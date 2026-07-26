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Narendra Modi cede ante la Generación Z de la India

Los manifestantes destituyen al ministro de Educación y prometen regresar a sus casas

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Partidarios del partido indio Cockroach Janta Party (CJP) celebran tras la dimisión del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, después de días de protestas exigiendo su renuncia a raíz de las filtraciones de los exámenes de acceso y elegibilidad nacional (NEET), en Nueva Delhi, India, el 25 de julio de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)
Partidarios del partido indio Cockroach Janta Party (CJP) celebran tras la dimisión del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, después de días de protestas exigiendo su renuncia a raíz de las filtraciones de los exámenes de acceso y elegibilidad nacional (NEET), en Nueva Delhi, India, el 25 de julio de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

En la India, donde los políticos rara vez se doblegan ante el público, la Generación Z ha humillado a un gobierno. El 25 de julio, estudiantes manifestantes obligaron al ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a dimitir, cumpliendo así la principal demanda de un creciente movimiento de protesta. El mes pasado, el ministro había calificado a los manifestantes como un “equipo B de elementos disruptivos”. Sin embargo, en una disculpa poco convincente publicada en redes sociales, Pradhan, estrecho colaborador del primer ministro Narendra Modi, afirmó que renunciaba para “permitir que nuestros hijos dediquen su tiempo a los estudios y se centren en construir sus carreras”.

El Partido Janata de la Cucaracha (CJP), un movimiento juvenil emergente, exige la dimisión del ministro desde mayo, cuando la filtración de un examen frustró los sueños de 2,2 millones de aspirantes a la facultad de medicina, quienes tendrían que repetir la prueba, altamente competitiva. Ha pasado una semana desde que las protestas se intensificaron. El 18 de julio, policías de paisano secuestraron a Sonam Wangchuk, un veterano activista que se encontraba en huelga de hambre en apoyo a las protestas, y lo llevaron al hospital, lo que proporcionó al movimiento otro motivo de indignación para movilizarse. Dos días después, decenas de miles de personas protagonizaron la mayor protesta en Delhi en más de cinco años.

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Una manifestación pacífica y patriótica fue reprimida con gases lacrimógenos y porras por la policía antidisturbios, con una violencia policial impactante que fue transmitida a nivel nacional. El 21 de julio, Rahul Gandhi, líder del principal partido de la oposición, el Partido del Congreso, pidió la renuncia del primer ministro Narendra Modi y fue arrastrado por los brazos y las piernas hasta una furgoneta policial. Nada pareció disuadir a la multitud: ni las 17 estaciones de metro cerradas alrededor del lugar de la protesta, ni siquiera las escopetas de perdigones.

Tras presenciar doce años de tácticas autoritarias bajo el mandato del Sr. Modi, pocos indios esperaban que el primer ministro cediera ante los ultimátums de la juventud. Disciplinado y estoico, el Sr. Modi ha intentado mantenerse al margen. Recién salido de una serie de victorias en las elecciones estatales de mayo, al principio ignoró a las multitudes que se congregaban a 5 km de su residencia. Luego anunció cambios que nadie había pedido: el traslado del principal funcionario de educación del país a un nuevo puesto y la creación de tribunales especiales para castigar a quienes filtraran exámenes. El 23 de julio, el primer ministro, preocupado por su imagen, cambió de táctica. En un vídeo nocturno, con la cámara incómodamente cerca de sus fosas nasales, el Sr. Modi se filmó a sí mismo reconociendo el dolor de los estudiantes.

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La Generación Z respondió con tutoriales en línea ficticios que guiaban al primer ministro sobre la iluminación, el ángulo de cámara y el guion adecuados. Las protestas continuaron extendiéndose a otras ciudades del país. En una semana, se produjo una renuncia que antes parecía imposible.

¿Qué pasaría si todas las cucarachas se juntaran?” fue la pregunta que dio origen a un meme satírico en línea. Se transformó en el movimiento juvenil más exitoso de la India en décadas. Cuando el presidente del Tribunal Supremo de la India comparó a los jóvenes desempleados con cucarachas, estos se rebelaron. El presidente del Tribunal Supremo deleitó a sus decenas de millones de seguidores en Instagram con divertidas imágenes generadas por IA de cucarachas agitando los puños, con música de rap en hindi de fondo. El fundador del grupo, Abhijeet Dipke, quien había tuiteado la pregunta original desde Boston, descubrió que había tocado un punto sensible.

La mayor parte de la población de la India es joven: cerca del 65% tiene menos de 35 años. La mayor población juvenil del mundo se enfrenta a extenuantes exámenes de ingreso a un número insuficiente de universidades de calidad, para luego graduarse y caer en la inactividad. Casi el 25% de los jóvenes no estudia, trabaja ni recibe formación. Quienes sí asisten a clases a menudo se ven obligados a recurrir al aprendizaje memorístico y a libros de texto obsoletos. Si los políticos esperan que una generación educada le proporcione a la India su “dividendo demográfico”, están invirtiendo muy poco para lograrlo. La India se ha fijado como objetivo destinar el 6% de su PIB a la educación pública; la cifra actual ronda el 4%.

Para muchos sinvergüenzas, los exámenes de ingreso a la universidad son la mayor estafa de todas. Las aspiraciones de la clase media india alimentan una cultura de preparación competitiva y costosa, orientada al ingreso a buenas universidades. Esto ha inspirado una industria de filtraciones de exámenes. Profesores, burócratas y estudiantes adinerados se confabulan para lucrarse con este sistema. La filtración de mayo fue solo una de las más de 100 ocurridas en la última década. El Sr. Modi ha prometido que sus nuevos tribunales castigarán a los responsables de las filtraciones con rapidez y rigor. Son sumamente necesarios: hasta ahora, solo dos culpables han sido condenados.

El Sr. Modi ha sufrido una derrota inusual. A cambio, la cúpula del partido ha prometido retirarse. Afirman que el gobierno ha aceptado sus condiciones, como indemnizar a las familias de los estudiantes que se suicidaron tras la filtración de documentos en mayo y garantizar la seguridad de todos los manifestantes. Tras haber probado el éxito, los seguidores del movimiento podrían sentirse envalentonados para plantear nuevas demandas. Puede que la Generación Z de la India no esté recibiendo la educación que merece, pero le ha dado una lección al Sr. Modi.

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