El nuevo comandante militar de Ucrania pretende librar una guerra más moderna

El general de división Mykhailo Drapaty (REUTERS)

Generales de renombre, desde George Patton, que se pavoneaba con botas de caballería y portaba dos pistolas con empuñadura de marfil, hasta el ascético Bernard Montgomery, comprendieron que la moral de sus tropas dependía en gran medida de la imagen que proyectaban. Pocos habrían asumido el cargo con el estatus legendario de Mykhailo Drapaty, quien fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania el 21 de julio, en sustitución de Oleksandr Syrsky.

Muchos esperan que su nombramiento conduzca a la modernización de las fuerzas armadas de Ucrania. Si bien han demostrado una inesperada capacidad de innovación y adaptabilidad en los años transcurridos desde la invasión rusa a gran escala en 2022, no han logrado desprenderse por completo de la rigidez asfixiante de sus antiguas estructuras de mando de la era soviética.

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El general Drapaty, de 43 años, saltó a la fama como joven mayor en 2014, cuando separatistas respaldados por Rusia intentaron tomar Mariúpol, ciudad de la costa sureste. Al mando de una columna de cuatro vehículos blindados, atravesó las barricadas rebeldes y entró en la ciudad. Ese mismo año, dirigió a su batallón en una incursión a lo largo de la frontera rusa para cortar el paso a los separatistas. Su unidad, junto con otras, fue atacada por tropas rusas y quedó cercada. Cuando un batallón hermano se rindió, condujo a unos 260 soldados de regreso a las líneas ucranianas.

Su reputación se basa no solo en la valentía, sino también en la compasión. A finales de 2024 fue nombrado comandante de las fuerzas terrestres, un cargo centrado en el entrenamiento y la preparación de las tropas, en lugar de liderarlas en combate. Sus primeras órdenes se dirigieron a mejorar sus condiciones, modernizar el reclutamiento e introducir tecnología para reducir las bajas. También buscó implementar un estilo de mando occidental, en el que se otorgaba mayor autoridad a los subordinados. «El mando está pasando gradualmente de una cultura del miedo a una cultura de la responsabilidad», escribió más tarde en Facebook. «Por primera vez, la iniciativa desde abajo ha dejado de ser una amenaza y ha comenzado a convertirse en un recurso». A medida que otorgaba más responsabilidad, se exigía a sí mismo el nuevo estándar. En 2025, después de que un misil ruso matara a 12 soldados en una base de entrenamiento, renunció, afirmando que debía rendir cuentas.

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Posteriormente, fue destinado a un puesto en el que participó más directamente en la planificación de operaciones de combate, donde se ganó el elogio de sus comandantes de brigada subordinados por escucharlos y ofrecerles apoyo, señaló Rob Lee, experto en la guerra de Ucrania: “Es un crítico del pensamiento de estilo soviético y de la microgestión”.

Este enfoque contrastaba marcadamente con el del general Syrsky, quien fue destituido por Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en medio de grandes protestas que exigían su dimisión. El general Syrsky había sido injustamente apodado “el carnicero de Bakhmut" debido a las pérdidas sufridas durante su tenaz defensa de la ciudad en 2023. Muchos analistas presentan el contraste entre los generales Drapaty y Syrsky como una lucha generacional entre un joven entusiasta de los drones y un tradicionalista de estilo soviético. Sin embargo, esta interpretación ignora las principales diferencias entre ambos.

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El general Syrsky supervisó la adopción generalizada de drones en las fuerzas armadas ucranianas y la estrategia de utilizar drones de alcance medio para aislar Crimea y drones de largo alcance para atacar instalaciones petroleras en el interior de Rusia. Sin embargo, también reconoció la importancia de invertir recursos en armamento más tradicional, como tanques y artillería, ya que estos son necesarios para frenar y desbaratar ataques que abrumarían a defensores armados únicamente con drones.

También se le considera un talentoso comandante táctico, que dirigió con destreza la defensa de Kiev en 2022 y una ofensiva en territorio ruso cerca de Kursk dos años después. Las mayores preocupaciones sobre el liderazgo del general Syrsky se relacionan con lo que algunos consideraron errores estratégicos, así como favoritismo en la asignación de refuerzos y otros recursos. Oficiales occidentales involucrados en la planificación de la gran ofensiva de Ucrania en el verano de 2023 lo acusaron de desviar tropas a Bakhmut en lugar de concentrar fuerzas para un ataque en el sur. Los aliados del general replican que estaba inmovilizando a las tropas rusas y que, si hubo alguna mala asignación de fuerzas, la responsabilidad recae en Valery Zaluzhny, quien era el comandante en jefe en ese momento.

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El general Syrsky también se labró una reputación de microgestión y de negarse a aceptar plenamente la autoridad del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, otro joven modernizador. Cuando Fedorov intentó consolidar unidades débiles y mal dirigidas, el general Syrsky formó nuevas brigadas, diluyendo así la ya escasa mano de obra. «Syrsky tomó varias de las mejores unidades de Ucrania y las desplegó en una formación dividida en extremos opuestos del frente», escribió Jack Watling, del Royal United Services Institute, un centro de estudios con sede en Londres.

Tras enfrentarse al general Syrsky y fracasar en su intento de destituirlo, el Sr. Fedorov fue destituido el 15 de julio por el Sr. Zelensky. Esta decisión desencadenó protestas que exigían la dimisión del general Syrsky y el regreso del Sr. Fedorov. Según se informa, el Sr. Zelensky le ha ofrecido un nuevo puesto al Sr. Fedorov, aunque no está claro si lo aceptará: la disputa ha dañado su confianza en el Sr. Zelensky. La indignación por la destitución del Sr. Fedorov y sus caóticas consecuencias han perjudicado gravemente la autoridad del presidente. Entre los manifestantes se encontraban soldados heridos como Andriy Syry, de 27 años, que perdió un pie en un ataque con dron el año pasado. Llevaba una pancarta en su muleta con el lema: «No puedo ponerme de pie, pero no me callaré». Independientemente de las aptitudes del nuevo comandante en jefe, los problemas a los que se enfrenta no tienen una solución sencilla.

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