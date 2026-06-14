Una guerra comercial entre la UE y China parece inevitable

Europa analiza las consecuencias de un posible enfrentamiento comercial con China (REUTERS/Dado Ruvic)

Tucídides pensaba que las potencias emergentes tienden a provocar conflictos. Si hubiera sido un economista que observara el auge de las exportaciones chinas a Europa, quizá habría previsto una guerra comercial. Lo mismo opinan muchos analistas hoy en día. La cuestión ya no es si Europa levantará algunos puentes levadizos, sino cuántos y con qué rapidez, y cómo afrontará las consecuencias.

Lo que está en juego es claro. Las quiebras en la Unión Europea han alcanzado niveles que no se veían desde 2015. Alemania perdió 143 000 puestos de trabajo en la industria en 2025. En la mayor parte de Europa, el crecimiento es lento y la producción industrial está en declive. En Francia y Alemania, los partidos de extrema derecha lideran las encuestas. En una cumbre el 18 de junio, los líderes de la UE debatirán cómo hacer frente al desafío chino, en una economía mundial cada vez más grave.

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¿Está China realmente detrás de los problemas económicos de Europa? El déficit comercial de la UE en bienes con China fue de unos 1.000 millones de euros (1.160 millones de dólares) al día en 2025, aproximadamente el doble de la cifra anterior a la pandemia. Alemania, en particular, ha experimentado un aumento constante de las importaciones procedentes de China y un fuerte descenso de las exportaciones hacia ese país. Hay quien ve juego sucio. La OCDE, un club de países en su mayoría ricos, descubrió que las empresas chinas recibieron entre tres y ocho veces más subvenciones entre 2005 y 2024 que sus competidores de los países de la OCDE. Algunas fracasarían sin ellas: el 32 % de las empresas industriales de China pierden dinero.

Quienes se muestran escépticos a la hora de culpar a China argumentan que los elevados costes energéticos de Europa, la lentitud de las burocracias y la incapacidad para innovar o integrarse son los verdaderos culpables. Peor aún, obstaculizar las importaciones de materiales y piezas chinas perjudicaría a las empresas europeas de sectores posteriores. Eso podría perjudicar la competitividad más de lo que la ayuda. La lista de sectores “estratégicos” protegidos ya es larga.

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Francia, que acoge una cumbre del G7 el 15 de junio, está haciendo hincapié en los desequilibrios macroeconómicos. La moneda china está infravalorada entre un 15 % y un 30 %, lo que abarata sus exportaciones. Pero la causa más profunda es su superávit de ahorro sobre inversión, la otra cara de cualquier superávit de exportación, algo sobre lo que el proteccionismo poco puede hacer, salvo forzar las exportaciones a otros lugares. Curiosamente, los europeos conocen bien este modelo. Alemania lo perfeccionó en la década de 2010, y su superávit por cuenta corriente sigue siendo del 4,5 % del PIB, en la misma línea que el de China.

Aun así, la UE ha contraatacado. El 21 de abril permitió a Lisboa seguir adelante con un proyecto de tren ligero solo después de que una empresa contratista de propiedad china —que, según la UE, recibía subvenciones— fuera sustituida por una polaca. Una investigación sobre las subvenciones a los vehículos eléctricos condujo a la imposición de aranceles en 2024. Los aranceles sobre el acero se adoptaron el 8 de junio. El año pasado, el bloque prohibió la contratación pública de dispositivos médicos procedentes de China, en represalia por la exclusión china de los europeos. La lista continúa.

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Para muchos, eso no es suficiente. Se está formando un consenso en torno a la idea de que la amenaza supera las preocupaciones por las represalias. “Enfrentarse a China va a ser caro de cualquier manera, pero cuanto más esperemos, más caro resultará”, afirma un representante de la industria alemana. Las estrangulamientos económicos de China, como su dominio del refinado de tierras raras, han ayudado a centrar la atención.

