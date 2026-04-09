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Irán difundió “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar posibles colisiones con minas navales

La Guardia Revolucionaria iraní indicó en un comunicado que “todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz” deben seguir “rutas alternativas” con el objetivo de “cumplir con los principios de seguridad marítima y evitar posibles colisiones con minas navales”

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Irán difundió “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar posibles colisiones con minas navales (EP)
Irán difundió “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar posibles colisiones con minas navales (EP)

Irán anunció este jueves la imposición de rutas alternativas obligatorias para buques en el estrecho de Ormuz ante el riesgo de minas navales, en el marco de una tregua de dos semanas con Estados Unidos que permite la reapertura parcial del paso estratégico.

Teherán confirmó que el corredor marítimo, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, vuelve a operar con restricciones tras un bloqueo que se extendió desde comienzos de marzo y que impulsó los precios globales de la energía. La Guardia Revolucionaria iraní indicó en un comunicado que “todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz” deben seguir “rutas alternativas” con el objetivo de “cumplir con los principios de seguridad marítima y evitar posibles colisiones con minas navales”.

El organismo reiteró que “todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz son notificados de que, para cumplir con los principios de seguridad marítima y estar protegidos frente a posibles colisiones con minas deben utilizar rutas alternativas para el tráfico”.

Además, precisó un esquema que establece una ruta de entrada al golfo Pérsico desde el mar de Omán hacia el norte, pasando por la isla de Larak, y una ruta de salida hacia el golfo de Omán por el sur de esa misma isla, ambas bajo coordinación de su Armada.

Según la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo de élite iraní, los buques que transiten el estrecho “deberán coordinarse con la CGRI y, hasta nuevo aviso, utilizar las rutas alternativas para el tránsito” por esta vía estratégica.

La Guardia Revolucionaria de Irán precisó un esquema con una ruta de entrada al golfo Pérsico desde el mar de Omán hacia el norte
La Guardia Revolucionaria de Irán precisó un esquema con una ruta de entrada al golfo Pérsico desde el mar de Omán hacia el norte

El anuncio se conoció tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán entre la noche del martes y el miércoles, menos de una hora antes del plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a Irán si no aceptaba un entendimiento para reabrir el estrecho.

Tras registrar caídas del tráfico de hasta el 97% desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, el movimiento en el estrecho comenzó a reanudarse el miércoles con cautela después del acuerdo de tregua, que permitirá el “paso seguro” por la vía. Sin embargo, ese mismo día Teherán anunció una interrupción de la navegación de buques petroleros como respuesta a bombardeos israelíes sobre el Líbano, una versión que la Casa Blanca negó.

Antes del acuerdo, autoridades iraníes aseguraron que su plan incluye un “protocolo de seguridad” para garantizar el “control” del paso estratégico, por el que antes del conflicto circulaba cerca de un 20% de las energías fósiles del mundo.

La reapertura de Ormuz constituyó una demanda central de la comunidad internacional y, en particular, de Trump, quien amenazó en reiteradas ocasiones con atacar infraestructuras iraníes si no se restablecía la circulación.

La reapertura de Ormuz constituyó una demanda central de la comunidad internacional y, en particular, de Trump, quien amenazó en reiteradas ocasiones con atacar infraestructuras iraníes si no se restablecía la circulación (EP)
La reapertura de Ormuz constituyó una demanda central de la comunidad internacional y, en particular, de Trump, quien amenazó en reiteradas ocasiones con atacar infraestructuras iraníes si no se restablecía la circulación (EP)

El mandatario estadounidense sostuvo que podía “arrasar” centrales eléctricas y puentes de Irán y advirtió que el país podría ser “aniquilado en una sola noche” y regresar a “la Edad de Piedra” si no aceptaba un acuerdo.

(Con información de EFE y AFP)

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