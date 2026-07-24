Si Andy Burnham quiere lograr grandes cosas, tiene que actuar ahora

Ilustración The Economist: Nate Kitch

La ceremonia de destitución de un primer ministro se ha vuelto demasiado común. El 20 de julio, Sir Keir Starmer se despidió y se dirigió rápidamente de Downing Street al Palacio de Buckingham, con helicópteros sobrevolando la zona. Andy Burnham, el nuevo primer ministro, lo siguió en sentido inverso, desde el Palacio de Buckingham hasta Downing Street, donde amigos, familiares, aliados y funcionarios escucharon sus esperanzas para Gran Bretaña.

Luego comenzó la siguiente etapa: analizar cada palabra. ¿Qué quiso decir el Sr. Burnham cuando calificó a su gobierno de “interruptor de circuito”? ¿Era factible su objetivo de erradicar la indigencia? Y lo más importante: ¿qué hará el Sr. Burnham en sus primeros 100 días?

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En este punto, comienzan las críticas. ¿Por qué juzgar a un gobierno que gobernará el país durante años después de tan solo 100 días? Olvídense de los primeros días, ¿qué pasa con los próximos diez años? ¿Qué mejor símbolo del entorno mediático caótico que hace imposible gobernar? Pero mientras que la mayoría de las convenciones mediáticas pueden descartarse, el meme de los primeros 100 días no. Refleja una verdad fundamental de la política británica: las acciones gubernamentales más trascendentales ocurren casi de inmediato o no ocurren en absoluto.

Tomemos como ejemplo a Sir Tony Blair. Prácticamente todos los logros duraderos del Nuevo Laborismo se produjeron a los pocos días de asumir el poder. La independencia del Banco de Inglaterra, que ahora es la columna vertebral de la política económica británica, se consiguió al quinto día. Un plan para otorgar a Escocia y Gales sus propios parlamentos, al decimocuarto día. Al final del primer mes, el salario mínimo nacional ya estaba en marcha. Ocho semanas después, se esbozó lo que se convertiría en la Ley de Derechos Humanos. Para culminar estos ajetreados primeros 100 días, se dieron a conocer los planes para nombrar un alcalde para Londres.

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¿Y qué pasó en los siguientes doce años? Bueno, hicieron esto y aquello. Los servicios públicos mejoraron; las listas de espera disminuyeron, finalmente. Se reconstruyeron las escuelas; se renovó el espacio público. Pero esto fue temporal, como lo demuestra un paseo por cualquier calle principal o una visita a un hospital hoy en día. Los logros del Nuevo Laborismo se desvanecieron y Sir Tony, el primer ministro más exitoso de los últimos 30 años, pasó dos décadas lamentándose por no haber hecho más antes.

Así fue para el gobierno de coalición conservador-liberal demócrata liderado por David Cameron, que llegó al poder en 2010. La austeridad se puso en marcha de inmediato; el gobierno anunció que elevaría el IVA a su nivel actual del 20% en poco más de un mes. La garantía de que la pensión estatal debe aumentar al ritmo de la inflación, el crecimiento salarial o un 2,5%, entró en vigor el día 42 del mandato de Cameron. Dieciséis años después, sigue vigente, símbolo de la falta de seriedad a largo plazo de la política británica, ya que, a menos que alguien la modifique, acabará provocando el colapso de las finanzas públicas.

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Para 2014, el gabinete legislativo estaba prácticamente vacío. Los críticos lo tildaban de parlamento zombi. Los jefes de bancada enviaban correos electrónicos desesperadamente a los diputados solicitando ideas para los debates. (¿Quizás seguridad alimentaria? ¿Y qué hay de los camiones extranjeros?). Cuando el Sr. (ahora Lord Cameron) obtuvo la mayoría en las elecciones de 2015, puso en marcha el Brexit casi de inmediato. El día 21 presentó el proyecto de ley del referéndum sobre la UE, sellando así el destino de su gobierno.

Asimismo, Theresa May tomó sus decisiones más importantes a las pocas semanas de llegar al poder. En su primera conferencia del Partido Conservador como líder, la Sra. (ahora Lady May) puso a Gran Bretaña en el camino de un Brexit duro. Su lugar en la historia quedó asegurado el día 82. A Boris Johnson le llevó un poco más de tiempo reconfigurar la relación de Gran Bretaña con Europa: llegó a un acuerdo con la UE el día 86, lo que constituyó la mitad de su legado. La otra mitad fue un auge de la inmigración. ¿Cuándo abandonó el Sr. Johnson la promesa que el Partido Conservador había mantenido durante mucho tiempo de reducir la inmigración a “decenas de miles”? El primer día.

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La mayoría de los gobiernos tardan hasta 100 días en dar forma a un país. Liz Truss lo logró en la mitad de ese tiempo. Prometió subsidios energéticos equivalentes aproximadamente al presupuesto anual de defensa británico. Cuando se añadieron una serie de drásticas reducciones de impuestos, los mercados se movieron, los diputados conservadores siguieron su ejemplo y la Sra. Truss fue destituida. Deshacer ese presupuesto fue tarea de Rishi Sunak, lo cual hizo en las primeras semanas. Si se interroga a los veteranos de la era Sunak sobre sus logros, el Marco Windsor ocupa un lugar destacado, ya que restableció las relaciones entre la UE y Gran Bretaña y dominó el inicio del mandato del Sr. Sunak. Poco más importa de la gestión del Sr. Sunak.

¿Qué ocurre cuando un gobierno no arranca con fuerza? Pregúntenles a los clientes de The Grafton, un pub del norte de Londres, que el 20 de julio acogió a miembros del equipo de Sir Keir, aliviados y humillados, que brindaron por su libertad de las cargas del gobierno apenas dos años después de una victoria aplastante.

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De todos los errores cometidos durante el mandato de Sir Keir, el comienzo fue el más fatal. En los primeros cien días de su gestión, se creó un enorme vacío donde debería haber un gobierno. Mientras otros gobiernos habían comenzado a subvertir la constitución británica, a destrozar la situación fiscal del país o a sacar a Gran Bretaña de Europa, Sir Keir recortó las ayudas para la calefacción de invierno a los pensionistas, se vio envuelto en un escándalo por la cantidad de dádivas que había aceptado y destituyó a su jefe de gabinete. Tras apenas dos meses en el poder, se escribieron obituarios premonitorios del «Keir de dos años», aunque en aquel momento parecieran absurdos.

Estoy aquí para pasarlo bien, no para quedarme mucho tiempo

Las primeras impresiones suelen ser correctas. Los gobiernos no cambian mucho durante su mandato. Los errores se acumulan y los acontecimientos los marcan, pero sus instintos y defectos básicos permanecen inalterables. En la medida en que los primeros ministros controlan su destino, controlan sus primeros meses. Y así, el período más significativo del gobierno del Sr. Burnham ya ha comenzado. El Sr. Burnham afirma que presentará una estrategia para la próxima década, pero en otoño. A juzgar por sus predecesores, podría ser demasiado tarde. Para entonces, ya les habían asignado su lugar en la historia. Si el Sr. Burnham tiene un plan, Gran Bretaña necesita conocerlo pronto, o nunca lo hará.

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