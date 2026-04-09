Un alto el fuego no evitará el daño económico de la guerra en Irán

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas caminan junto a un mural que representa al difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

A lo largo de la guerra en Irán, la mayoría de los inversores han apostado a que no se produciría una catástrofe económica. Para que la demanda del combustible que fluye por el Estrecho de Ormuz se desplomara, los precios del petróleo y el gas tendrían que haberse disparado hasta la estratosfera, provocando una recesión e hiperinflación. En cambio, los precios de las materias primas subieron a niveles dolorosos, pero no desastrosos. La reapertura prevista del estrecho parece haber dado la razón a los optimistas. Al cierre de esta edición, tanto las acciones como los bonos se habían recuperado: el índice bursátil S&P 500 se situaba apenas un 3% por debajo de su máximo histórico alcanzado a finales de enero.

Si el alto el fuego fracasa, el repunte se revertiría con creces, ya que los inversores tendrían que descontar una guerra resistente a la diplomacia. Si se mantiene, se evitará la recesión, pero los mercados de materias primas seguirán sintiendo los estragos del conflicto durante meses. Los países del Golfo han recortado su producción de crudo en 10 millones de barriles diarios, es decir, el 10% del suministro mundial. Reiniciar la infraestructura, ponerla a pleno rendimiento y posicionar los petroleros llevará tiempo. Asegurar los cargamentos podría resultar costoso e Irán podría intentar imponer nuevos peajes, generando incertidumbre incluso si no lo logra.

Es probable que persista una prima de riesgo en los precios del petróleo, reflejando la posibilidad de que se reanuden los combates. Esta interrupción prolongada explica por qué, según los precios de los futuros, el barril de Brent cerrará el año en torno a los 75 dólares, cerca de un 25% más de lo previsto a principios de 2026.

Otras materias primas sufrirán secuelas similares. La infraestructura de gas es aún más difícil de reactivar que los pozos petroleros. La planta de exportación de Ras Laffan en Qatar perdió el 17% de su capacidad tras un ataque con drones y tardará años en repararse. Además, la escasez de fertilizantes —donde el Golfo es un proveedor crucial— ya ha trastocado la temporada de siembra en el hemisferio norte y partes de África, lo que reducirá la oferta de alimentos y agravará el hambre en el mundo.

FOTO ARCHIVO: Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, 11 de marzo de 2026 REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo

Las cadenas de suministro de petroquímicos, helio y aluminio también tardarán en recuperarse. El efecto económico combinado frenará el crecimiento global y elevará la inflación de forma sustancial. Los bancos centrales mantendrán los tipos de interés ligeramente más altos de lo previsto y la rentabilidad para los inversores será menor. Las empresas se preocuparán aún más por la seguridad de sus suministros tras encadenar choques como el covid-19, la invasión rusa de Ucrania y los aranceles estadounidenses. Hoy nadie puede negar la necesidad de cubrirse ante riesgos políticos, pandemias y guerras; sin embargo, la obligación de considerar estos factores frena la inversión y actúa como un impuesto silencioso sobre la actividad económica mundial.

Todo esto encaja mal con el optimismo de los mercados financieros. Es cierto que la resiliencia de esta “economía de teflón” demuestra la capacidad de adaptación de los mercados ante las crisis y la disciplina que la amenaza de catástrofe impone a figuras como Donald Trump. No obstante, los desastres no siempre se pueden esquivar y la lista de riesgos extremos es larga, incluyendo una posible invasión china a Taiwán o una crisis derivada de la inteligencia artificial.

En cuanto a la energía, existe al menos un lado positivo en este replanteamiento de las cadenas de suministro. Nunca tuvo sentido que la prosperidad global dependiera tanto de una sola vía marítima en el Golfo. Frenar el cambio climático exige quemar menos combustibles fósiles; la necesidad de diversificarse para no depender de Medio Oriente fomentará la capacidad de energías renovables y la búsqueda de nuevas fuentes de gas natural.

La revolución del fracking de la década de 2010, que benefició enormemente a Estados Unidos, es un ejemplo de adaptación. Esa tecnología hunde sus raíces en las crisis del petróleo de los años 70, las cuales también impulsaron la inversión en energía nuclear en Francia y la explotación del crudo del Mar del Norte por parte de Gran Bretaña y Noruega.

Las ventajas de contar con un suministro energético seguro y abundante vuelven a ser evidentes. En el mejor de los escenarios, la economía mundial esquivará una depresión al estilo de los años 70, mientras que los responsables políticos aprenden las lecciones propias de aquella década.

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