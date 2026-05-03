Un recorrido por la política sumamente polarizada de Brasil

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro posan en un evento electoral en Brasil, con una urna electrónica y el mapa del país de fondo, previo a las próximas elecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Gracias a su pasado colonial y de trata de esclavos, también es uno de los países con mayor diversidad racial. Recorrerlo puede sentirse como visitar diferentes continentes. La selva amazónica da paso a desiertos y costas bordeadas de palmeras en el noreste. La mayor parte de la población es mestiza. Si se vuela hacia el sur, los pueblos están salpicados de casas de entramado de madera y viñedos, construidos por los descendientes blancos de inmigrantes alemanes e italianos. São Paulo es la capital mundial de los helicópteros, donde las élites son transportadas a sus áticos en unos 2000 vuelos diarios. Mientras tanto, en Santarém, una ciudad en el Amazonas, el 96% de los residentes no tiene alcantarillado.

Cabría esperar que tales disparidades fomentaran una profunda división política. En la década de 2010, tras tres décadas de democracia, Brasil se había polarizado aún más. La fuerza política dominante, el Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula da Silva, se tambaleaba por la corrupción, lo que facilitó el ascenso de Jair Bolsonaro, un populista de derecha, que se convirtió en presidente en 2019. El enfrentamiento entre ambos y sus seguidores ha marcado la política brasileña desde entonces. En 2025, por un breve instante, pareció que el país se preparaba para pasar página, cuando Bolsonaro fue encarcelado por planear un golpe de Estado. Con las elecciones generales previstas para octubre, muchos pensaron que tendría que respaldar a una figura moderada ajena a la familia para que lo sucediera. Pero eligió a su hijo, Flávio, senador. La izquierda se alinea con Lula, ahora de 80 años, para su séptima campaña presidencial. Se avecinan otras elecciones polarizadas.

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Para comprender qué divide a los más de 213 millones de brasileños, The Economist visitó los municipios que votaron con mayor contundencia por Lula o por Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022. Como era de esperar, los votantes discreparon profundamente sobre el encarcelamiento de Bolsonaro y el papel del Estado en la economía. Sin embargo, también hubo áreas de consenso. Todos los brasileños repudian la corrupción que impregna su política. La gran mayoría es profundamente religiosa. La mayoría cree que se necesitan reformas para limitar el poder del Tribunal Supremo. A pesar de los recientes aumentos en los salarios reales, muchos brasileños lamentan el alto costo de vida. Brasil puede estar dividido, pero los votantes tienen más en común de lo que creen.

En Petrolina, ciudad del noreste, queda claro hacia dónde se inclinan los votantes. Una réplica de la Estatua de la Libertad, ubicada frente a unos grandes almacenes propiedad de un empresario bolsonarista, fue incendiada. El fuego se produjo en septiembre, cuando el Sr. Bolsonaro fue condenado. De camino a Guaribas, un pueblo de 4.500 habitantes donde el 94% votó por Lula en las elecciones anteriores, aparecen puntos de distribución de gas para cocinar subsidiado, una de sus promesas más destacadas, a lo largo de la carretera principal.

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Es el final de la corta temporada de lluvias, y el paisaje está salpicado de cactus en flor y árboles de ombú cargados de frutos amarillos. Durante los ocho meses siguientes, no caerá ni una gota de agua en estas tierras, que se convertirán en matorrales áridos. Casi el 13% de la región, conocida como el sertão, se encuentra en etapas avanzadas de desertificación.

“Cuando era niño, la vida era muy dolorosa”, dice Obaniel Fernandes da Silva, un lugareño. “No teníamos agua, ni comida, ni medicinas, ni escuela”. En el pueblo vecino, un grupo de mujeres conversan animadamente, deseosas de contar sus historias. “A veces pasábamos tres o cuatro meses sin bañarnos”, dice Iracy Ribeiro da Rocha, de 72 años. “Era más importante usar el agua para cocinar”. Una mujer se levanta la falda para mostrar una vena hinchada que le quedó cuando, estando embarazada de nueve meses, se vio obligada a caminar kilómetros hasta el pozo de agua.

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Desde entonces, una serie de programas gubernamentales han transformado el municipio, que alguna vez fue el más pobre de Brasil. Cuando Lula llegó al poder en 2003, eligió Guaribas como el lugar para poner a prueba dos programas de asistencia social: Bolsa Família (un subsidio familiar) y Fome Zero (hambre cero). El primero otorga a los jefes de familia, en su gran mayoría mujeres, un subsidio en efectivo de 680 reales (136 dólares) al mes, en promedio. A cambio, los padres deben enviar a sus hijos a la escuela y vacunarlos. Solo los hogares con ingresos inferiores a 44 dólares mensuales por miembro son elegibles. El programa cuesta USD 32 mil millones al año, o el 1,2% del PIB.

Fome Zero brinda asistencia técnica a las granjas familiares y las organiza en cooperativas. El Estado compra sus productos y los distribuye a escuelas y hospitales públicos. Además, el gobierno proporciona cisternas de agua en zonas rurales, así como clínicas que en ocasiones han contado con médicos cubanos mal pagados.

