La guardia pretoriana de Irán podría salir de la guerra debilitada pero invicta

Miembros de la policía hacen guardia en una calle, con una gran valla publicitaria que muestra al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, al fondo, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán, el 12 de marzo de 2026. REUTERS/Alaa Al-Marjani

Quien busque claridad sobre la guerra en el Golfo Pérsico no la encontrará en las declaraciones de quienes la libran. Donald Trump afirma que está “prácticamente terminada” y que apenas comienza. El nuevo líder supremo de Irán no ha sido visto ni oído desde su nombramiento el 9 de marzo. Sus subordinados insisten en que no desean un conflicto con los vecinos árabes de Irán, pero continúan bombardeándolos.

A medida que la guerra se acerca a su tercera semana, es imposible predecir cuándo o cómo terminará. Estados Unidos e Israel esperan doblegar a Irán o provocar su colapso, mientras que Irán pretende hacer lo mismo con la economía global. El régimen apuesta a que tiene la sartén por el mango: seguramente su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) demostrará ser más resistente que un presidente estadounidense preocupado por los altos precios del petróleo. A corto plazo, puede que tenga razón. Sin embargo, tras la guerra, la Guardia tendrá dificultades para reconstruir su capacidad de disuasión frente a los enemigos del régimen, la cual se ha utilizado durante mucho tiempo para justificar su posición privilegiada en Irán.

En todos los bandos, el costo de la guerra ya ha sido enorme. Para el 12 de marzo, más de 1.800 personas, en su mayoría civiles, habían muerto en Irán, según una organización de derechos humanos con sede en Washington. Los ataques iraníes han causado la muerte de al menos 30 personas en Israel y los estados del Golfo. Los mercados energéticos están sumidos en el caos. Los ataques israelíes contra depósitos de combustible en Teherán el 7 de marzo dejaron la capital iraní envuelta en humo tóxico. Los países del Golfo están perdiendo más de 500 millones de dólares diarios en ingresos por turismo y viajes.

El Pentágono afirma haber atacado más de 5.000 objetivos desde el inicio de la guerra. Más de 50 buques de la armada iraní han sido hundidos. Israel cree que menos de un tercio de los lanzadores de misiles balísticos de Irán siguen operativos, y que el resto han sido destruidos o sepultados bajo escombros en búnkeres. El ritmo de los ataques iraníes contra los estados del Golfo ha disminuido. El 10 de marzo, disparó tan solo 44 misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU), una cifra muy inferior al máximo de 360 ​​alcanzado el 1 de marzo.

Aun así, Irán ha logrado continuar sus ataques, cada vez más dirigidos contra infraestructuras vitales. En los últimos días, drones iraníes han dañado refinerías de petróleo en Abu Dabi y Baréin, el aeropuerto internacional de Dubái y un puerto en Omán. El 11 de marzo, tres buques de carga fueron alcanzados en el Golfo Pérsico. Irán también amenazó con atacar bancos en el Golfo, lo que llevó a HSBC a cerrar sus sucursales en Qatar y a Standard Chartered a evacuar sus oficinas en Dubái.

En ocasiones, el Sr. Trump, sin duda nervioso por la volatilidad de los mercados, parece ansioso por que todo esto termine. Declaró a Axios, un sitio web de noticias, que “prácticamente no queda nada que atacar” en Irán. Marco Rubio, su secretario de Estado, insiste en un conjunto limitado de objetivos: la guerra será un éxito, afirma, si destruye el programa de misiles y la armada iraníes. Esto podría no ser suficiente para que el Sr. Trump declare la victoria. Israel también desearía que continuara. Sin embargo, algunos funcionarios estadounidenses intentan persuadir al presidente para que adopte una versión más limitada de la guerra.

Independientemente del desenlace, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) será fundamental para lo que venga después. Ya era el principal centro de poder en Irán. La opinión generalizada es que saldrá fortalecida del conflicto. Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo, mantiene una estrecha relación con la Guardia, aunque no está claro cuánto poder ejerce; persisten los rumores sobre su salud. Muchos analistas creen que otras personas son quienes toman las decisiones, entre ellas Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, y Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento. Para la IRGC, esto es una gran ventaja: ambos son exoficiales.

Sin embargo, si bien su poder político se ve reforzado, otros pilares de su dominio se debilitan. Antes de la guerra, la Guardia Revolucionaria Islámica intentó disuadir a Estados Unidos e Israel con terribles advertencias sobre lo que podía hacer: miles de misiles lanzados contra Israel en un solo ataque, lanchas rápidas de ataque que atacarían en masa a los buques de guerra estadounidenses, hasta 5.000 estadounidenses muertos en los dos primeros días de una guerra.

Nada de eso ha ocurrido. Atacar objetivos vulnerables en el Golfo con drones y lanzar municiones de racimo imprecisas contra Israel es menos una demostración de fuerza que una señal de desesperación. El éxito de los ataques selectivos israelíes, tanto en esta guerra como en la anterior, sugiere que la Guardia Revolucionaria Islámica está plagada de informantes. Dos de sus líderes han muerto en los últimos nueve meses; sus comandantes supervivientes probablemente se encuentren escondidos. El régimen ha delegado la toma de decisiones a oficiales en el terreno. Lo que antes se consideraba una fuerza cohesionada, ahora parece fragmentada.

Tanto sus capacidades militares como su imperio empresarial están dañados. Si bien los lanzadores pueden reemplazarse, otras partes de la cadena de suministro de misiles son más complejas. Michael Duitsman, del Centro de Estudios de No Proliferación, un centro de investigación estadounidense, señala que los ataques aéreos aparentemente han dañado todas las fábricas de propulsores de combustible sólido de Irán. Aviones israelíes también han atacado desde empresas energéticas vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) hasta el aeropuerto de Mehrabad en Teherán, sede de Mahan Air, que la Guardia Revolucionaria ha utilizado para el contrabando de armas a sus aliados regionales. El 11 de marzo, Israel atacó un centro de datos propiedad del Banco Sepah, una entidad financiera con estrechos vínculos con la IRGC.

La Guardia Revolucionaria también tendrá que lidiar con una región transformada. Tras la guerra, los estados del Golfo buscarán sin duda formas de reducir su vulnerabilidad, especialmente en torno al estrecho de Ormuz. Dubái, el centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos, ha servido durante mucho tiempo como el pulmón económico de Irán, un centro tanto para el comercio legal como para el blanqueo de dinero por parte de empresas vinculadas a la IRGC. Funcionarios emiratíes ya están hablando de endurecer las medidas contra las empresas iraníes.

El 10 de marzo, la administración Trump informó a miembros del Congreso sobre su estrategia. Posteriormente, Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut, lamentó la falta de visión a largo plazo. “La pregunta que los dejó perplejos fue: ¿qué sucede cuando se detienen los bombardeos y se reanuda la producción? Insinuaron más bombardeos”, escribió en redes sociales. Esto sugiere un posible desenlace de la guerra. Irán podría llegar a parecerse a Irak tras la primera Guerra del Golfo en 1991, cuando Estados Unidos lo sometió a onerosas sanciones, mantuvo una zona de exclusión aérea sobre gran parte del país y llevó a cabo ataques esporádicos.

Durante décadas, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha cultivado el mito de ser el brazo ejecutor competente e indomable del régimen. Ese mito se ha desmoronado, tanto a nivel nacional como internacional, por sus fracasos militares durante los últimos dos años y medio de conflicto regional. En un Irán posguerra aislado y dividido, su posición podría ser menos segura de lo que cree.

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