La primera opción de la UE es utilizar con mayor firmeza las herramientas de defensa comercial existentes. Sus instrumentos antisubvenciones y antidumping implican minuciosas investigaciones caso por caso, que pueden ser impugnadas ante los tribunales. Un funcionario los compara con “utilizar una cucharita para achicar el agua de un barco”. La UE está estudiando la posibilidad de aplicarlos a grupos más amplios de productos, o incluso de invertir la carga de la prueba: si los datos macroeconómicos sugirieran la existencia de subvenciones excesivas, las empresas tendrían que demostrar que no han recibido ninguna.

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Una segunda posibilidad es desarrollar barreras más sólidas contra los picos de importación. Los funcionarios de la UE llevan tiempo hablando de un “instrumento contra el exceso de capacidad”, que se utilizaría cuando los países produzcan más de un producto determinado de lo que se puede justificar económicamente. Pero el concepto es difícil de definir y puede resultar inviable. El bloque podría simplemente recurrir con mayor frecuencia a medidas de salvaguardia, como las que ha aplicado al acero. Pero se supone que esos aranceles deben aplicarse a todos los países y son temporales. Sander Tordoir y Brad Setser, en un análisis para el Centre for European Reform, un grupo de expertos, proponen una versión europea de la herramienta estadounidense de la Sección 301. Esta permite aplicar aranceles generales para contrarrestar prácticas que perjudican al comercio estadounidense.

Una tercera opción consiste en complementar las medidas comerciales defensivas con políticas industriales. “Esa combinación de medidas comerciales con políticas de inversión e industriales supone un cambio de enfoque significativo”, sostiene Shahin Vallée, del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. La UE ha propuesto recientemente condicionar algunos contratos públicos al uso de contenido local. Su paquete de medidas para la soberanía tecnológica incluye un impulso a la cadena de suministro de semiconductores de Europa. Los gobiernos nacionales están sumando sus propias subvenciones a la mezcla.

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La gran incógnita es la respuesta de China. Podría contraatacar con prohibiciones de exportación que privarían a la industria europea de materiales o piezas cruciales. “China se muestra demasiado segura de sí misma, pero eso la convierte en un socio difícil en las negociaciones”, argumenta un observador veterano. Tiene poca paciencia con las quejas europeas sobre las subvenciones o el exceso de capacidad, y las ve como un signo de debilidad europea. El 11 de junio, China canceló dos reuniones de alto nivel con la UE. La disputa comercial de China con Estados Unidos habrá envalentonado a sus líderes. Aun así, probablemente adoptará respuestas contundentes pero adaptadas a Europa, ya que querrá evitar una guerra comercial a gran escala.

El consenso europeo es frágil. Es poco probable que se adopten medidas más allá de ampliar las herramientas existentes y las políticas de “Compra europeo”. Pocos creen que Europa esté dispuesta a soportar las represalias chinas, o a activar su poderoso instrumento anticoeerción como respuesta. Alemania y España desempeñarán un papel crucial. Alemania, que solo recientemente ha adoptado una postura más dura con China, temerá que las represalias puedan paralizar parte de su industria. España, por su parte, está adoptando una postura realista. Sostiene que el nuevo orden mundial debe dar cabida a una China poderosa, y que las medidas deben dirigirse únicamente a prácticas demostrablemente desleales.

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“La prioridad debería ser reducir las dependencias lo antes posible; de lo contrario, las amenazas de desplegar instrumentos de defensa comercial carecerán de fuerza”, afirma un funcionario alemán. Maros Sefcovic, el responsable de Comercio de la UE, ha propuesto obligar a las empresas a diversificar sus proveedores (es decir, más allá de China). Los chinos se opondrán con fuerza, afirma Max Zenglein, de The Conference Board, una asociación empresarial global. Los recientes decretos de China sobre las cadenas de suministro y las medidas extraterritoriales de otros países dejan claro que quiere mantener al mundo en una situación de dependencia. En materia de política comercial, la UE y China se encaminan hacia una colisión de grandes proporciones.

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