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Estas iniciativas contribuyeron a reducir el número de brasileños que viven con menos de 3 dólares al día, de unos 30 millones en 2002 a menos de 7 millones en la actualidad. “Si no fuera por él, habríamos muerto de sed y hambre”, dice la Sra. Rocha sobre Lula. “¡Quien no vote por Lula merece una patada!“. Tras dos décadas de intervención estatal, muchos de la siguiente generación se están independizando. Natalícia Pereira Silva, directora del instituto de Guaribas, sonríe radiante al explicar que entre los ex alumnos recientes hay abogados, ingenieros, contables y, próximamente, su primer médico.

A pesar del progreso de los jóvenes, casi todas las familias de la ciudad siguen recibiendo Bolsa Família, así como gas para cocinar y electricidad gratuitos o subsidiados. Apenas hay tiendas y pocos empleos que no sean proporcionados por el gobierno (entre los que se han marchado para buscar trabajo se encuentran los nuevos abogados y contadores). “No tenemos un plan federal para ayudar a la gente a mediano y largo plazo a encontrar trabajo y salir de estos programas”, afirma Diogo Siqueira, ex alcalde de Bento Gonçalves, una próspera ciudad del sur, afín a Bolsonaro. Se presenta al Congreso con una campaña para reducir la ayuda gubernamental mediante la búsqueda de empleo para sus beneficiarios.

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Conflicto y consenso

El sistema de asistencia social irrita a los votantes de derecha en Brasil más que la mayoría de los temas. Unos 19 millones de familias en Brasil, aproximadamente una cuarta parte del total, reciben Bolsa Família, y 7 millones de ellas la reciben desde hace una década o más. Muchos beneficiarios tienen trabajos mal remunerados. Pero el fraude también es común. En Guaribas, por ejemplo, el censo registra 151 hogares monoparentales, pero 617 familias declararon ante el registro de asistencia social que estaban encabezadas por un solo progenitor. Evidentemente, muchos no admiten tener un segundo ingreso en el hogar.

“Nuestra región se caracteriza por la importancia de la familia, el trabajo y el orden”, afirma Odeli Sonda, un agricultor de fruta de Nova Pádua, un pueblo del sur de Brasil con una gran población de ascendencia italiana. Alrededor del 90% de sus votantes apoyaron a Bolsonaro en las últimas elecciones. “Sabemos que un gobierno de izquierda no tiene esas prioridades”. Detrás de él, una docena de familiares ya trabajan a las 8 de la mañana, empacando uvas y peras en cajas y cargándolas en camiones con destino a ciudades lejanas.

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Graziela Boscato, viticultora cuyo anciano padre aún trabaja en el campo, opina que el presidente del país debería ser elegido por quienes contribuyen a su desarrollo, no por quienes reciben ayudas sociales. “Las ayudas que reciben provienen de los impuestos que pagamos”. Los emprendedores agricultores del sur se benefician de un clima templado y buenas carreteras.

Irónicamente, fue el Sr. Bolsonaro quien impulsó el número de beneficiarios del programa Bolsa Família y la cantidad de dinero desembolsado, como parte de un derroche de fondos previo a su intento de reelección. En 2018, cuando fue elegido, había 14 millones de familias beneficiarias y la ayuda promedio era de 48 dólares al mes. Para cuando dejó el poder, 21 millones de familias recibían un promedio de 115 dólares.

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A la indignación por las ayudas sociales se suma la percepción de que los impuestos son demasiado altos y que el dinero público a menudo se malversa. El estado debería “invertir en sanidad y educación públicas”, afirma el Sr. Sonda. “En cambio, mis impuestos financian la corrupción”. La Sra. Silva, directora de la escuela Guaribas, coincide: “La corrupción lo ha infiltrado todo”.

Los brasileños de todas las clases sociales están indignados por los recientes escándalos que involucran al poderoso Tribunal Supremo, los cuales han revelado vínculos entre varios magistrados y el líder de un fraude bancario masivo. “La rama del gobierno que se supone que es nuestra última línea de defensa está aún más involucrada en la corrupción que nuestros políticos, así que no hay a dónde acudir”, afirma Ezequiel Pan, un camionero de Nova Pádua. En una encuesta reciente, tres cuartas partes de los brasileños afirmaron que los magistrados del Tribunal Supremo tienen demasiado poder.

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Otra queja común es el elevado costo de vida. Desde Nova Pádua hasta Guaribas, algunos ex votantes de Lula afirman que esta vez apoyarán a Flávio porque, según ellos, la vida es inasequible. Varias personas insinúan que tienen dificultades para pagar sus deudas; uno de cada cuatro brasileños dice haberse atrasado en los pagos. La tasa de interés de referencia en Brasil es de un exorbitante 14,75%. La tasa anual promedio de las tarjetas de crédito ha aumentado a un asombroso 452%.

Corrupción, controles y equilibrios judiciales, quejas sobre los precios básicos: esto difícilmente constituye la materia prima de una guerra cultural divisiva entre dos extremos políticos. Si no surge un candidato moderado, no es por falta de demanda.

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