los operadores prevén que Estados Unidos cancele su próxima liberación de reservas de emergencia a raíz del Memorando de Entendimiento , lo que privaría al mundo de 1 millón de barriles diarios en exportaciones. La demanda, que normalmente aumenta en verano, podría recuperarse mucho más rápidamente ante la noticia del cese de las hostilidades. China, que ha reducido sus importaciones de crudo en la espectacular cifra de 5 millones de barriles diarios —aproximadamente el 5% de la oferta mundial—, podría ser la primera en recuperarse.

Morgan Stanley prevé un déficit de suministro de petróleo de 3,4 millones de barriles diarios en el tercer trimestre del año, lo que reducirá las reservas mundiales, que ya se encuentran en mínimos históricos, a un ritmo de 2,1 millones de barriles diarios y mantendrá los precios elevados. El banco pronostica que el crudo Brent, que se entregará en las próximas semanas, tendrá un precio promedio de 90 dólares entre julio y septiembre, y de 80 dólares en los últimos tres meses del año. Esto supone 20 dólares más de lo que predijo en febrero para el mismo período. Si los gobiernos deciden reabastecer sus reservas estratégicas —o, en el caso de quienes no las tienen, aumentarlas—, esto podría añadir hasta 2 millones de barriles diarios a la demanda mundial el próximo año.

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Los precios de los productos refinados son aún más difíciles de predecir. Fuera de Japón y Corea del Sur, que cuentan con abundantes reservas de crudo, las refinerías asiáticas deben esperar la llegada de los suministros del Golfo. En el propio Golfo, los ataques iraníes han dañado varias refinerías importantes; la recuperación de la producción podría tardar meses. Nuevos retrasos en los envíos de productos podrían agotar las existencias en África (escasez de gasolina), Asia (un gran importador de nafta, materia prima para plásticos, y GLP, combustible para cocinar) y Europa (que depende del Golfo para el combustible de aviación y el diésel). Las refinerías estadounidenses, tras haber cambiado a la producción de diésel y combustible de aviación para la exportación, podrían ahora volver a producir gasolina para el mercado interno; sin embargo, las existencias nacionales son tan bajas que los precios en las gasolineras podrían mantenerse altos durante un tiempo, o incluso volver a subir.

Y el riesgo de que Irán recupere el control de Ormuz —o, peor aún, que se reanuden los combates— podría añadir una prima de hasta 10 dólares por barril a los precios mundiales del petróleo durante mucho tiempo, según estima la consultora Rystad Energy. Puede que el Sr. Trump haya frenado su desafortunada aventura iraní a tiempo para evitar una catástrofe. Pero parte del daño que ha infligido a los mercados energéticos podría ser irreparable.

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