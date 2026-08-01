Narendra Modi está en busca de recuperar su aura

El primer ministro de la India, Narendra Modi, el 10 de julio de 2026 (REUTERS/Hollie Adams)

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Hace dos años, el electorado indio sorprendió a Narendra Modi. Su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), había pronosticado una supermayoría. Los votantes le arrebataron incluso la mayoría simple y lo obligaron a formar una coalición. El “aura de invencibilidad” del Sr. Modi se había desvanecido, según exclamaban los analistas. Sin embargo, el partido pronto la recuperó, arrasando a sus rivales en la mayoría de las elecciones estatales posteriores.

Un triunfalismo similar se respira ahora entre los críticos del Sr. Modi. Las protestas estudiantiles en Delhi y otras ciudades culminaron el 25 de julio con la dimisión de Dharmendra Pradhan, ministro de Educación. Exámenes cruciales se filtraron repetidamente. El examen anual de ingreso a la facultad de medicina se vio comprometido este mayo por segunda vez en tres años. En la mayoría de las democracias, la dimisión de un ministro por incompetencia manifiesta resulta embarazosa, pero no excepcional. Para el gobierno del Sr. Modi, que se ha distinguido por no ceder jamás a la presión, es extraordinario. El tópico de la pérdida de esa aura de invencibilidad vuelve a estar de moda. ¿Será más acertado esta vez?

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El BJP no es un partido que sonría magnánimamente ante la derrota. La lección que el Sr. Modi y su partido aprendieron de su revés en 2024 fue redoblar sus esfuerzos en sus puntos fuertes. El BJP reforzó su organización de base, aumentó el gasto en bienestar social y su departamento de tácticas sucias encontró nuevas maneras de debilitar a la oposición. Sin embargo, recuperar su confianza tras la primera dimisión forzada del gobierno en sus 12 años en el poder es un desafío distinto al de imponerse en las urnas.

En los últimos días, el Sr. Modi se ha esforzado por demostrar que es un líder receptivo. Trasladó al alto funcionario del departamento de educación superior y destituyó a 47 funcionarios del organismo nacional de evaluación. Su gobierno presentó un proyecto de ley que promete castigos más severos para quienes filtren información y tribunales especiales para procesarlos. Anunció un grupo de trabajo de alto nivel para reformar el sistema de evaluación. Sin embargo, más allá del control inmediato de daños, poco sugiere que el gobierno esté inmerso en un proceso de introspección. Sus acciones, como continuar reprimiendo a los manifestantes a pesar de haber prometido no hacerlo, apuntan a una estrategia de redoblar sus esfuerzos en su instinto de no disculparse ni dar explicaciones.

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Comencemos con el propio Sr. Pradhan. Su carta de renuncia lo presenta como la víctima indefensa de fuerzas externas. “Salieron a la luz irregularidades” tras el reciente examen. Los malhechores “intentaron crear obstáculos y engañar a los estudiantes”. Pero él renunció de todos modos para defenderse de las “fuerzas antinacionales”. Dos días después, sus aliados le dieron al ministro, ahora convertido en mártir, una bienvenida de héroe en el parlamento. “Son cosas que pasan”, dijo un líder de la oposición con simpatía. “No pasó nada”, replicó el Sr. Pradhan.

Los planes del Sr. Modi para reformar el sistema son más apariencia que sustancia. El “grupo de trabajo de alto nivel” es una continuación de un “comité de alto nivel” creado en 2024 tras las filtraciones del mismo examen. El proyecto de ley que promete sanciones más severas es una versión encubierta de una ley de 2024. El Ministerio de Educación ha recaído sobre un hombre que ya es responsable de energías renovables, asuntos del consumidor, alimentación y distribución pública. Nada grita “máxima prioridad” como la multitarea extrema.

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Es en su afán por reprimir la libertad de expresión donde el partido del Sr. Modi se muestra más fiel a sí mismo. El gobierno bloqueó inicialmente la cuenta X del movimiento de protesta en mayo. Posteriormente, bloqueó el acceso a internet móvil en los alrededores de la zona de protesta en el centro de Delhi durante varios días, así como una aplicación de mensajería entre pares. Ordenó a las redes sociales que eliminaran las publicaciones anti-Modi. Un comité parlamentario ha convocado una reunión con las principales plataformas para debatir, entre otras cosas, cómo garantizar el orden público del gobierno.

Sin embargo, hay una nueva medida en la respuesta del gobierno. Se ha dado cuenta de que Instagram, donde el movimiento de protesta cobró impulso, es la red social dominante del momento. El 23 de julio, el Sr. Modi publicó su primer reel, o video de formato corto, en la plataforma. Mientras los indios creaban memes burlones del video, los medios complacientes se jactaron de haber establecido “un nuevo récord mundial de visualizaciones de un Reel de Instagram en 24 horas”. El Sr. Modi ha instruido a los ministros para que aumenten su presencia en la plataforma. El partido presentó a una diputada de 42 años para que diera un discurso ante el parlamento en el que “tomó prestado el lenguaje de la Generación Z” para decir que el Sr. Modi “había detectado” el problema. Los jóvenes describen el acto de esforzarse visiblemente por parecer geniales en las redes sociales como “cultivo de aura”. Es una forma segura de no tener aura en absoluto.

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