La influencer de moda que le dice la verdad a Putin

Victoria Bonya es una ex presentadora de televisión rusa convertida en influencer que vive cerca de Mónaco (AP)

Ella no es una política de la oposición, ni un activista ni un periodista. Victoria Bonya es una ex presentadora de televisión rusa convertida en influencer que vive cerca de Mónaco. Promociona rutinas de ejercicio y su marca de cosméticos y ropa veganos a 13 millones de seguidores en Instagram, la mayoría en Rusia. Pero el 13 de abril causó revuelo en la política rusa al publicar un video de 18 minutos en el que apelaba a Vladimir Putin para que prestara atención a las quejas populares.

Aunque formalmente prohibida, Instagram es muy utilizada por los rusos, y en cuestión de horas su vídeo alcanzó los 10 millones de visualizaciones; cinco días después, llegó a los 30 millones, en un país con una población de 145 millones. Esto provocó una respuesta del Kremlin y comentarios, al parecer, de la mitad de las personalidades de la vida pública rusa. Gennady Zyuganov, el veterano líder del Partido Comunista (nominalmente el mayor partido de la “oposición” en el parlamento, aunque en realidad está bajo un estricto control), declaró ante los diputados que el vídeo de la Sra. Bonya debía tomarse en serio si el Kremlin quería evitar otra revolución bolchevique.

El vídeo no es precisamente un llamamiento a la protesta. Sigue el género tradicional ruso de una petición de un ciudadano preocupado al buen zar, la única forma segura de crítica pública. Pero sí contiene indicios de rebeldía. “Vladimir Vladimirovich”, dice la Sra. Bonya, “el pueblo le tiene miedo, los blogueros le tienen miedo, los artistas le tienen miedo, los gobernadores le tienen miedo. Pero usted es el presidente de nuestro país, y la gente no debería tener miedo. Yo no tengo miedo”.

A continuación, expone una serie de quejas, eximiendo cuidadosamente al Sr. Putin de toda responsabilidad al afirmar que “ningún gobernador regional se lo habría contado”. Menciona la respuesta lenta e insuficiente a las devastadoras inundaciones que azotaron Daguestán a principios de abril, una serie de derrames de petróleo desde diciembre de 2024 en la costa de Anapa, en el Mar Negro, y el sacrificio masivo de ganado en aldeas siberianas que ha dejado a la población sin sustento. Posteriormente, la Sra. Bonya denuncia las restricciones a internet y las prohibiciones en plataformas de redes sociales como Instagram, su principal fuente de ingresos.

La Sra. Bonya evita mencionar la guerra que Rusia libra contra Ucrania, para no ser vista como una traidora. Pero si bien ataca principalmente a los intermediarios (siguiendo la antigua fórmula de “el buen zar, los malos boyardos”), ocasionalmente señala con cautela al Sr. Putin. “Usted ha privado a muchísimas personas de la posibilidad de estar en contacto con sus familiares”, afirma. Los servicios de seguridad “no paran de prohibir esto y aquello”, continúa. “Simplemente explotan a la gente —a los rusos honrados— y hacen que la vida en este país sea insoportable“.

La repercusión viral del vídeo de la Sra. Bonya es más reveladora que su contenido. Afirmó poco que los rusos comunes no supieran ya. Pero, como alguien que se gana la vida captando las tendencias del sentir ruso, supo plasmar una creciente demanda de expresar las frustraciones de la gente. Como observó Maxim Katz, político exiliado, en su programa diario de entretenimiento en YouTube, el descontento entre las influencers y los leales al régimen es más importante que el diálogo entre activistas.

El vídeo refleja los sentimientos no de la minoría rusa contraria a la guerra, sino de su mayoría, hasta ahora desvinculada del conflicto. La mayoría de los rusos son apolíticos, moderadamente incultos y están hastiados de las autoridades, y sus hábitos de consumo y comunicación son similares a los de los ciudadanos de otros países de altos ingresos. La desvinculación pública, propiciada por el uso de mercenarios en lugar de la movilización general para librar la guerra, ha permitido al Kremlin mantener una fachada de normalidad. Presentó la apatía de la mayoría como un apoyo a la guerra. En realidad, la mayoría de los rusos declararon su “apoyo” simplemente para evitar consecuencias personales. También manifestaron en las encuestas su deseo de que la guerra terminara cuanto antes.

La popularidad del vídeo refleja la creciente frustración en Rusia. Su ejército apenas logra avances, mientras que las bajas superan el millón. Los crecientes costes económicos incluyen el aumento de los impuestos, la alta inflación y un tipo de interés del banco central del 14,5%, casi el triple del nivel anterior a la guerra. El 15 de abril, Putin reconoció que la economía rusa se contrajo en los dos primeros meses de 2026. Pero lo más importante es la ausencia de cualquier perspectiva visible para poner fin a la guerra.

El detonante de las manifestaciones abiertas de disidencia son las severas restricciones impuestas por el gobierno a internet, incluido su intento de bloquear Telegram, la aplicación de mensajería y red social más popular de Rusia. Las autoridades afirman que se trata de medidas antiterroristas. Pocos rusos les creen. Consideran estas restricciones como intrusiones injustificadas en su vida privada, de la que esperaban disfrutar como recompensa por su lealtad.

El año pasado, el Sr. Putin confió el control de Runet (el segmento ruso de internet) al Segundo Servicio del FSB, el servicio de seguridad ruso, según The Bell, un medio de comunicación en el exilio. Esta división es responsable de reprimir la disidencia interna y estuvo detrás del envenenamiento de Alexei Navalny y otros políticos de la oposición. El servicio considera internet no como una infraestructura de información ni como un motor de crecimiento económico, sino como “un entorno sospechoso y caótico que requiere filtrado y control”, afirma Maria Kolomychenko, del Centro Carnegie Rusia Eurasia, un centro de estudios con sede en Berlín.

A principios de marzo, el FSB cortó el acceso a internet móvil en Moscú y otras grandes ciudades, lo que enfureció a personas de todos los estratos sociales, incluida la élite. En las últimas seis semanas, VCIOM , la encuestadora estatal, constató que el índice de aprobación del Sr. Putin cayó ocho puntos porcentuales, hasta el 68%, el más bajo desde el inicio de la guerra. La confianza pública en que las cosas van por buen camino ha caído 20 puntos porcentuales, hasta el 41%. Tan significativo como el descenso fue el hecho de que se publicara. Igor Eidman, sociólogo que trabajó en VCIOM, sostiene que esto debió coordinarse con aliados dentro de la administración presidencial. Temerosos de contradecir abiertamente al Sr. Putin, podrían haber utilizado los datos de la encuesta para criticar indirectamente la medida de los servicios de seguridad.

Dmitry Peskov, secretario de prensa del Sr. Putin y usuario activo de Telegram, reconoció la legitimidad de las preocupaciones de la Sra. Bonya. Pero Vladimir Solovyov, uno de los propagandistas televisivos más fanáticos del Sr. Putin, la llamó “una zorra desgastada”. Vitaly Milonov, diputado de la Duma responsable de asuntos familiares, la describió como una “escort de Dubái que balbucea incoherencias”.

La Sra. Bonya replicó que al insultarla, habían insultado a todas las mujeres rusas. Luego publicó un video generado por IA en el que aparecía como Spiderman, tapándole la boca al Sr. Solovyov con telarañas. “Ya basta”, concluyó. Otras influencers también. Ekaterina Gordon, cantante y presentadora de televisión que aún vive en Rusia, advirtió al Kremlin sobre una revuelta entre las mujeres cuyos negocios están cerrando, que no pueden hacer frente al aumento de las tasas hipotecarias y cuyos hijos ven negado su acceso a la educación superior por los recortes presupuestarios. “Este será el mayor divorcio con las autoridades”, concluyó la Sra. Gordon.

El Kremlin sin duda encontrará la manera de apaciguar a esos influyentes. Pero están sacando a la luz tensiones que antes permanecían ocultas.

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